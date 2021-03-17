Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці. ФОТО
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У Рівному два десятки підприємців прийшли під будівлю ОДА вимагати, щоб місто і область не рекомендували переводити в "червону" зону карантину. Об 11 годині в приміщенні почала засідати обласна комісія ТЕБ та НС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Про те, що Рівне з динамікою захворюваності та збільшенням кількості госпіталізацій наближається до "червоної" зони напередодні публічно заявив міський голова Олександр Третяк. Він зазначив, що місто буде чекати рішень і оцінки ситуації обласної профільної комісії.
Підприємці, які прийшли на пікет, розповіли "Суспільному", що побоюються повернення строгих обмежень і чергового "удару" по їхніх заробітках.
"У нас такий імпровізований пікет зібрався для того, щоб висловити свою незгоду з цим рішенням. Тому що рішення має бути виваженим і до нього дуже багато питань. Ми підготували звернення і сьогодні подамо звернення на ім'я голови облдержадміністрації з цього можливого рішення, щоб воно було прийнято виважено, з урахуванням всіх інтересів всіх сторін", - зазначив організатор акції, підприємець Мирослав Мельничук.
Раніше міський голова Рівного публічно закликав обласну владу відкрити для пацієнтів з коронавірусом обласну клінічну лікарню. В ЦМЛ, за словами Третяка, поступово закінчуються місця.
В ОДА відповіли меру Рівного, що його слова візьмуть до уваги.
Зараз Рівне в "жовтій" зоні карантину. Мер не виключає, що в "червону" зону можна потрапити в обхід "помаранчевої", якщо така динаміка захворюваності збережеться.
16-го березня комісія ТЕБ та НС Рівного рекомендувала скасувати заплановані в місті масові заходи.
Будь ласка, зачекайте...
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
За несколько лет до "пандемии" ВОЗ поменяла формулировку: что такое "пандемия". Оказывается, это должен быть новый (!) вирус, который вызовет массовые заболевания по всему миру.
То есть если из лаборатории под Новосибирском или из Америки случайно вырвется вирус оспы, и начнут умирать миллионы людей, то это не будет пандемией, ибо вирус - не новый !
А вот "ковид", который 24 часа в сутки льётся из телевизоров, хотя трупы на улицах не валяются, и крематории не работают внеурочные часы - это "пандемия", чётко подпадающая под новую формулировку.
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Не переживай. В Нюрнберге уже протирают тряпочкой скамеечку для авторов этой ***ни.
Хотя нормальная власть должны бы запретить взимать арендную плату и расторгать договора аренды в период локдауна. Вот только арендодатели все сидят во власти, и тоже сосут, как клещи, но уже клещей помельче...
..., которым платят коммунальщики.
И т. д.
Комуняки повертаються🤯?