Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію

Народний депутат Бондарєв відповів на питання: чи буде коаліція "Батьківщини" і "Слуг народу".

За словами нардепа переговори між фракціями ведуться вже 1,5 роки, втім обговорення точиться не навколо призначень та посад, а навколо законопроєктів, які прийматиме парламент.

Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі "4 каналу".

"Ми запропонували "Слугам народу" концепцію і програму реформ, розроблену нами, − це "Новий курс" − і запропонували допомогу в його реалізації. Там викладено все: питання економіки, питання політики, питання суспільства, питання медицини. В нас зовсім інший погляд на реформу аграрного сектору, в нас багато інших ідей реформ медицини, пенсійної реформи. Ми запропонували наше бачення у вигляді конкретних документів - це законопроєкти", − запевнив народний обранець.

Парламентар закцентував на тому, що принциповим для "Батьківщини" є стратегія розвитку країни та план дій, а не конкретні призначення на певні посади.

"Ми завжди казали, якщо ви нас почуєте і не будете запускати бумеранг, який потім вам повернеться же. А це дуже часто відбувається, ми повертаємося до перегляду законів, які приймалися монобільшістю у цьому сумнозвісному турборежимі. Переговори ведуться останні 1,5 роки й питання не у посадах, а питання у законах, які ми будемо приймати. На жаль, ми запропонували на цей сесійний тиждень 48 законів із них лише 1 включили до порядку денного", − наголосив парламентар.

Водночас народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер під час ефіру звинуватила "Батьківщину" у блокуванні роботи парламенту через поправки до закону про ринок землі. На що Бондарєв відповів − це нормальний процес дискусії, який відбувається у кожній адекватній демократичній країні.

"Знаєте чому у нас вважається публічна дискусія в парламенті блокуванням? Я хочу нагадати про що казав президент на з’їзді партії "Слуга народу", що монобільшість має голосувати за те, що принесли на стіл, дискусія це не їх рівень", − підсумував народний депутат.