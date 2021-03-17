Фракція "СН" передала Разумкову звернення про відкриття кулуарів Ради для журналістів, - Арахамія

Депутатська фракція "Слуга народу" передала голові Верховної Ради Дмитру Разумкова звернення з проханням зняти обмеження на доступ журналістів у кулуари на другому поверсі парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"Учора ми підписали і передали таке звернення. Ми його зареєстрували, а який статус його розгляду - не знаю поки", - зазначив Арахамія.

Раніше повідомлялося, що "Слуги народу" попросять Разумкова пустити журналістів у кулуари Ради.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 12 березня 2020 року підписав розпорядження, спрямоване на обмеження поширення гострих респіраторних захворювань, викликаних коронавірусом COVID-19. У зв'язку з цим акредитовані представники ЗМІ вже більш як рік працюють виключно в пресцентрі на третьому поверсі будівлі ВР без можливості відвідування кулуарів поверху, де до карантину відбувалося неформальне спілкування журналістів з народними депутатами.

15 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про намір фракції відправити запит на ім'я спікера для відкриття кулуарів на другому поверсі парламенту для роботи журналістів.

Крім того, акредитовані в Раді журналісти і технічні працівники ЗМІ зібрали підписи під колективним зверненням до Разумкова, в якому просять також дозволити відвідувати засідання комітетів ВР і мати доступ до ложі преси на третьому поверсі. Нині комітети проводять свої засідання або в онлайн, або в закритому режимі, а для роботи в ложі преси пускають виключно відеооператорів і фотокореспондентів.

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