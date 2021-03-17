Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Об'єднання парламентської фракції "Батьківщина" в коаліцію з фракцією "Слуга народу" неможливо доти, поки керівництво держави повністю не перегляне вектор розвитку України.
Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Доти, доки не буде тотально переглянуто політику, яка проводиться в країні, а саме доки це не буде політика, спрямована на піднесення національної економіки... доки не буде повністю змінено вектор розвитку України з перетворенням її на вільну, суверенну, сильну, ніяка коаліція не буде можлива. А після зміни політики ми готові працювати, щоб країну піднімати", - заявила Тимошенко під час брифінгу в середу.
Водночас, відповідаючи на запитання, чи проводяться офіційні переговори з керівництвом фракції "Слуга народу" про створення коаліції у Верховній Раді, лідерка "Батьківщини" зазначила, що на сьогодні їхня політсила передала монобільшості "всі свої бачення стосовно зміни управління країною". "Ми чекаємо на відповідь", - сказала вона.
На уточнювальне запитання про те, чи є домовленості про певні посади, які змогли б обійняти представники "Батьківщини" в разі вступу до коаліції, Тимошенко сказала: "Посади взагалі не мають жодного значення, а має значення лише те, що щодня приймаються рішення, які суперечать національним інтересам України".
Нагадаємо, раніше глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про готовність створення нової коаліції з партією "Слуга народу". Відповідаючи на питання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну і українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.
Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина": "Зараз таких процесів я не бачу", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
- "пойдем, я тебе потом скажу что вОна хочет...." 😂
"Бриллиантовая рука"
Во как.А где об этом можно прочитать?Ссылочку пожалуйста.
(с) Как шутят в Одессе - Михаил Жванецкий
ЦВК
Интересно,на кого вы молитесь.Засветите своего политика.
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь."
Ты прекрасна, возраст НЕТ.
"пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины."
Источник: https://censor.net/ru/n3253875
Источник: https://censor.net/ru/n3253875
"До тех пор, пока....... читай - "Я не стану Премьером...."
Все одно продасться грошовитому клієнту.Елементарна логіка.
и к вашему сведению, боты не ходят на выборы и не голосуют..
вы, Галина, как "люди умственно более развитые", должны знать такие очевидные вещи..
Это ваша личная субъективная оценка, считать коммент Павло Макаренко "сложной вербальной конструкцией", или не считать таковой..
https://www.facebook.com/president.ukraine/photos/a.1372862606058893/1459340620744424
Змова. Як Тимошенко віддала Коломойському ''Укрнафту''
а хочу быть премьеркой морскою...' 🤕