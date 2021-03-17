Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію
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Народний депутат Бондарєв відповів на питання: чи буде коаліція "Батьківщини" і "Слуг народу".
За словами нардепа переговори між фракціями ведуться вже 1,5 роки, втім обговорення точиться не навколо призначень та посад, а навколо законопроєктів, які прийматиме парламент.
Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі "4 каналу".
"Ми запропонували "Слугам народу" концепцію і програму реформ, розроблену нами, − це "Новий курс" − і запропонували допомогу в його реалізації. Там викладено все: питання економіки, питання політики, питання суспільства, питання медицини. В нас зовсім інший погляд на реформу аграрного сектору, в нас багато інших ідей реформ медицини, пенсійної реформи. Ми запропонували наше бачення у вигляді конкретних документів - це законопроєкти", − запевнив народний обранець.
Парламентар закцентував на тому, що принциповим для "Батьківщини" є стратегія розвитку країни та план дій, а не конкретні призначення на певні посади.
"Ми завжди казали, якщо ви нас почуєте і не будете запускати бумеранг, який потім вам повернеться же. А це дуже часто відбувається, ми повертаємося до перегляду законів, які приймалися монобільшістю у цьому сумнозвісному турборежимі. Переговори ведуться останні 1,5 роки й питання не у посадах, а питання у законах, які ми будемо приймати. На жаль, ми запропонували на цей сесійний тиждень 48 законів із них лише 1 включили до порядку денного", − наголосив парламентар.
Водночас народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер під час ефіру звинуватила "Батьківщину" у блокуванні роботи парламенту через поправки до закону про ринок землі. На що Бондарєв відповів − це нормальний процес дискусії, який відбувається у кожній адекватній демократичній країні.
"Знаєте чому у нас вважається публічна дискусія в парламенті блокуванням? Я хочу нагадати про що казав президент на з’їзді партії "Слуга народу", що монобільшість має голосувати за те, що принесли на стіл, дискусія це не їх рівень", − підсумував народний депутат.
Будь ласка, зачекайте...
я понимаю что им трудно даже текст прочитать и осмыслить, но все равно интересно
Понятно что слуги откажутся, но при этом опять потеряют часть поддержки избирателей.
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А шо случилось со старым? На печатном станке сломалась кнопка "ВКЛ"?
В переводе с парламентского на обычный: попросились постоять хоть скраешку у корыта. Ну. а кто, в здравом уме предположит, что Юля, которая 30 лет на властных лугах пасётся, лезет туда, не для того, чтобы набивать карманы?
вам разослали тезисы?
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2.Медична реформа Супрун почала давати результати, але нова влада її зламала, бо там немає місця фврмам-прокладкам по закупівлі ліків і зозбазарювання державних коштів головними лікарями. Щоб пройшла реформа потрібно хоча би 7-10 років.
3.Скорочення шкіл, пан десь чув звін, а не знає де він. Якщо в селі є рл одному-два учня в класі і їх всіх збирає в один клас один вчитель і дає завдання, то є освіта? Ви б свою дитину віддали в такий клас, чи краще возити шкільним автобусом у повноцінну школу?.
4.Руйнування фінансової системи. Це як, гроші по децентралізації залишщаються на місці? То цеж добре. І по програмі "прозоро" відбирати нормальні фірми для проведення роботи також нормально, без відкатів. То Ви це назвали "знищенням фінансової системи", а намій погляд корупційних схем.
5.А що стратигічне продали?
Мабуть в кирзі з прілими портянками ходиш.
А где можно ознакомитьсяч не с пересказом, а ТЕКСТОМ это канцепцыи?