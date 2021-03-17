Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання цього тижня, - "слуга народу" Підласа

У депутатській фракції "Слуга народу" не відкидають можливості скликати позачергове пленарне засідання для розгляду важливих питань порядку денного, яке заблоковано голосуванням за поправки до земельного законопроєкту.

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є варіант продовжити розгляд земельного законопроєкту, але при цьому скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день, щоб проголосувати найбільш важливі законопроєкти, які стоять на порядку денному", - сказала Підласа журналістам у середу.

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При цьому вона назвала "абсолютно неконструктивною поведінку опозиції" у зв'язку з подачею понад 3 тис. поправок до законопроєкту про передачу землі в громади (#2194), через що розгляд інших питань у парламенті може бути заблоковано на кілька тижнів.