УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31902 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 408 6
ВР (10947) позачергове засідання (215) Підласа Роксолана (22)

Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання цього тижня, - "слуга народу" Підласа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання цього тижня, - "слуга народу" Підласа

У депутатській фракції "Слуга народу" не відкидають можливості скликати позачергове пленарне засідання для розгляду важливих питань порядку денного, яке заблоковано голосуванням за поправки до земельного законопроєкту.

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є варіант продовжити розгляд земельного законопроєкту, але при цьому скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день, щоб проголосувати найбільш важливі законопроєкти, які стоять на порядку денному", - сказала Підласа журналістам у середу.

Також читайте: Фракція "СН" передала Разумкову звернення про відкриття кулуарів Ради для журналістів, - Арахамія

При цьому вона назвала "абсолютно неконструктивною поведінку опозиції" у зв'язку з подачею понад 3 тис. поправок до законопроєкту про передачу землі в громади (#2194), через що розгляд інших питань у парламенті може бути заблоковано на кілька тижнів.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смысл? Пользы стране не будет. А так каждое ваше заседание только проблемы и вред!
показати весь коментар
17.03.2021 11:33 Відповісти
Некоторых удивляет противодействие Тимошенко т.н. "внешнему управлению". Казалось бы - коллективный Запад сейчас является нашим другом в противостоянии с российским империализмом, нашим кредитором и модератором демократических реформ.Но Тимошенко абсолютно права. Просто нужно различать два направления этого внешнего управления. Одно направлено на демократизацию Украины и европеизацию ее законодательства. Другое - на получение от этого процесса прибыли международными корпорациями, которые поддерживают этот процесс в чисто мерканьтильных целях в отличие от идеалистов, бескоры курирующих первое направление. Смысл нынешней внешней политики в том, чтобы НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ за оказываемую западом помощь, что и имеет место в настоящее время. Самый яркий пример этого - принятый Закон о распродаже украинской земли.
показати весь коментар
17.03.2021 11:33 Відповісти
Тут такого не читають. Верещать юлька-вароффка вкрала всьо і хіхікала.
показати весь коментар
17.03.2021 11:37 Відповісти
собраться и по..здеть ни о чем....
показати весь коментар
17.03.2021 11:41 Відповісти
Да ,надо собраться ,снизить коммуналку раз в пять и так же поднять зарплаты и пенсии . Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання цього тижня, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 1175
показати весь коментар
17.03.2021 11:41 Відповісти
Нужно успеть до выхода фильма сделать еще пару сотен миллионов, а то после Bellingcat будет тяжко...Как будут отмываться, даже в голову не приходит...
показати весь коментар
17.03.2021 11:43 Відповісти
 
 