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ЄС запровадить санкції проти кількох росіян через "зачистку геїв" у Чечні, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС запровадить санкції проти кількох росіян через "зачистку геїв" у Чечні, - Йозвяк

У Євросоюзі узгодили запровадження санкцій проти двох росіян через "чистку геїв" у Чечні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" нові серії санкцій за права людини. Цього разу 11 осіб і 4 організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану", - йдеться в повідомленні.

За його словами, двоє зазначених у списку росіян понесуть відповідальність за "чистку геїв" у Чечні.

Також читайте: Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк

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Топ коментарі
+4
А на зачистку чеченців всі очі прикрили..
Сумно.
Сильний той, хто може себе захистити. Ніякі інші права в світі не діють.
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17.03.2021 12:23
+2
Наверное Крымчанам и жителям Донбасса надо стать геями, может быть тогда Европа заметит, что их притесняют не менее чем геев Кавказа
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17.03.2021 12:28
+2
САНКЦІЇ ! Це так суворо. Заборонять двом мокшанським мусорам користуватися прозервативами виробленими в ЄС?
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17.03.2021 12:30
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А на зачистку чеченців всі очі прикрили..
Сумно.
Сильний той, хто може себе захистити. Ніякі інші права в світі не діють.
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17.03.2021 12:23 Відповісти
САНКЦІЇ ! Це так суворо. Заборонять двом мокшанським мусорам користуватися прозервативами виробленими в ЄС?
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17.03.2021 12:30 Відповісти
так эти тоже чеченцы, только другой ориентации.
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17.03.2021 14:14 Відповісти
Латентні чистили явних.
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17.03.2021 12:24 Відповісти
Наверное Крымчанам и жителям Донбасса надо стать геями, может быть тогда Европа заметит, что их притесняют не менее чем геев Кавказа
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17.03.2021 12:28 Відповісти
Санкції Росії, то добре. За що, - не має значення. Чим більше санкцій, тим краще ЕС введет санкции против нескольких россиян из-за "зачистки геев" в Чечне, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5371
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17.03.2021 12:31 Відповісти
лучше бы кацапских ********* у себя зачистили !
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17.03.2021 12:36 Відповісти
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ЄС запровадить санкції проти кількох росіян через "зачистку геїв" у Чечні, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7840
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17.03.2021 12:47 Відповісти
чеченские горные геи это очень сурово ЄС запровадить санкції проти кількох росіян через "зачистку геїв" у Чечні, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5944
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17.03.2021 12:59 Відповісти
сильный ход! Не то что от SWIFT отключить!(((
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17.03.2021 13:11 Відповісти
Найгірше те, що зараз кадирівці вбивають неугодних у , а потім ще й оголошують, що вбитий був терористом і содомітом. Мерзотники!
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Я так понимаю пропагандонов открытых Соловьева и Скабееву под санкции не попадают,почему то только Кисилеву досталось до сих пор невьездной
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Добре роблять, що захищають націю від різних ЛГБТ. Може зробити так як в 1947 році ООН створи Ізраїль створити десь (потрібно подумати) країну Підарасію і всіх, хто вважає себе сексменшиною, переселити туди. Хай живуть і працюють!
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17.03.2021 14:21 Відповісти
Цілком згоден.От коли ********* становитимуть більшість в суспільстві,оттоді нехай захищають свої права.Але поки їх ще меншість,то треба захищати права нормальних людей від лгбтшобли,яка почала залазити у всі діри...
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17.03.2021 16:56 Відповісти
Не чеченцев? Россиян?
И явно не кадырка....
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17.03.2021 14:56 Відповісти
 
 