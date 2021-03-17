У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання

У житомирських лікарнях у резерві залишилося близько 130 ліжко-місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Однак місця закінчаться за тиждень, якщо кількість хворих з COVID-19 не зменшиться.

Про це 17 березня перед початком засідання виконавчого комітету міської ради розповіла заступниця міського голови Марія Місюрова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Житомир.Інфо.

"На сьогодні на ранок в лікарні №1 знаходиться 188 пацієнтів, в лікарні №2 – 205, орієнтовно госпіталізація за добу – 37, але декілька днів поспіль у нас було від 40 до 50 госпіталізацій за добу. Зараз вже переважає молодий вік пацієнтів і важкий перебіг захворювання. Дуже багато звернень до сімейних лікарів. Якщо зазвичай було 150-200 заборів ПЛР, то за вчора було 450. Але по даним на сьогодні по місту Житомиру зафіксовано ще плюс 205 за добу і завтра ми теж можемо очікувати збільшення цих показників. Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, але є більше 130 ліжко-місць в резерві", - зазначила Місюрова.

Мер Сергій Сухомлин додав, що фактично, якщо ситуація не зміниться, резерву вистачить на тиждень. Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.

"Будемо звертатися в департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, щоб включали в маршрут обласну клінічну лікарню. Ми зараз приймаємо хворих з хірургічною патологією в лікарні №1, практично через день ургентуємо, два тижні тому ми брали пацієнтів з Новограда-Волинського", - додала Місюрова.

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