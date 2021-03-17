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Новини Політика України
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Бондарєв (22) коаліція (314)

Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію

Народний депутат Бондарєв відповів на питання: чи буде коаліція "Батьківщини" і "Слуг народу".

За словами нардепа переговори між фракціями ведуться вже 1,5 роки, втім обговорення точиться не навколо призначень та посад, а навколо законопроєктів, які прийматиме парламент.

Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі "4 каналу".

"Ми запропонували "Слугам народу" концепцію і програму реформ, розроблену нами, − це "Новий курс" − і запропонували допомогу в його реалізації. Там викладено все: питання економіки, питання політики, питання суспільства, питання медицини. В нас зовсім інший погляд на реформу аграрного сектору, в нас багато інших ідей реформ медицини, пенсійної реформи. Ми запропонували наше бачення у вигляді конкретних документів - це законопроєкти", − запевнив народний обранець.

Парламентар закцентував на тому, що принциповим для "Батьківщини" є стратегія розвитку країни та план дій, а не конкретні призначення на певні посади.

"Ми завжди казали, якщо ви нас почуєте і не будете запускати бумеранг, який потім вам повернеться же. А це дуже часто відбувається, ми повертаємося до перегляду законів, які приймалися монобільшістю у цьому сумнозвісному турборежимі. Переговори ведуться останні 1,5 роки й питання не у посадах, а питання у законах, які ми будемо приймати. На жаль, ми запропонували на цей сесійний тиждень 48 законів із них лише 1 включили до порядку денного", − наголосив парламентар.

Водночас народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер під час ефіру звинуватила "Батьківщину" у блокуванні роботи парламенту через поправки до закону про ринок землі. На що Бондарєв відповів − це нормальний процес дискусії, який відбувається у кожній адекватній демократичній країні.

"Знаєте чому у нас вважається публічна дискусія в парламенті блокуванням? Я хочу нагадати про що казав президент на з’їзді партії "Слуга народу", що монобільшість має голосувати за те, що принесли на стіл, дискусія це не їх рівень", − підсумував народний депутат.

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Топ коментарі
+6
Мы предложили "слугам" концепцию и программу реформ, - нардеп "Батькивщины" Бондарев о возможной коалиции - Цензор.НЕТ 2880
..
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17.03.2021 12:54
+5
и чо сказали слуги?
я понимаю что им трудно даже текст прочитать и осмыслить, но все равно интересно
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17.03.2021 12:44
+5
Мы предложили "Слугам народа" концепцию и программу реформ, разработанную нами, - это "Новый курс"

____________________

А шо случилось со старым? На печатном станке сломалась кнопка "ВКЛ"?
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17.03.2021 12:48
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и чо сказали слуги?
я понимаю что им трудно даже текст прочитать и осмыслить, но все равно интересно
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17.03.2021 12:44 Відповісти
Шлюги нікого і нічого не чують.
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17.03.2021 12:48 Відповісти
так а чего тогда твои напрашиваются? порулить хочется перед пенсией?
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17.03.2021 12:49 Відповісти
В данном случае это тактический ход. Подавляющее большинство избирателей "Батьківщини" не против такой коалиции. Более того значительная часть голосовавших за Зеленского и слуг это тоже бывшие их избиратели. Цель хода - вернуть колеблющийся электорат обратно.
Понятно что слуги откажутся, но при этом опять потеряют часть поддержки избирателей.
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17.03.2021 13:06 Відповісти
Баба жЮля примощує власні сідниці до прем"єрського крісла !!!))))
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17.03.2021 12:51 Відповісти
Вона розумниця на відміну від тебе дурня. І з пам*яттю в неї порядок. Прем*єрство 2009-2010 в коаліційному КМУ пам*ятає. Нафіг їй потрібне прем*єрство без більшості в ВРУ і при ворожому пересиденті.
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17.03.2021 12:59 Відповісти
В українців теж з пам"яттю все гаразд ,пам"ятают бабу жЮлю ,не злим ,тихим словом !!!)))
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17.03.2021 13:06 Відповісти
Не в українців, а у лохторатського бидла та генетичних злодюг з телевізором олігархів замість людського мозку. Це не про "думки" лохторату, але аналогія повна.

Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 3623
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17.03.2021 13:13 Відповісти
Мы предложили "Слугам народа" концепцию и программу реформ, разработанную нами, - это "Новый курс"

____________________

А шо случилось со старым? На печатном станке сломалась кнопка "ВКЛ"?
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17.03.2021 12:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 8244
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17.03.2021 13:02 Відповісти
Мы предложили "слугам" концепцию и программу реформ, - нардеп "Батькивщины" Бондарев о возможной коалиции - Цензор.НЕТ 9147
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17.03.2021 12:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 5376
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17.03.2021 13:01 Відповісти
Мы предложили "слугам" концепцию и программу реформ, - нардеп "Батькивщины" Бондарев о возможной коалиции

В переводе с парламентского на обычный: попросились постоять хоть скраешку у корыта. Ну. а кто, в здравом уме предположит, что Юля, которая 30 лет на властных лугах пасётся, лезет туда, не для того, чтобы набивать карманы? Мы предложили "слугам" концепцию и программу реформ, - нардеп "Батькивщины" Бондарев о возможной коалиции - Цензор.НЕТ 2410
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17.03.2021 12:49 Відповісти
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 3962
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17.03.2021 13:03 Відповісти
Ждали , Ждали , а на дерибан не приглашают и деньги уже на Исходе , - Давай Просится.
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17.03.2021 12:49 Відповісти
Некоторых удивляет противодействие Тимошенко т.н. "внешнему управлению". Казалось бы - коллективный Запад сейчас является нашим другом в противостоянии с российским империализмом, нашим кредитором и модератором демократических реформ.Но Тимошенко абсолютно права. Просто нужно различать два направления этого внешнего управления. Одно направлено на демократизацию Украины и европеизацию ее законодательства. Другое - на получение от этого процесса прибыли международными корпорациями, которые поддерживают этот процесс в чисто мерканьтильных целях в отличие от идеалистов, бескоры курирующих первое направление. Смысл нынешней внешней политики в том, чтобы НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ за оказываемую западом помощь, что и имеет место в настоящее время. Самый яркий пример этого - принятый Закон о распродаже украинской земли.
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17.03.2021 12:51 Відповісти
смысл в том , что нет никакого смысла (для страны ) есть только вред от действий тимошенко .все знают от куда наротив - внешнее правление и через кого он заходит.
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17.03.2021 13:02 Відповісти
...откуда наРРАтив... Горе ты луковое. Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 4316
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17.03.2021 14:01 Відповісти
и что ? что сказать то хотел-А ?или хотело .
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17.03.2021 16:59 Відповісти
чуть раньше сегодня этот текст был от мужского ника
вам разослали тезисы?
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17.03.2021 13:12 Відповісти
А ну покажи. Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 110
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17.03.2021 14:00 Відповісти
Мы предложили "слугам" концепцию и программу реформ, - нардеп "Батькивщины" Бондарев о возможной коалиции - Цензор.НЕТ 2880
..
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17.03.2021 12:54 Відповісти
"Ширка-2" ,другий сезон !!!)))
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17.03.2021 12:55 Відповісти
Ти цю ширку, соєвий, мав на увазі? Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 7877
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 5901
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17.03.2021 13:06 Відповісти
Дивно ,в 2016 був "шатуном" та "агентом кремля" ,зараз став "соєвим" !!! Життя триває !!! Коли до влади приведете зажопінців,ким звати будете ??))))))
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17.03.2021 13:10 Відповісти
Та ти й так з жопиці. Он як тхнеш. А чим тхув раніше ... Мабуть тією ж ватою з жопиці Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 7389
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17.03.2021 13:17 Відповісти
До 2001 року з бабой жЮлей в одній шерензі йшли "Україна без Кучми" , а потім шляхи розішлись !!)))
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17.03.2021 13:19 Відповісти
В березні 2002 року якраз був у Києві на Хрещатику, але чомусь сракоголових серед демонстрантів не бачив.
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17.03.2021 13:36 Відповісти
З березня 2001 я з бютоголовими розійшовся і участі в іх акціях не приймав !!))
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17.03.2021 13:38 Відповісти
2001 року.
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17.03.2021 13:56 Відповісти
але чомусь сракоголових серед демонстрантів не бачив. -------------------- А УНА-УНСО бачив ???))))
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17.03.2021 13:59 Відповісти
1.Пан взяв пару слів і зліпив фейк. Звичайно "ЄС" голосували за закон "про землю", чи краще нехай Медведчук і Беня використовують землю без обліку і спрати податків? Тисячі гектарів найкращих земель скуплено олігархами за копійки, Ви це знаєте? Звичайно знаєте, але "гоните" коміністичний фейк " вся земля народу", тільки народ живе переважно в містах і не має відношення до тієї землі. Замість того, щоб селянин продав свою землі, чи міг закласти в банк, здає за копійки в аренду монополістам, а зовсім бідні продали їм за тисячу гривень замість 5 тисяч доларів. Не всю ще земельку скупили?
2.Медична реформа Супрун почала давати результати, але нова влада її зламала, бо там немає місця фврмам-прокладкам по закупівлі ліків і зозбазарювання державних коштів головними лікарями. Щоб пройшла реформа потрібно хоча би 7-10 років.
3.Скорочення шкіл, пан десь чув звін, а не знає де він. Якщо в селі є рл одному-два учня в класі і їх всіх збирає в один клас один вчитель і дає завдання, то є освіта? Ви б свою дитину віддали в такий клас, чи краще возити шкільним автобусом у повноцінну школу?.
4.Руйнування фінансової системи. Це як, гроші по децентралізації залишщаються на місці? То цеж добре. І по програмі "прозоро" відбирати нормальні фірми для проведення роботи також нормально, без відкатів. То Ви це назвали "знищенням фінансової системи", а намій погляд корупційних схем.
5.А що стратигічне продали?
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17.03.2021 14:21 Відповісти
в Польше , Литве , Латвии , Эстонии земля в свободном обороте , часто государство с аукциона продает участки земли . Нет никаких проблем , да подорожала земля , подорожала аренда но власникам это только на руку . А в Украине берут в аренду за копейки иди за пару мешков зерна ,потому что нет рынка. и еще тут иностранцы не скупили эту землю .Юля давно лоббирует интересы агрохолдингов и иже с ними .
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17.03.2021 17:06 Відповісти
а юля новую прическу уже замутила ?каждая новая программа от юли начинается с нового имиджа .....вот сколько лет в раде просидела и ведь не чего не сделали , ну кроме того газового договора ,она не в раде должна сидеть а в тюрьме .
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17.03.2021 12:56 Відповісти
Ти, недолугий, ще про туфлі "от Гуччі" забув пукнути Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 2478
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 3970
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17.03.2021 13:08 Відповісти
Не туфлі,а лобутени !!!)))
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17.03.2021 13:12 Відповісти
От ти неграмотне з жопиці. Лабутени не обов*язково кавалерійські чоботи. Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 7062 Головне, що підошви були червоні.

