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Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося

Ексглава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в 2014 році контактував із "міністром оборони" НЗФ "ДНР" Володимиром Кононовим щодо обміну полоненими, а про постачання "готівки" на окуповані території не йшлося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Це був 2014 рік, і в нас справді готувався великий обмін. Цей обмін готувався доволі довго, більш ніж місяць. Фактично, ми, коли були вже готові до обміну, наскільки я пам’ятаю, російська сторона поставила тоді обов’язковою умовою ввести Медведчука до складу Тристоронньої контактної групи, як гаранта того, що всі домовленості, які обіцяє Україна, будуть виконані… Тоді, за рішенням президента, був Медведчук включений попереднім головою Валентином Наливайченком до складу Тристоронньої контактної групи", – сказав Грицак.

За його словами, під час підготовки обміну полоненими було декілька контактів із Кононовим.

"Коли обмін готувався, ми мали дійсно декілька контактів із Кононовим. Це ми завжди робили... Ми проводили їх (обміни. – Ред.) доволі успішно, ми не включали ні політичного керівництва, ні нашого, ні так званих "республік", а ухвалювали рішення, так би мовити, на оперативно-тактичному рівні і забирали наших хлопців з в’язниць, з ям. Я дуже добре пам’ятаю цей обмін… Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, "Альфа" українська, їхні бойовики. Тоді ми автобусами передавали бойовиків і забирали наших хлопців", – заявив ексголова СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО

Грицак зазначив, що питання передачі "готівки" на окуповані території, про яке йдеться у розмові начебто Медведчука та Суркова, він ніколи не обговорював із представниками угруповань "ДНР" і "ЛНР".

"Це абсурд, просто абсурд. Мені хотілося б подивитися в очі тому самому Медведчуку, що він мав на увазі, коли оце верз. Ні про яку взагалі "готівку" мова не йшла. Нас можна звинуватити в чому завгодно, тільки не в таких речах… Йдеться про цілеспрямовані спроби дискредитації нас. Пояснити я це можу доволі просто. Ми й сьогодні продовжуємо роботу проти російської п’ятої колони в Україні і проти російської країни-агресора", – сказав ексголова СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що було опубліковано фрагмент аудіозапису розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, на якій, зокрема, обговорювали Василя Грицака.

