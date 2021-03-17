"Слуга народу" Гетманцев допустив можливість проведення "нічних" засідань Ради через земельну реформу
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Глава Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев не відкидає можливості проведення "нічних" засідань парламенту через велику кількість поправок до законопроєкту щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
Відповідаючи на запитання, чи можуть у зв'язку з розглядом цього законопроєкту проводитися позачергові, вечірні чи "нічні" засідання парламенту, депутат зауважив: "Можуть бути. Може бути спрощена процедура розгляду цього законопроєкту. Можуть бути "нічні" засідання, позачергові засідання Верховної Ради на вимогу народних депутатів".
Гетманцев наголосив: "Ви хочете, щоб ВР була заблокована тільки тому, що декільком фракціям Верховної Ради хочеться поговорити, використовуючи час роботи парламенту або трибуну, або просто заблокувати це питання чомусь?".
Він нагадав, що пришвидшений розгляд законопроекту можливий у випадку, якщо депутати зберуть підписи під ініціативою про застосування відповідної процедури, а парламент схвалить її застосування. Далі кожна фракція подає по 5 поправок, на яких вони наполягають. Профільний комітет готує додаткову порівняльну таблицю з цими поправками й ВР розглядає їх.
"Таким чином, ця процедура скорочується до пів години - 40 хвилин", - сказав Гетманцев.
Водночас зауважив він, збір підписів ще не починався, адже нині ще проводяться перемовини з опозицією.
"Закликають до голосу розуму. Якщо закличуть, то все буде добре, то ми, власне кажучи, розглянемо швидко цей законопроєкт без будь-яких процедур. Якщо ні, напевно, ми будемо змушені застосовувати та інші процедури", - зазначив депутат.
Як відомо, доки парламент не завершив розгляд одного законопроєкту, він не може перервати його та розглянути будь-який інший.
16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.
Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.
Сьогодні, 17 березня, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що розгляд поправок до цього законопроєкту може тривати ще до 4 тижнів роботи парламенту.
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Инородцы здесь - это просто иностранцы, а не то, что некоторые подумали.
Верховная Рада приступает к рассмотрению двух законопроектов из так называемой «земельной реформы» - №2194 и №2195.
Об этом написал сегодня утром в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Только фракция «Батькивщины» подала к ним более полутора тысяч поправок, другие фракции тоже не остались в стороне. Это говорит, что борьба будет жесткой. Потому что вопрос о земле для Украины - не просто ключевой, а сакральный.
Я - не противник свободного рынка земли. Я противник того пути к рынку земли, который нам навязывают, и здесь мы с ЮВТ практически единомышленники. А других в Раде и нет (Виктор Медведчук, на самом деле, за рынок земли, но только за рынок под российский бизнес).
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Понимаете, к невозобновляемым ресурсам - а это земля, недра, реки, озера и моря, радиочастоты и т. д. - надо относиться очень осторожно. Иначе мы оставим потомкам выжженную пустыню.
Поэтому сначала надо организовать рынок аренды земли, и когда конкретный арендатор продемонстрирует свою способность хозяйствовать цивилизованно и рачительно, то он должен получить право на приобретение земли в собственность. Так поступают в развитых странах.
Кстати, аграрные спецы утверждают, что такой подход за счет двухэтапности принесет куда больше денег в бюджет, чем просто продажа.
Но сейчас нам предлагают тупо зажмуриться на те основные риски, которые несут два упомянутых законопроекта:
разрешение на снятие верхнего - плодородного слоя почвы (помнится, в свое время из Украины уже вывозили чернозем эшелонами);
прямое разрешение иностранным юрлицам владеть нашей землей;
упрощенная смена целевого назначения земли по желанию собственника (будьте уверены - дельцы накрутят здесь таких схем, что аферы с Приватбанком покажутся играми в пасочки;
отмена согласования с ВР права постоянного использования особо ценным земель (а это отсутствие хоть каких-то предохранителей от коррупции);
возможность передачи прав на землю в залог без ведома владельца (это открывает дорогу для банковского беспредела).
Очевидно, что вопрос о земле является одним из главных препятствий для создания коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» с потенциальным премьерством Юлии Тимошенко. И запуск опережающего рынка аренды земли, пожалуй, является как раз тем компромиссом, который способен устроить всех.
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P.S. Только не надо мне в коментах цитировать методички, что, мол, земля у нас уже по факту в собственности, и речь идет лишь об узаконивании ситуации. Мы в свое время узаконили право бизнесменов владеть крупными промышленными предприятиями, доставшими в наследство от Союза. И получили всесильный олигархат, который нынче нами правит. Так может хватить танцевать на граблях?
оторву и вставлю вам в сраку