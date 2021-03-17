ЄС запровадить санкції проти кількох росіян через "зачистку геїв" у Чечні, - Йозвяк

У Євросоюзі узгодили запровадження санкцій проти двох росіян через "чистку геїв" у Чечні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" нові серії санкцій за права людини. Цього разу 11 осіб і 4 організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану", - йдеться в повідомленні.

За його словами, двоє зазначених у списку росіян понесуть відповідальність за "чистку геїв" у Чечні.

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