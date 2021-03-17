Розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня, будемо призначати позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада може розглядати поправки до законопроєктів про ринок землі №2194 і №2195 до травня. ОПЗЖ і "Батьківщина" вирішили наполягати на поправках.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рахували, що може затягнутися до травня. Тут можна вирішувати лише позачерговими засіданнями, бо ми не збираємось іти на шантаж, на якісь там "дайте нам посаду"", - сказала Кравчук.

На уточнення, чи шантажують зараз "Батьківщина" і ОПЗЖ фракцію "СН", Кравчук зауважила: "Я оцінюю всю цю ситуацію як те, що взяли в заручники Верховну Раду. Ми витрачаємо щодня гроші платників податків і працюємо в холосту, бо закони не ухвалюються, це просто трибуна для "Батьківщини" і ОПЗЖ".

Нагадаємо, 16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.

Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.

Сьогодні, 17 березня, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що розгляд поправок до цього законопроєкту може тривати ще до 4 тижнів роботи парламенту.

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