Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося

Ексглава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в 2014 році контактував із "міністром оборони" НЗФ "ДНР" Володимиром Кононовим щодо обміну полоненими, а про постачання "готівки" на окуповані території не йшлося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Це був 2014 рік, і в нас справді готувався великий обмін. Цей обмін готувався доволі довго, більш ніж місяць. Фактично, ми, коли були вже готові до обміну, наскільки я пам’ятаю, російська сторона поставила тоді обов’язковою умовою ввести Медведчука до складу Тристоронньої контактної групи, як гаранта того, що всі домовленості, які обіцяє Україна, будуть виконані… Тоді, за рішенням президента, був Медведчук включений попереднім головою Валентином Наливайченком до складу Тристоронньої контактної групи", – сказав Грицак.

За його словами, під час підготовки обміну полоненими було декілька контактів із Кононовим.

"Коли обмін готувався, ми мали дійсно декілька контактів із Кононовим. Це ми завжди робили... Ми проводили їх (обміни. – Ред.) доволі успішно, ми не включали ні політичного керівництва, ні нашого, ні так званих "республік", а ухвалювали рішення, так би мовити, на оперативно-тактичному рівні і забирали наших хлопців з в’язниць, з ям. Я дуже добре пам’ятаю цей обмін… Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, "Альфа" українська, їхні бойовики. Тоді ми автобусами передавали бойовиків і забирали наших хлопців", – заявив ексголова СБУ.

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Грицак зазначив, що питання передачі "готівки" на окуповані території, про яке йдеться у розмові начебто Медведчука та Суркова, він ніколи не обговорював із представниками угруповань "ДНР" і "ЛНР".

"Це абсурд, просто абсурд. Мені хотілося б подивитися в очі тому самому Медведчуку, що він мав на увазі, коли оце верз. Ні про яку взагалі "готівку" мова не йшла. Нас можна звинуватити в чому завгодно, тільки не в таких речах… Йдеться про цілеспрямовані спроби дискредитації нас. Пояснити я це можу доволі просто. Ми й сьогодні продовжуємо роботу проти російської п’ятої колони в Україні і проти російської країни-агресора", – сказав ексголова СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що було опубліковано фрагмент аудіозапису розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, на якій, зокрема, обговорювали Василя Грицака.

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