Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці. ФОТО

У Рівному два десятки підприємців прийшли під будівлю ОДА вимагати, щоб місто і область не рекомендували переводити в "червону" зону карантину. Об 11 годині в приміщенні почала засідати обласна комісія ТЕБ та НС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Про те, що Рівне з динамікою захворюваності та збільшенням кількості госпіталізацій наближається до "червоної" зони напередодні публічно заявив міський голова Олександр Третяк. Він зазначив, що місто буде чекати рішень і оцінки ситуації обласної профільної комісії.

Підприємці, які прийшли на пікет, розповіли "Суспільному", що побоюються повернення строгих обмежень і чергового "удару" по їхніх заробітках.

"У нас такий імпровізований пікет зібрався для того, щоб висловити свою незгоду з цим рішенням. Тому що рішення має бути виваженим і до нього дуже багато питань. Ми підготували звернення і сьогодні подамо звернення на ім'я голови облдержадміністрації з цього можливого рішення, щоб воно було прийнято виважено, з урахуванням всіх інтересів всіх сторін", - зазначив організатор акції, підприємець Мирослав Мельничук.

Раніше міський голова Рівного публічно закликав обласну владу відкрити для пацієнтів з коронавірусом обласну клінічну лікарню. В ЦМЛ, за словами Третяка, поступово закінчуються місця.

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В ОДА відповіли меру Рівного, що його слова візьмуть до уваги.

Зараз Рівне в "жовтій" зоні карантину. Мер не виключає, що в "червону" зону можна потрапити в обхід "помаранчевої", якщо така динаміка захворюваності збережеться.

16-го березня комісія ТЕБ та НС Рівного рекомендувала скасувати заплановані в місті масові заходи.