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Новини Коронавірус і карантин
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У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання

У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання

У житомирських лікарнях у резерві залишилося близько 130 ліжко-місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Однак місця закінчаться за тиждень, якщо кількість хворих з COVID-19 не зменшиться.

Про це 17 березня перед початком засідання виконавчого комітету міської ради розповіла заступниця міського голови Марія Місюрова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Житомир.Інфо.

"На сьогодні на ранок в лікарні №1 знаходиться 188 пацієнтів, в лікарні №2 – 205, орієнтовно госпіталізація за добу – 37, але декілька днів поспіль у нас було від 40 до 50 госпіталізацій за добу. Зараз вже переважає молодий вік пацієнтів і важкий перебіг захворювання. Дуже багато звернень до сімейних лікарів. Якщо зазвичай було 150-200 заборів ПЛР, то за вчора було 450. Але по даним на сьогодні по місту Житомиру зафіксовано ще плюс 205 за добу і завтра ми теж можемо очікувати збільшення цих показників. Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, але є більше 130 ліжко-місць в резерві", - зазначила Місюрова.

Мер Сергій Сухомлин додав, що фактично, якщо ситуація не зміниться, резерву вистачить на тиждень. Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.

"Будемо звертатися в департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, щоб включали в маршрут обласну клінічну лікарню. Ми зараз приймаємо хворих з хірургічною патологією в лікарні №1, практично через день ургентуємо, два тижні тому ми брали пацієнтів з Новограда-Волинського", - додала Місюрова.

Також читайте: В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб

Автор: 

Житомир (573) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Я не зовсім зрозумів, з ким маю нагоду зараз спілкуватись. Проясніть, будь ласка, то ви диполмований лікар чи, можливо, міжнародний експерт?
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17.03.2021 12:18
+1
Шо там с вакцинацией? К 2050 году справятся?
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17.03.2021 11:27
+1
За себя переживаешь?
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17.03.2021 11:30
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Шо там с вакцинацией? К 2050 году справятся?
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17.03.2021 11:27 Відповісти
За себя переживаешь?
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17.03.2021 11:30 Відповісти
А ты?
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17.03.2021 11:30 Відповісти
Я переболел, мне волноваться нечего. А ты можешь хоть сейчас подойти не пункт вакцинации и получить невостребованную дозу - спасти её от утилизации ))
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17.03.2021 11:39 Відповісти
По-ходу тебя спутником/новичком недокололи, проксикаапчик
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17.03.2021 11:41 Відповісти
Что-то ты, лошок, с темы начал спрыгивать ))
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Ты сам себе эту тему выдумал, козломордый, ты на ней и прыгай. Ты ж привык на бутылке ж-пой скакать
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17.03.2021 11:47 Відповісти
Похоже эта тема тебе не безразлична
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17.03.2021 11:49 Відповісти
Мне ваши кацапские темы раздичны только в плане когда вы сдохнете.
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17.03.2021 11:50 Відповісти
Да ладно, не скромничай. Это же оговорка по Фрейду - есть значит в тебе что-то такое, "набутылочное" ))
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17.03.2021 11:56 Відповісти
Вся жизнь кацапа - оговорка по Фрейду. Терпи - в этом смысл вашего кацапского существования
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17.03.2021 12:05 Відповісти
антитела макс 3 месяца и то не факт что проканают для новой мутации вируса
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17.03.2021 11:47 Відповісти
Напомни мне, пожалуйста, ты сам уже сколько раз вакцинировался?
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17.03.2021 11:51 Відповісти
Як тільки скажеш де отримував диплом лікаря щоб ставити під сумнів дослідження міжнародних експертів.
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17.03.2021 12:06 Відповісти
Я не зовсім зрозумів, з ким маю нагоду зараз спілкуватись. Проясніть, будь ласка, то ви диполмований лікар чи, можливо, міжнародний експерт?
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17.03.2021 12:18 Відповісти
А почему не задействовать санаторий Дениші для лечения больных короновирусом???
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17.03.2021 11:29 Відповісти
Зеленский от вакцины уже распух. Ему ее прямо в теплой ванне колют, по настоянию Ермака, по два раза в день!
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17.03.2021 11:30 Відповісти
Кожаным шприцем...
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17.03.2021 11:35 Відповісти
А тут казали шо від корони вимруть пенси і настане благодєнствіє.
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17.03.2021 11:34 Відповісти
Щось про Буковель немає коментарів в темі про ковід...
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17.03.2021 11:47 Відповісти
На глубине более 3000 м https://www.google.com/maps/place/1%C2%B001 около островов Феникс в центральной части Тихого океана обнаружены бактерии, которых https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 врожденный человеческий иммунитет просто не видит - настолько эти два вида чужеродны друг другу. Об этом в журнале https://immunology.sciencemag.org/content/6/57/eabe0531 Science Immunology пишет группа биологов Бостонского университета и Гарвардской медшколы, которая работала совместно с экипажем научного судна от Института океана Шмидта.
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17.03.2021 11:51 Відповісти
к лету ждем еще одну пандемию ..
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17.03.2021 12:26 Відповісти
В Житомире 9 больниц разного подчинения. А остальные?
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17.03.2021 11:52 Відповісти
А дороги из КОВИД фонда красивые в житомироской области?
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17.03.2021 11:57 Відповісти
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17.03.2021 12:26 Відповісти
Ковид для Слуг это фигня... Весна пришла, продолжаем "торжественное" дорожное строительство под названием "велике крадівництво"...
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17.03.2021 20:18 Відповісти
 
 