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Топ коментарі
+8
Респект Герою України Василю Грицаку!
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17.03.2021 11:48
+7
То така методика, бачити в тих плівках то чого нема. Не варто навіть реагувати на дебілів.
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17.03.2021 11:56
+6
Ты, мразь известная кремледрочерная, все по себе судишь, всех по своей гнилой совести . То что ты, и твой хуйло, везде всегда берете, мы не разу не сомневаемся. Изыди,утырок из Цензора
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17.03.2021 11:53
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Ну ясное дело Грицак о "пленках Суркова-Медведчука", на которых фигурировало его имя: Вопрос "передачи налички" в ОРДЛО никогда не обсуждался - Цензор.НЕТ 5998зачем куда-то передавать наличку ,когда можно оставить её себе ...
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17.03.2021 11:46 Відповісти
Ты, мразь известная кремледрочерная, все по себе судишь, всех по своей гнилой совести . То что ты, и твой *****, везде всегда берете, мы не разу не сомневаемся. Изыди,утырок из Цензора
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17.03.2021 11:53 Відповісти
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Не смеши народ полудурок, Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 2258чтобы Барыга с холуями кому-то наличку скинули когда можно её себе оставить это анекдот года ,ну а про то как Барыга по телефону того самого ***** облизывал это мы ВСЕ уже слышали Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 2258а посему истерики твои тут всем до лампочки ..
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17.03.2021 12:04 Відповісти
думаєш полонених віддавали забесплатно ?
про викуп не чув ?
і такий варіант можливий.
чистоплюй ти...
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17.03.2021 12:18 Відповісти
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Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 6091 Ага ,как раз тот случай ,Шас Барыга тебе раскошелился кого-то выкупать Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 8667оно удавится за две копейки ...
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17.03.2021 12:24 Відповісти
такий як ти точно не розкошелиться.
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17.03.2021 12:30 Відповісти
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Так нечем раскошеливаться было Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 5938Всё украли у меня Пэтя и его друзья Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 9075
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17.03.2021 12:32 Відповісти
бомжуєш ? Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 5584
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17.03.2021 12:34 Відповісти
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Ну сейчас то благодаря Зеленскому кушать стал каждый день . Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 3994
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17.03.2021 12:40 Відповісти
насипати тобі кашки в мисочку ? Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 7930
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17.03.2021 12:42 Відповісти
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Никакой кашки,буженинки запеки ,рыбки пожарь,овочи-салаты ,курка в майонезе ,смаженый кабанчик и всё красиво подашь с вискариком и пивком . Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 5633
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17.03.2021 12:45 Відповісти
а ти на таку їжу і на послуги шеф-кухаря заробив ?
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17.03.2021 12:49 Відповісти
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А чего это я должен зарабатывать ? Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 2757Мне все должны.. Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 2430
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17.03.2021 12:54 Відповісти
типовий совкодрочер
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17.03.2021 12:55 Відповісти
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Та я не только совок Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 756я всех дрючу ... Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 9487
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17.03.2021 12:56 Відповісти
і свою козу ?
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17.03.2021 13:02 Відповісти
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А ты разве моя ? Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 5591
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17.03.2021 13:07 Відповісти
а до чого тут я ?
ти ще недавно тут в платті бігав.
ой, тролі, такі тролі...
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17.03.2021 13:10 Відповісти
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Та ты тут не отмазывайся и стрелки не переводи Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 1327троли ты или не троли а если принято решение тебя дрючить значит так и поступим . Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 944
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17.03.2021 13:16 Відповісти
та хто тебе троля тут не знає...мовчав би вже
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17.03.2021 13:31 Відповісти
Шо хочешь сказать ,что я тебя уже дрючил Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 8853всё может быть ...
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17.03.2021 13:37 Відповісти
судячи з кількості деактивованих обліківок вздрючили тебе
і багато разів. Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 5825
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17.03.2021 13:39 Відповісти
Ну не тупи Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 9265правду деактивировать нельзя ,это нонсенс а уж меня вздрючить это вообще абсЮрд .. Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 7669
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17.03.2021 13:47 Відповісти
а кривду - запросто.
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17.03.2021 14:05 Відповісти
Да ,поэтому мне и приходится кривду дрючить во имя торжества слова праведного ... Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 9179АМИНЬ ...
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17.03.2021 14:29 Відповісти
А як ти ще вмієш?
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17.03.2021 12:09 Відповісти
Что то тут не сходится ... Ведь кум хутина тоже не в восторге от обнародования данных записей
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17.03.2021 11:47 Відповісти
скоріш за все, зрозумів, що якість "фактолажа" перевершила допустиму
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17.03.2021 12:02 Відповісти
Так може кум ***** тупо розводив кума на бабло? Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 4355
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17.03.2021 12:12 Відповісти
Полиграф готов пройти, балабольчик!
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17.03.2021 11:48 Відповісти
Тільки дебіли мріють, щоб за державні таємниці, публічно допитували на поліграфі як це намагалися зробити з Порохом шавки єрмака-портнова...
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17.03.2021 11:59 Відповісти
Респект Герою України Василю Грицаку!
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17.03.2021 11:48 Відповісти
Дыровские терры, получившие чумудан с зеленью, наверняка именно так и "скандировали". Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 549
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17.03.2021 12:12 Відповісти
То така методика, бачити в тих плівках то чого нема. Не варто навіть реагувати на дебілів.
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17.03.2021 11:56 Відповісти
Василь Сергійович вчора відмовився розмовляти з гордоном і головановим в прямому ефірі "уркаїна24" з цього приводу. Скоріш за все, через зневагу до цих персонажів.
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17.03.2021 11:58 Відповісти
Ну как , порохоботики ,вам насрали на голову ?Вы же кричите , что записи - это фейк ! А тут Грицак подтверждает , что контакты были и не раз , вот только передачу денег отвергает , потому что это получается финансирование терроризма ! Хотя в 2014-15 годах многие говорили и писали , что наших пацанов удавалось вызволить , заплатив выкуп !
Ну и про Медведчука , вы уже как то определитесь , кто его предложил , Меркель или кацапы с подачи Петра ? Сначала Климкин , говорил что не слышал что бы Меркель предлагала , но посол Украины в Белорусии услышал , что это была она .Наверное Лука с прослушкой помог ? Теперь Грыцак подтверждает ! А вы в сказки верили про честного Петра !
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17.03.2021 14:01 Відповісти
дебіл,наявнійсть контактів - не означає незмонтованості записів, як мінімум. Якщо взагалі щось записали... А стосовно мертвечука - Оланд в своїй книзі мемуарів підтвердив Безсмертного.
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17.03.2021 15:33 Відповісти
Дибила родила твоя мама ! То есть он не отрицал ничего кроме передачи налички! И сам говорит , что контактировали не раз ! А как же не вести переговоров с террористами ? И « мы не привлекали высшее политическое руководство ни наше ни республик « , то есть он признаёт , что эта клоака имеет ещё и политическое руководство ? И как же не привлекали , если он , глава СБУ и договаривается с цельным их « министром обороны « ?
Ну и про мемуары Оланда ! Ты их лично читал ? Или опять из сказок типа про Меркель ? И почем глава МИД этого не знает , а какой то посол информирован лучше него ?
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17.03.2021 20:33 Відповісти
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Це фінасування тероризму, хоч це ти розумієш, сумновідомий у широких колах феесбеушник на прізвисько "Вася-є@анько"...?
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17.03.2021 11:59 Відповісти
ще один провокатор... згинь! Наволоч ти пригожинська
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17.03.2021 12:04 Відповісти
А сказати що хтів? Чого ж відразу копитом цокотіти?
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17.03.2021 12:11 Відповісти
ви,пригожинські бригадно, зрозуміло. нехай шастать!
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17.03.2021 15:26 Відповісти
Ти у вислові "соєва отара" помилився, а так дісно- бригадно!)

