За добу в ЗСУ зареєстровано 179 нових випадків захворювання на COVID-19, 28 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 17 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1716 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Всього за час пандемії одужали 16966 осіб, летальних випадків 50.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 491 особа.

За минулу добу зареєстровано 179 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 28 осіб.

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З початку вакцинальної кампанії в Збройних Силах України 8140 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 1 485 військові медики.

За минулу добу вакцинували проти COVID-19 720 осіб.