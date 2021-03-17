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Новини Політика України
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НАБУ (3092) Грищук (42) Венедіктова (661) Татаров Олег (298)

Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук

Щодо генерального прокурора Ірини Венедіктової розпочаті два провадження за втручання в справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Вони зараз у НАБУ і ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів в.о. глави САП Максим Грищук.

За словами Грищука, в НАБУ і ДБР розслідують паралельно одні і ті ж факти.

"Допитували мене два рази в ДБР. А що стосується нашого провадження, то воно розслідується", - зазначив в.о. глави САП.

На питання, чи висловлювала Венедіктова своє невдоволення цим провадженням, Грищук сказав: "Ні, вона просто знає, що є таке провадження. Тут не стоїть питання задоволення чи незадоволення. Є факт, ми розслідуємо. Це робота правоохоронного органу. Всі в рівних умовах, що генеральний прокурор, що рядовий прокурор".

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Однак Грищук заявив, що у нього була розмова з заступником Венедіктової Симоненком.

"Кілька разів спілкувалися. Наступного дня зранку, після того як забрали у нас цю справу, він мене про це повідомив. У нас відбулась неприємна розмова. Я казав йому, що це неправильний підхід до розслідування. Казав, що лише виконує рішення суду. Ми тоді і дізнались цікавий момент, що існує якесь рішення суду по цій справі", - розповів в.о. глави САП.

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Топ коментарі
+36
Чому Венидиктову, на час слідства не відсторонили від посади?
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17.03.2021 13:27
+19
ДБР звичайно зробить виїмку всіх документів, щоб не зробили це НАБУ і будуть захищати на тисячу відсотків зелену прокурорку. Але час летить і відповідати прийдеться і за Таторова і за Антоненко і по "вагнерівцях" і за "Оман" і за інший обман. Чого тільки варті будуть справи по "великому крадівництві" і "чемпіонству по короновірусу".
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17.03.2021 13:36
+12
замість Стерненка цю прокуроршу до буцигарні запроторити-
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17.03.2021 13:41
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Война всех против всех (с) В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 4088
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17.03.2021 13:24 Відповісти
Отлично.
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17.03.2021 13:25 Відповісти
Чому Венидиктову, на час слідства не відсторонили від посади?
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17.03.2021 13:27 Відповісти
ПРЕДАТЕЛИ !!!
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17.03.2021 13:31 Відповісти
ДБР звичайно зробить виїмку всіх документів, щоб не зробили це НАБУ і будуть захищати на тисячу відсотків зелену прокурорку. Але час летить і відповідати прийдеться і за Таторова і за Антоненко і по "вагнерівцях" і за "Оман" і за інший обман. Чого тільки варті будуть справи по "великому крадівництві" і "чемпіонству по короновірусу".
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17.03.2021 13:36 Відповісти
замість Стерненка цю прокуроршу до буцигарні запроторити-
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Стерво безсовестное!
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17.03.2021 13:42 Відповісти
Пластилиновой вороне дело шьют? Даже два?
А на черной скамье
На скамье подсудимых
Прокурорская бл*дь
И какой-то жиган
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17.03.2021 13:53 Відповісти








K0५EGAR

@Rage4oK

·1 чКак быстро летит время.. Сегодня год как Венедиктовна генеральный прокурор. Посадила пока только одного Стерненка, но зато прикольный хомяк в красивой обёртке.Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук - Цензор.НЕТ 9603
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17.03.2021 14:00 Відповісти
Найцінніші кадри - Єрмак і Татаров. Обоє із обойми регіоналів, де Єрмак був помічником Тедеєва, а Татаров ідеолог міністра злочинця Захарченка. Це нові обличчя зеленої влади, чи вони є одне ціле, просто розфарбували себе перед виборами в різні кольори? Якщо придивитися уважно, то "зелена влада" в більшості складається з бувших регіоналів і відвертих малоросів, які себе раніше не засвічували.
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17.03.2021 14:18 Відповісти
Та до сраки всі ці ваші розслідування. Без суду Лінча вже аж ніяк не обійтись. На жаль...
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17.03.2021 14:41 Відповісти
+++++
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18.03.2021 08:24 Відповісти
ну этого и следовало ожидать в силу кадровой "политики" малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата, аферистка-косметолог ваниКдиктова, билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных производств баканов, Харьковский казнокрад, крышеватель всей контрабанды, янтаря и т.д педофильный гомик сАбаков и т.д
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17.03.2021 14:48 Відповісти
Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук - Цензор.НЕТ 297
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17.03.2021 14:57 Відповісти
Брифінг адвокатів Петра Порошенка Іллі Новікова, Ігоря Голованя та народного депутата Ростислава Павленка

Адвокати заявили, що відповідно до ухвал Шевченківського райсуду поновлено розслідування проти Шуфрича і Кузьміна через втручання в американські вибори. Скасовано закриття справи проти Портнова. Кожен силовик, який порушив закон, буде покараний
Дивіться відео з-за силлю.
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17.03.2021 15:59 Відповісти
Симуляція чергова , для рейтингу понти...
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18.03.2021 01:03 Відповісти
Черговий тераріумний серіал.
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17.03.2021 18:46 Відповісти
Аби армовіри-порохососи не zapamientali (не забули по польські) Максим Грищук, це той, кого зігнорував сивочолий шоколадний мародер на конкурсі прокурора САП в 2015 році, коли в фінал конкурсу вийшли глянцощокий Холодницький, та герой ДАП Грищук.

Це, вчергове нагадую, не на виправдання Зе, який призначив на Генпрокурора нікчему Венедиктову, а задля нагадування, що баблосос за покликанням, який скочив на президентське сідало в 2014 році на нашій дурній довірі за 5 років свого президентсва так і не зробив того що мав би, бо був тим ким є і досі -

звичайною жабою, для якої бабло, бабло і ще раз бабло, а ще і марнославство, хай йому грець.

За яке (марнославство) він врешті решт і відповість, я сподіваюсь.

Це не пусті слова - Іловайськ, де угробили кількасот наших добровольців, Дебальцево, яке здали, і взагалі провальна кампанія по вичищенню України від путінської нечисті в 2014 році - це "заслуга" Петра Порошенка (і Муженка, призначеного Порошенком же ж), тодішнього (на жаль) президента України.

Непокаране зло має властивість укріплюватись і збільшуватись, тож не підставляймо праву щоку, коли нас ляснули по лівій, і караймо тих, хто чинить зло.
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18.03.2021 00:36 Відповісти
П ти сам путінську нечість чистив? Чи лише киздіти на цензорі можеш.
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18.03.2021 08:42 Відповісти
В нужный момент, сейф с доказательствами и материалами следствия случайно сгорит. В Мариуполе так раз суд уже горел.
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18.03.2021 03:47 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
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18.03.2021 08:25 Відповісти
Украинская фича и боль. Раздал кандидат бабла, чтобы наверх пролезть. Там присосался к ресурсу на четыре года минимум. А для плебса, чтобы не скучал в это время, демонстрируется цирк. Пооткрывали друг на друга дела и ждут, кто споткнётся, кого можно разорвать. А по ходу нагло воруют и улыбаются в эфирах.
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18.03.2021 17:50 Відповісти
Татаров відомий фальсифкіатор замовних справ разом з Потрновим. Це ключові виконавці київської судово-ментівської мафії.
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29.03.2021 17:52 Відповісти
 
 