- Чу, слышен стук копыт!(С)
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17.03.2021 15:36 Відповісти
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Дмитро "Калинчук" Вовнянко - ДЕМОНОЛОГІЯ ПОРОХОНЕНАВИСНИКІВ

Я регулярно спілкуюся з порохоненависниками. Мені їх навіть не треба шукати - вони приходять до мене в коменти самі. Звісно, мене завжди цікавило - що ж їм не так? На дискусії з ненависниками Порошенка і його політсили, я витратив не один десяток годин. І схоже я зрозумів, чим насправді вони керуються. Ні не кривдами які вони озвучують, на кшталт родича загиблого під Іловайськом або родички що збирала пляшки в той час як «свинарчуки»… Це - так би мовити «інтерфейс», привід для кривди зрозумілий іншим. Якщо цей привід не розбивається логічними доводами - значить справа не в ньому. Ми маємо справу з переконаннями набагато більш глибокими. Мій власний досвід дозволив розділити порохохейтерів на кілька груп. От вони.

НЕОБІЛЬШОВИКИ. Суть їхніх претензій: Порошенко - мільйонер. Ці люди далеко не завжди є
шанувальниками Леніна, але в кожному з них сидить переконання за Марксом - в основі великих статків лежить злочин. А відтак - гасло Шарікова «відняти і поділити» актуальне й досі. Шаріковські гасла всіляко підігріває демократична українська преса. Репортажі про «олігархів-корупціонерів» - сухий хмиз у палаючий вогонь необільшовизму. Часто прихованими необільшовиками бувають і ідейні націоналісти, і навіть підприємці. Вони теж бувають щиро переконані, що крупний капітал це зло. Найсмішніше те, що ніхто так не підтримує необільшовицькі погляди громадян, як ЗМІ олігархів - в боротьбі один проти одного.

ВАТА. Знову таки, різноманіття тут повне. Порошенка ненавидить водночас і відкритий шанувальник Стрєлкова та Захарченка, і особа переконана що «Порошенко почав війну аби нажитися», і «у мене родич в Росії - що мені стріляти в нього?» Звісно, ненавидять Порошенка ті хто втомлювався від війни на дивані, бо «за кого воювати - за олігарха?» Окрема тема ненависті до Порошенка - помісна церква. Доводилося бачити людей, що вважають себе патріотами України але ходять до храмів УПЦ-МП, бо «то церква благодатна».

ІДЕАЛІСТИ. Їх претензія до Порошенка примітивна: він не був ідеальним керівником. Ідеалістам властиво надмірно ідеалізувати Захід, європейські цінності, тощо. По-хорошому ідеаліста не влаштує ніяка влада - ідеальної влади не буває, будь-яку владу можна знайти за що критикувати. Подекуди ідеалізм стає професійним - ідеалістів повно серед демократичних журналістів та активістів грантових організацій. І перші і другі мають чималий вплив на громадськість.

ЗНЕХТУВАНІ ЛОМи. Цієї публіки повно на соцмережах. Не секрет, частина лідерів думок намагалися запропонувати партії Порошенка взаємовигідне співробітництво. Були послані - в ЄвроСолідарності обирають мати справи з прибічниками, а не з найманцями. Тепер такі лідери думок вивалюють ЄвроСолідарність в багні скрізь де можуть. Про принципи не ідеться - вони просто творять вендету. Почасти - вендета непогано оплачується.

