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Новини Політика України
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ВР (10947) поправки (69) земельна реформа (228) Кравчук Євгенія (336)

Розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня, будемо призначати позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня, будемо призначати позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада може розглядати поправки до законопроєктів про ринок землі №2194 і №2195 до травня. ОПЗЖ і "Батьківщина" вирішили наполягати на поправках.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рахували, що може затягнутися до травня. Тут можна вирішувати лише позачерговими засіданнями, бо ми не збираємось іти на шантаж, на якісь там "дайте нам посаду"", - сказала Кравчук.

На уточнення, чи шантажують зараз "Батьківщина" і ОПЗЖ фракцію "СН", Кравчук зауважила: "Я оцінюю всю цю ситуацію як те, що взяли в заручники Верховну Раду. Ми витрачаємо щодня гроші платників податків і працюємо в холосту, бо закони не ухвалюються, це просто трибуна для "Батьківщини" і ОПЗЖ".

Нагадаємо, 16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.

Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.

Сьогодні, 17 березня, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що розгляд поправок до цього законопроєкту може тривати ще до 4 тижнів роботи парламенту.

Також читайте: "Слуга народу" Кравчук: Те, що зробив Арестович - неприпустиме свинство

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Топ коментарі
+8
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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17.03.2021 12:49
+5
Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9445
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17.03.2021 12:52
+3
Как же им не терпится страну продать или за долги сдать. Сам уже прикинули сколько скрысят и куда свалят потом. Твари мерзкие.
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17.03.2021 12:51
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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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17.03.2021 12:49 Відповісти
Ви знаєте куди поділося 5 млн.га державної землі за роки мораторію, який так палко захищає "Батьківщина"? Можете відповісти? Ви так впевнено приводите приклади Ізраїлю. У вас повинна бути чітка відповідь.
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17.03.2021 13:00 Відповісти
Незаконно забранные земли легко вернуть, а вот купленная земля - потерянная на века.
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17.03.2021 13:03 Відповісти
Ви кажете:легко повернути? НЕ дуже згідний. А що вам заважає купити землю, закотити рукава і працювати? Вона буде вашою і ваших нащадків. Чи може ви вболіваєте про землю чисто теоретично?
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17.03.2021 13:09 Відповісти
Ви знаєте куди поділося 5 млн.га державної землі за роки мораторію, який так палко захищає "Батьківщина"? / Ивана Петровича Сидорова , израилеведа (без диплома), хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос.А Вы уверены что если есть наркоманы то наркоманию нужно узаконить? Если есть педофилия то педофилию тоже следует узаконить?
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17.03.2021 13:13 Відповісти
Вопрос ваш не совсем уместный, но отвечу: нельзя принимать законодательных актов, которые бы узаконили наркоманию. Но, коль проблема существует, необходимо принять Закон о борьбе с наркоманией, в котором определить в т.ч. и порядок использования наркотических средств в лечебных целях. Что касается земли. Все годы моратория шла скрытая процедура бессовестного приобретения земли "мудрецами" от политики и бизнеса. Интересы истинных владельцев земли(бабушек, дедушек, прочего сельского "пролетариата") учитывались только частично, путем выплаты "мизера" за эксплуатацию их паевых участков. Шла полная обдираловка селян и при этом продолжался процесс обнесения все новых и новых участков самых лучших земель, высоким, непреодолимым забором радетелей за народное достояние. Одним словом: только закон(как и в случае с наркотиками) может урегулировать данную проблему. Но это не всем нравится.
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17.03.2021 13:54 Відповісти
Эти зеленые твари уже все распродали и разокрали и им невтерпеж и землю у украинцев забрать,суки. Бюджет пустой, не с чего соцвыплаты людям давать. Геноцидники. Геть из власти! Гробят Украину.
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17.03.2021 13:01 Відповісти
Ви стверджуєте, що то зелені "распродали и разокрали"? Коли це вони встигли?
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17.03.2021 13:11 Відповісти
А куда делся весь бюджет? Почему нет денег на соцобеспесение? Почему проголосовали закон по дешевой распродаже земли? Где деньги, Вань? А ,зеленое чмо? Ты же с ними в банде?
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17.03.2021 15:28 Відповісти
У меня тоже есть вопрос.
Почему, по-вашему, патриотов Израиля должно волновать, то что будет с землей Украины?
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17.03.2021 13:17 Відповісти
Почему, по-вашему, патриотов Израиля должно волновать, то что будет с землей Украины?/ Ниже речь идёт о патриотах Израиля с возможностями, не о патриотах - колбасных мигрантах.
"Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса". Израиль-это пустыня и жара. Более-менее пригодная "Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € " . Поэтому патриоты готовы скупать благодатные украинские земли за любые деньги. В Израиле 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров-у них деньги есть.Миллионеры и миллиардеры живут, естественно , не в Израиле где ловить нечего.Живут в других странах как Коломойский в Украине.
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17.03.2021 13:58 Відповісти
И почему они должны призывать президента Украины отказаться от продажи земли? Если, по-вашему, они в ней заинтересованы?
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17.03.2021 14:17 Відповісти
Если, по-вашему, они в ней заинтересованы?/ Об этом была вторая фраза коммента. Заинтересованы в покупке украинской земли миллиардеры во главе с вором Нетаньяхой, путинской проституткой по вызову. А мигранты заинтересованы в процветании их бывшей родины на своей, не проданной, земле.
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17.03.2021 15:11 Відповісти
Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому

Вас здесь годами убеждают людм из числа 130 миллиардеров и 130 000 миллионеров (патриоты Израиля с возможностями)?
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17.03.2021 14:21 Відповісти
См.выше.
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17.03.2021 15:19 Відповісти
Какой смысл ,закон этот дебильный будет отменён референдумом один хрен ,так шо поберегите силы... Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4058
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17.03.2021 12:50 Відповісти
Как же им не терпится страну продать или за долги сдать. Сам уже прикинули сколько скрысят и куда свалят потом. Твари мерзкие.
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17.03.2021 12:51 Відповісти
Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9445
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17.03.2021 12:52 Відповісти
Земля стратегический и невозобновляемый ресурс. В свете мирового голода и сокращения пахотных земель на планете , и то что в Украине лучший мровой эталонный чернозем, можете представить чем Мы по Конституции пока ещё владеем?!
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17.03.2021 12:53 Відповісти
********** уже руки потирает, вскорости на нашей земле будем строить кибуци для голодающих земли израилевой!!!!!!!!!
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17.03.2021 12:54 Відповісти
Все не так уж сложно. Долговременный негатив для страны от этого Закона Зеленского не интересует. Ему нужны по зарез деньги до выборов 24г. В противном случае ни о каком втором сроке речи идти не может, даже если Арахамия переплывет Тихий океан.
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17.03.2021 12:54 Відповісти
Исторически народы населявшие территорию нынешней Украины воевали за свои семьи и землю! А эти сцуки инородцы сдают пляди нах всё!
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17.03.2021 12:55 Відповісти
Якщо хтось забув хто протіг закон про розпродаж землі, то я нагадаю.Розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня, будемо призначати позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8808
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17.03.2021 13:02 Відповісти
Аналогичная ситуация затягивания заседаний до бесконечности существует в Сенате и Палате представителей США.По любому вопросу бесконечые дебаты со стороны республиканцев Байден обещает сломать волынные методы.
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17.03.2021 13:10 Відповісти
у депутатки "Голоса" загорелся пульт голосования
кнопку подушечкой перегрела видимо
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17.03.2021 13:16 Відповісти
 
 