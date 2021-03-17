Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося
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Ексглава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в 2014 році контактував із "міністром оборони" НЗФ "ДНР" Володимиром Кононовим щодо обміну полоненими, а про постачання "готівки" на окуповані території не йшлося.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Це був 2014 рік, і в нас справді готувався великий обмін. Цей обмін готувався доволі довго, більш ніж місяць. Фактично, ми, коли були вже готові до обміну, наскільки я пам’ятаю, російська сторона поставила тоді обов’язковою умовою ввести Медведчука до складу Тристоронньої контактної групи, як гаранта того, що всі домовленості, які обіцяє Україна, будуть виконані… Тоді, за рішенням президента, був Медведчук включений попереднім головою Валентином Наливайченком до складу Тристоронньої контактної групи", – сказав Грицак.
За його словами, під час підготовки обміну полоненими було декілька контактів із Кононовим.
"Коли обмін готувався, ми мали дійсно декілька контактів із Кононовим. Це ми завжди робили... Ми проводили їх (обміни. – Ред.) доволі успішно, ми не включали ні політичного керівництва, ні нашого, ні так званих "республік", а ухвалювали рішення, так би мовити, на оперативно-тактичному рівні і забирали наших хлопців з в’язниць, з ям. Я дуже добре пам’ятаю цей обмін… Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, "Альфа" українська, їхні бойовики. Тоді ми автобусами передавали бойовиків і забирали наших хлопців", – заявив ексголова СБУ.
Грицак зазначив, що питання передачі "готівки" на окуповані території, про яке йдеться у розмові начебто Медведчука та Суркова, він ніколи не обговорював із представниками угруповань "ДНР" і "ЛНР".
"Це абсурд, просто абсурд. Мені хотілося б подивитися в очі тому самому Медведчуку, що він мав на увазі, коли оце верз. Ні про яку взагалі "готівку" мова не йшла. Нас можна звинуватити в чому завгодно, тільки не в таких речах… Йдеться про цілеспрямовані спроби дискредитації нас. Пояснити я це можу доволі просто. Ми й сьогодні продовжуємо роботу проти російської п’ятої колони в Україні і проти російської країни-агресора", – сказав ексголова СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що було опубліковано фрагмент аудіозапису розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, на якій, зокрема, обговорювали Василя Грицака.
Будь ласка, зачекайте...
про викуп не чув ?
і такий варіант можливий.
чистоплюй ти...
ти ще недавно тут в платті бігав.
ой, тролі, такі тролі...
і багато разів.
Ну и про Медведчука , вы уже как то определитесь , кто его предложил , Меркель или кацапы с подачи Петра ? Сначала Климкин , говорил что не слышал что бы Меркель предлагала , но посол Украины в Белорусии услышал , что это была она .Наверное Лука с прослушкой помог ? Теперь Грыцак подтверждает ! А вы в сказки верили про честного Петра !
Ну и про мемуары Оланда ! Ты их лично читал ? Или опять из сказок типа про Меркель ? И почем глава МИД этого не знает , а какой то посол информирован лучше него ?
- Чу, слышен стук копыт!(С)
Я регулярно спілкуюся з порохоненависниками. Мені їх навіть не треба шукати - вони приходять до мене в коменти самі. Звісно, мене завжди цікавило - що ж їм не так? На дискусії з ненависниками Порошенка і його політсили, я витратив не один десяток годин. І схоже я зрозумів, чим насправді вони керуються. Ні не кривдами які вони озвучують, на кшталт родича загиблого під Іловайськом або родички що збирала пляшки в той час як «свинарчуки»… Це - так би мовити «інтерфейс», привід для кривди зрозумілий іншим. Якщо цей привід не розбивається логічними доводами - значить справа не в ньому. Ми маємо справу з переконаннями набагато більш глибокими. Мій власний досвід дозволив розділити порохохейтерів на кілька груп. От вони.
НЕОБІЛЬШОВИКИ. Суть їхніх претензій: Порошенко - мільйонер. Ці люди далеко не завжди є
шанувальниками Леніна, але в кожному з них сидить переконання за Марксом - в основі великих статків лежить злочин. А відтак - гасло Шарікова «відняти і поділити» актуальне й досі. Шаріковські гасла всіляко підігріває демократична українська преса. Репортажі про «олігархів-корупціонерів» - сухий хмиз у палаючий вогонь необільшовизму. Часто прихованими необільшовиками бувають і ідейні націоналісти, і навіть підприємці. Вони теж бувають щиро переконані, що крупний капітал це зло. Найсмішніше те, що ніхто так не підтримує необільшовицькі погляди громадян, як ЗМІ олігархів - в боротьбі один проти одного.