АДЕПТИ ІНШИХ ПОЛІТИКІВ. Теж неймовірно поширений тип порохоненависника. Він може мати схожі переконання. Може поділяти погляди більшості порохоботів. Але - він з іншого клану, тобто політпроекту. А якщо так - свій лідер завжди правий, а інший - завжди лівий. В українських реаліях де персоніфіковано категорично все, іншої політичної культури не буває як таке. Хто не з нами - той проти нас, і не цікавить.

Звісно це не повний перелік. Існують інші групи людей, які ненавидять Порошенка з якихось своїх причин. Та загалом, звести порохоненависників можна до перелічених. Якщо ви стикаєтеся з порохоненависником на якого не діють логічні доводи - копніть глибше. Ви побачите один з перелічених мною типів. Від себе додам просто. Я терпіти не можу ідеалістів, я не вірю в щирість з боку Москви, і я ненавиджу більшовизм у всіх його проявах. Навіть якщо ідеями дрімучого марксизму фонтанує щирий патріот - на жаль маю такі приклади. І ще я не розумію людей, які своє власне его ставлять вище за інтереси країни. Хоча згоден - інтереси країни я і вони можемо розуміти категорично по-різному.
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17.03.2021 12:04 Відповісти
Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 6756 Шикарний текст Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 2767
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17.03.2021 12:09 Відповісти
...
Як не хваліть себе, а я міркую,-
У вас обох поганий смак...
За що ж, спитаєте однак,
Зозуля Півня хвалить так?
За те, що хвалить він Зозулю.
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17.03.2021 12:19 Відповісти
Все по поличках розклали.
Я навіть помітила, що ненависть в основному масиві випадків - абсолютно безпідставна, базується на особистому ставленні, сформованому ворожими або конкурентними змі. В ту канву негативних почуттів легко вплітати якісь сумнівні факти.
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17.03.2021 12:21 Відповісти
А хто опублікував ці записи? СБУ? І шо, Грицак про них не знав? Він же декілька років був головою СБУ. Дуже багато питань.
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17.03.2021 12:09 Відповісти
Навіщо- тра було бабло скирдувати!
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17.03.2021 12:13 Відповісти
Хто ж тебе теперь поверит? Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 321
Даже гипотетически не могу представить себе ситуацию, в которой ты сказал бы "Да, обсуждался. Мною. С дыровскими террами". Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 2149 Разве что под пытками "на подвале". Ибо это, батенька, статья. Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося - Цензор.НЕТ 7750
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17.03.2021 12:10 Відповісти
по безналу все решали?
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17.03.2021 12:16 Відповісти
Млять. Даже если пленных выкупали за деньги - вы против?
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17.03.2021 12:26 Відповісти
Юрий Касьянов

Вчера в 11:45 ·

В телефонных разговорах Суркова и Медведчука говорится кстати, про наличные деньги, которые Грицак (СБУ) отправлял в Дебальцево (через Горловку). Понятное дело, что такие вещи у нас не делаются без санкции Самого Главного (кто же у нас тогда был главным?..) Я не раз писал об этом публично. Ссылки ниже. А вот краткое содержание:

...В ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.

На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку "с самого верха". Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось.

Ниже - оригинальный текст от военных без названия населенных пунктов. История реальная, почти обыденная. По крайней мере, не самая удивительная, и не самая подлая, из тех, которые я знаю.

«…У нас пытались проехать на ту сторону две фуры. Их наши тормознули. В машинах мешки с сахаром, в мешках бабло, много. В конце-концов под сопровождением СБУ машины уходят туда… 26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать. В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин. Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та».

Вот такой случай. А теперь что же получается?.. Если Грицак - герой, то и Медвечук - герой. Из песни слов не выкинешь.

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1040829205977733

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1686911701369477
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17.03.2021 12:30 Відповісти
А що Касьянов пише про вагнерівців?
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17.03.2021 12:33 Відповісти
Получается Медведчук в 2014 году по телефону наговаривал на Грицака, чтобы через годы, может быть, это всплыло в прессе, чтобы подставить его? Тут или было такое дело, или это монтаж записи.
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17.03.2021 13:24 Відповісти
Дискредитация в 2014 году? Как-то неправдоподобно такое оправдание звучит
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17.03.2021 14:23 Відповісти
Грицак на очній ставці з Медведчуком нехай і розкаже причому тут готівка!!! В попередніх записах Медведчук чітко сказав, що Порошенко сам запропонував займатись полоненими, а не рашка. Так що хенерал кришував контрабас, готівку і іншу хрень мав би сісти з Пєтьою і Медведчуком на років 15
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17.03.2021 14:42 Відповісти
 
 