"Слуга народу" Гетманцев допустив можливість проведення "нічних" засідань Ради через земельну реформу

Глава Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев не відкидає можливості проведення "нічних" засідань парламенту через велику кількість поправок до законопроєкту щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи можуть у зв'язку з розглядом цього законопроєкту проводитися позачергові, вечірні чи "нічні" засідання парламенту, депутат зауважив: "Можуть бути. Може бути спрощена процедура розгляду цього законопроєкту. Можуть бути "нічні" засідання, позачергові засідання Верховної Ради на вимогу народних депутатів".

Гетманцев наголосив: "Ви хочете, щоб ВР була заблокована тільки тому, що декільком фракціям Верховної Ради хочеться поговорити, використовуючи час роботи парламенту або трибуну, або просто заблокувати це питання чомусь?".

Він нагадав, що пришвидшений розгляд законопроекту можливий у випадку, якщо депутати зберуть підписи під ініціативою про застосування відповідної процедури, а парламент схвалить її застосування. Далі кожна фракція подає по 5 поправок, на яких вони наполягають. Профільний комітет готує додаткову порівняльну таблицю з цими поправками й ВР розглядає їх.

"Таким чином, ця процедура скорочується до пів години - 40 хвилин", - сказав Гетманцев.

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Водночас зауважив він, збір підписів ще не починався, адже нині ще проводяться перемовини з опозицією.

"Закликають до голосу розуму. Якщо закличуть, то все буде добре, то ми, власне кажучи, розглянемо швидко цей законопроєкт без будь-яких процедур. Якщо ні, напевно, ми будемо змушені застосовувати та інші процедури", - зазначив депутат.

Як відомо, доки парламент не завершив розгляд одного законопроєкту, він не може перервати його та розглянути будь-який інший.

16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.

Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.

Сьогодні, 17 березня, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що розгляд поправок до цього законопроєкту може тривати ще до 4 тижнів роботи парламенту.