Мабуть в кирзі з прілими портянками ходиш. Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 1358
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17.03.2021 13:20 Відповісти
В СА нам видавали ялові чоботи!!)))
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17.03.2021 13:21 Відповісти
Тобто ти ще тоді був привілейованим совкодрочером? Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 2007
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17.03.2021 13:23 Відповісти
Ні , я просто служив ,рядовим. за кордоном,ЮГВ,Угорщина !!! Ялові чоботи ,шкіряний ремень та п/ш замість х/б !!!)))
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17.03.2021 13:30 Відповісти
Не бреши! Ти, иабуть, служив Совку в ВВ. Охороняв зону в Комі АССР, в якій сиділи дисиденти. Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 5890
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17.03.2021 13:33 Відповісти
19 гв.тд, м.Естергом, Угорщина травень 74-76 р.р., 1985 р. ТВАИУ,офіцерські збори !!!)))
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Так смішно з тебе. Може ще й фото чуже підсунеш, наче б то ти? Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 2679 Типу от цього
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 1724
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17.03.2021 13:45 Відповісти
Не маю звички прикриватись чужим ім"ям !!)))
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17.03.2021 13:57 Відповісти
37тп (в/ч.пп. 61500) ?
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17.03.2021 16:31 Відповісти
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 6265
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17.03.2021 17:09 Відповісти
ага .... за кордоном служив , там тебе Сорос і завербував .
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17.03.2021 17:08 Відповісти
Ты любитель юльки все про ж-пу,что больная тема у вас там в брюте?
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17.03.2021 13:27 Відповісти
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 5779
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17.03.2021 13:48 Відповісти
На цьму Бондарєвому клейма нема де ставити...Ви хоч там, спікером, не заплямовану людину виставіть.
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17.03.2021 13:09 Відповісти
А на кому із "Родіни" є місце для клейма? Чого тільки варті Портнов, Савченко?
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17.03.2021 14:24 Відповісти
Кому вона потрібна ??)))
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17.03.2021 13:13 Відповісти
было уже .. проходили..
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 6728
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17.03.2021 13:15 Відповісти
Потім Юля загонить Клована під плінтус, як Ющенка в свій час)))
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17.03.2021 13:19 Відповісти
Зрідка ще зустрічаються дрищефіли.

Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 4868
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17.03.2021 13:26 Відповісти
Беня резервный план запустил.Подстилку юльку выпустил,что то видно клоун решил ,из подчинения выйти.
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17.03.2021 13:22 Відповісти
Тепер видко навіщо витягли давню ляльку з нафталінової скрині !!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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17.03.2021 13:25 Відповісти
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 1906
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17.03.2021 13:28 Відповісти
Так, це робота Бені, бо після кіно за зраду, яке ось-ось побачить світ, можуть бути різні рухи і щирий укгаїнець Беня все прорахував. Куди йому втікати, коли ще не все забрав, як тільки спалиться Зеля, на зміну прийде Дівуля.
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17.03.2021 14:26 Відповісти
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 3624 100%
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17.03.2021 17:10 Відповісти
А где там кстати борец сулейман баран?
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17.03.2021 13:23 Відповісти
Як завжди ,в простраціі,нову методичку пережовує !!!)))
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17.03.2021 13:26 Відповісти
А ти так і продовжуєш цими користуватись?

Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 8834
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17.03.2021 13:31 Відповісти
З 1989 р. ,з робітничих страйків , ким мене тількі не називали,я не звертаю уваги на недолугих !!)))
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17.03.2021 13:34 Відповісти
Правильно робиш, що не звертаєш, бо на правду не можна ображатись. Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 3302
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17.03.2021 13:39 Відповісти
Це лише у комуняк була лише одна правда !!)))
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17.03.2021 13:42 Відповісти
Так відносно тебе вона ж не одна. Сам пишеш, що "ким мене тількі не називали" Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 3325
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17.03.2021 13:50 Відповісти
Саме так, для когось я був щирим українцем, для інших бандерівцем,"западенцем" !! Кожен має власну думку та уяву про правду !!!)))
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17.03.2021 13:56 Відповісти
Юля в русской мафии
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Давня лялька з кремлівського балагана !!)))
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17.03.2021 13:40 Відповісти
Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію - Цензор.НЕТ 9625
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17.03.2021 13:51 Відповісти
а чого ти ,так тут розвонявся ? тухляка на шару нажрався ? я такого гівна як ти ,за 16 років на цензорі дуже багато бачив .ви гандони не за юлю а за того хто платить .ти ніщеброд і доля в тебе така за пайку гівно розкидувати .
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17.03.2021 17:17 Відповісти
Доки Зеленський буде вірити в те що, він може перемогти на наступних президенських виборах, він буде гнути свою лінію. Проблема в тому що, президентські він може й виграє але монобільшості у нього вже ніколи не буде і тому, рано чи пізно, при найкращому для нього розкладі йому доведеться з кимось йти в коаліцію. І ось тоді йому доведеться ломати себе через власне коліно і йти на поступки про які він зараз навіть помислити не здатен.
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17.03.2021 15:30 Відповісти
Це можливо, але я особисто впевнений, що другі вибори Зеленський не виграє. Для їх брохні наступить кінець на початку-кінці осені 2021 року.
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17.03.2021 16:10 Відповісти
Гм...
А где можно ознакомитьсяч не с пересказом, а ТЕКСТОМ это канцепцыи?
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17.03.2021 16:23 Відповісти
Концепция там одна:-быть поближе к держкорыту
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17.03.2021 16:38 Відповісти
 
 