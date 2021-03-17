Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук
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Щодо генерального прокурора Ірини Венедіктової розпочаті два провадження за втручання в справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Вони зараз у НАБУ і ДБР.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів в.о. глави САП Максим Грищук.
За словами Грищука, в НАБУ і ДБР розслідують паралельно одні і ті ж факти.
"Допитували мене два рази в ДБР. А що стосується нашого провадження, то воно розслідується", - зазначив в.о. глави САП.
На питання, чи висловлювала Венедіктова своє невдоволення цим провадженням, Грищук сказав: "Ні, вона просто знає, що є таке провадження. Тут не стоїть питання задоволення чи незадоволення. Є факт, ми розслідуємо. Це робота правоохоронного органу. Всі в рівних умовах, що генеральний прокурор, що рядовий прокурор".
Однак Грищук заявив, що у нього була розмова з заступником Венедіктової Симоненком.
"Кілька разів спілкувалися. Наступного дня зранку, після того як забрали у нас цю справу, він мене про це повідомив. У нас відбулась неприємна розмова. Я казав йому, що це неправильний підхід до розслідування. Казав, що лише виконує рішення суду. Ми тоді і дізнались цікавий момент, що існує якесь рішення суду по цій справі", - розповів в.о. глави САП.
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А на черной скамье
На скамье подсудимых
Прокурорская бл*дь
И какой-то жиган
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 чКак быстро летит время.. Сегодня год как Венедиктовна генеральный прокурор. Посадила пока только одного Стерненка, но зато прикольный хомяк в красивой обёртке.
Адвокати заявили, що відповідно до ухвал Шевченківського райсуду поновлено розслідування проти Шуфрича і Кузьміна через втручання в американські вибори. Скасовано закриття справи проти Портнова. Кожен силовик, який порушив закон, буде покараний
Дивіться відео з-за силлю.
Це, вчергове нагадую, не на виправдання Зе, який призначив на Генпрокурора нікчему Венедиктову, а задля нагадування, що баблосос за покликанням, який скочив на президентське сідало в 2014 році на нашій дурній довірі за 5 років свого президентсва так і не зробив того що мав би, бо був тим ким є і досі -
звичайною жабою, для якої бабло, бабло і ще раз бабло, а ще і марнославство, хай йому грець.
За яке (марнославство) він врешті решт і відповість, я сподіваюсь.
Це не пусті слова - Іловайськ, де угробили кількасот наших добровольців, Дебальцево, яке здали, і взагалі провальна кампанія по вичищенню України від путінської нечисті в 2014 році - це "заслуга" Петра Порошенка (і Муженка, призначеного Порошенком же ж), тодішнього (на жаль) президента України.
Непокаране зло має властивість укріплюватись і збільшуватись, тож не підставляймо праву щоку, коли нас ляснули по лівій, і караймо тих, хто чинить зло.