ВАТА. Знову таки, різноманіття тут повне. Порошенка ненавидить водночас і відкритий шанувальник Стрєлкова та Захарченка, і особа переконана що «Порошенко почав війну аби нажитися», і «у мене родич в Росії - що мені стріляти в нього?» Звісно, ненавидять Порошенка ті хто втомлювався від війни на дивані, бо «за кого воювати - за олігарха?» Окрема тема ненависті до Порошенка - помісна церква. Доводилося бачити людей, що вважають себе патріотами України але ходять до храмів УПЦ-МП, бо «то церква благодатна».
ІДЕАЛІСТИ. Їх претензія до Порошенка примітивна: він не був ідеальним керівником. Ідеалістам властиво надмірно ідеалізувати Захід, європейські цінності, тощо. По-хорошому ідеаліста не влаштує ніяка влада - ідеальної влади не буває, будь-яку владу можна знайти за що критикувати. Подекуди ідеалізм стає професійним - ідеалістів повно серед демократичних журналістів та активістів грантових організацій. І перші і другі мають чималий вплив на громадськість.
ЗНЕХТУВАНІ ЛОМи. Цієї публіки повно на соцмережах. Не секрет, частина лідерів думок намагалися запропонувати партії Порошенка взаємовигідне співробітництво. Були послані - в ЄвроСолідарності обирають мати справи з прибічниками, а не з найманцями. Тепер такі лідери думок вивалюють ЄвроСолідарність в багні скрізь де можуть. Про принципи не ідеться - вони просто творять вендету. Почасти - вендета непогано оплачується.
АДЕПТИ ІНШИХ ПОЛІТИКІВ. Теж неймовірно поширений тип порохоненависника. Він може мати схожі переконання. Може поділяти погляди більшості порохоботів. Але - він з іншого клану, тобто політпроекту. А якщо так - свій лідер завжди правий, а інший - завжди лівий. В українських реаліях де персоніфіковано категорично все, іншої політичної культури не буває як таке. Хто не з нами - той проти нас, і не цікавить.
Звісно це не повний перелік. Існують інші групи людей, які ненавидять Порошенка з якихось своїх причин. Та загалом, звести порохоненависників можна до перелічених. Якщо ви стикаєтеся з порохоненависником на якого не діють логічні доводи - копніть глибше. Ви побачите один з перелічених мною типів. Від себе додам просто. Я терпіти не можу ідеалістів, я не вірю в щирість з боку Москви, і я ненавиджу більшовизм у всіх його проявах. Навіть якщо ідеями дрімучого марксизму фонтанує щирий патріот - на жаль маю такі приклади. І ще я не розумію людей, які своє власне его ставлять вище за інтереси країни. Хоча згоден - інтереси країни я і вони можемо розуміти категорично по-різному.
Як не хваліть себе, а я міркую,-
У вас обох поганий смак...
За що ж, спитаєте однак,
Зозуля Півня хвалить так?
За те, що хвалить він Зозулю.
Я навіть помітила, що ненависть в основному масиві випадків - абсолютно безпідставна, базується на особистому ставленні, сформованому ворожими або конкурентними змі. В ту канву негативних почуттів легко вплітати якісь сумнівні факти.
Даже гипотетически не могу представить себе ситуацию, в которой ты сказал бы "Да, обсуждался. Мною. С дыровскими террами". Разве что под пытками "на подвале". Ибо это, батенька, статья.
Вчера в 11:45 ·
В телефонных разговорах Суркова и Медведчука говорится кстати, про наличные деньги, которые Грицак (СБУ) отправлял в Дебальцево (через Горловку). Понятное дело, что такие вещи у нас не делаются без санкции Самого Главного (кто же у нас тогда был главным?..) Я не раз писал об этом публично. Ссылки ниже. А вот краткое содержание:
...В ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.
На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку "с самого верха". Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось.
Ниже - оригинальный текст от военных без названия населенных пунктов. История реальная, почти обыденная. По крайней мере, не самая удивительная, и не самая подлая, из тех, которые я знаю.
«…У нас пытались проехать на ту сторону две фуры. Их наши тормознули. В машинах мешки с сахаром, в мешках бабло, много. В конце-концов под сопровождением СБУ машины уходят туда… 26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать. В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин. Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та».
Вот такой случай. А теперь что же получается?.. Если Грицак - герой, то и Медвечук - герой. Из песни слов не выкинешь.
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