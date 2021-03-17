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ЄС запровадить санкції проти кількох росіян через "зачистку геїв" у Чечні, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Євросоюзі узгодили запровадження санкцій проти двох росіян через "чистку геїв" у Чечні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС дали "зелене світло" нові серії санкцій за права людини. Цього разу 11 осіб і 4 організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану", - йдеться в повідомленні.
За його словами, двоє зазначених у списку росіян понесуть відповідальність за "чистку геїв" у Чечні.
Топ коментарі
+4 Ksenia VB
показати весь коментар17.03.2021 12:23
+2 dmitrij suur
показати весь коментар17.03.2021 12:28
+2 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар17.03.2021 12:30
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Будь ласка, зачекайте...
Сумно.
Сильний той, хто може себе захистити. Ніякі інші права в світі не діють.
И явно не кадырка....