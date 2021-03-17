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Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Рівному два десятки підприємців прийшли під будівлю ОДА вимагати, щоб місто і область не рекомендували переводити в "червону" зону карантину. Об 11 годині в приміщенні почала засідати обласна комісія ТЕБ та НС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Про те, що Рівне з динамікою захворюваності та збільшенням кількості госпіталізацій наближається до "червоної" зони напередодні публічно заявив міський голова Олександр Третяк. Він зазначив, що місто буде чекати рішень і оцінки ситуації обласної профільної комісії.

Підприємці, які прийшли на пікет, розповіли "Суспільному", що побоюються повернення строгих обмежень і чергового "удару" по їхніх заробітках.

Влада Рівненщини розглядає питання про введення червоної зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці 01

"У нас такий імпровізований пікет зібрався для того, щоб висловити свою незгоду з цим рішенням. Тому що рішення має бути виваженим і до нього дуже багато питань. Ми підготували звернення і сьогодні подамо звернення на ім'я голови облдержадміністрації з цього можливого рішення, щоб воно було прийнято виважено, з урахуванням всіх інтересів всіх сторін", - зазначив організатор акції, підприємець Мирослав Мельничук.

Раніше міський голова Рівного публічно закликав обласну владу відкрити для пацієнтів з коронавірусом обласну клінічну лікарню. В ЦМЛ, за словами Третяка, поступово закінчуються місця.

Також читайте: У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання

В ОДА відповіли меру Рівного, що його слова візьмуть до уваги.

Влада Рівненщини розглядає питання про введення червоної зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці 02

Зараз Рівне в "жовтій" зоні карантину. Мер не виключає, що в "червону" зону можна потрапити в обхід "помаранчевої", якщо така динаміка захворюваності збережеться.

16-го березня комісія ТЕБ та НС Рівного рекомендувала скасувати заплановані в місті масові заходи.

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Топ коментарі
+7
Лишу тут свій пост тижневої давності. Оскільки він став ще актуальнішим.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
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17.03.2021 12:06
+3
підприемцов кроме собственных бабок больше в этой стране ничего не волнует Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці - Цензор.НЕТ 2678
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17.03.2021 12:04
+3
Доказательством того что "ковид" - фуфло, является простой факт.
За несколько лет до "пандемии" ВОЗ поменяла формулировку: что такое "пандемия". Оказывается, это должен быть новый (!) вирус, который вызовет массовые заболевания по всему миру.
То есть если из лаборатории под Новосибирском или из Америки случайно вырвется вирус оспы, и начнут умирать миллионы людей, то это не будет пандемией, ибо вирус - не новый !
А вот "ковид", который 24 часа в сутки льётся из телевизоров, хотя трупы на улицах не валяются, и крематории не работают внеурочные часы - это "пандемия", чётко подпадающая под новую формулировку.
---
Не переживай. В Нюрнберге уже протирают тряпочкой скамеечку для авторов этой ***ни.
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17.03.2021 12:18
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Неужели угроза восстания против луганского режима столь велика ?
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17.03.2021 12:02 Відповісти
Лишу тут свій пост тижневої давності. Оскільки він став ще актуальнішим.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
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17.03.2021 12:06 Відповісти
Доказательством того что "ковид" - фуфло, является простой факт.
За несколько лет до "пандемии" ВОЗ поменяла формулировку: что такое "пандемия". Оказывается, это должен быть новый (!) вирус, который вызовет массовые заболевания по всему миру.
То есть если из лаборатории под Новосибирском или из Америки случайно вырвется вирус оспы, и начнут умирать миллионы людей, то это не будет пандемией, ибо вирус - не новый !
А вот "ковид", который 24 часа в сутки льётся из телевизоров, хотя трупы на улицах не валяются, и крематории не работают внеурочные часы - это "пандемия", чётко подпадающая под новую формулировку.
---
Не переживай. В Нюрнберге уже протирают тряпочкой скамеечку для авторов этой ***ни.
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17.03.2021 12:18 Відповісти
Сподіваюся, коли синітемеш- швидку не викликатимеш, як отой з вашої ковід-дисидентської секти. На цій фоткі він ще впевнений що ковід- змова рептилоїдів і він просто тричі чхнув. Через кілька годин він вибачиться перед своїми підписниками, а ще через шість годин помре....

Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці - Цензор.НЕТ 1714
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17.03.2021 12:26 Відповісти
Teбе бы фантастические романы писать. Или сценарии для фильмов ужасов.
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17.03.2021 12:39 Відповісти
Феєричний ідіот 🤔
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17.03.2021 14:53 Відповісти
будут малевать красным и черным, пока весь шмурдяк не переколют!
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17.03.2021 12:06 Відповісти
Или пока переворота не будет.
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17.03.2021 12:18 Відповісти
підприемцов кроме собственных бабок больше в этой стране ничего не волнует Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці - Цензор.НЕТ 2678
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17.03.2021 12:04 Відповісти
Почему то вспомнился клещ - он когда впивается в хозяина, то уже не может вытащить из тела свой хобот. Даже когда его вырывают, то уже мертвая голова с хоботом остаются в теле.
Хотя нормальная власть должны бы запретить взимать арендную плату и расторгать договора аренды в период локдауна. Вот только арендодатели все сидят во власти, и тоже сосут, как клещи, но уже клещей помельче...
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17.03.2021 12:13 Відповісти
Коммунальщики и прочие, которым платят арендодатели.
..., которым платят коммунальщики.
И т. д.
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17.03.2021 12:26 Відповісти
Далой прививки!
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17.03.2021 12:15 Відповісти
и зубников!
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17.03.2021 12:24 Відповісти
Правильно! Тебе нельзя вакцинироваться! Ты такое же элементарное соединение из нескольких молекул,как и вирус. Так что вакцина для тебя смерть! Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці - Цензор.НЕТ 4876
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17.03.2021 12:54 Відповісти
Если опять пойдут на поводу у ресторанной мафии и торгашей, будет катастрофа!
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17.03.2021 12:41 Відповісти
Вони ж не Бородата Бабуся, тому можуть йти туди куди всіх посилає Арестович
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17.03.2021 13:44 Відповісти
"Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області..."

Комуняки повертаються🤯?
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17.03.2021 14:44 Відповісти
 
 