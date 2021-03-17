Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави

Об'єднання парламентської фракції "Батьківщина" в коаліцію з фракцією "Слуга народу" неможливо доти, поки керівництво держави повністю не перегляне вектор розвитку України.

Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Доти, доки не буде тотально переглянуто політику, яка проводиться в країні, а саме доки це не буде політика, спрямована на піднесення національної економіки... доки не буде повністю змінено вектор розвитку України з перетворенням її на вільну, суверенну, сильну, ніяка коаліція не буде можлива. А після зміни політики ми готові працювати, щоб країну піднімати", - заявила Тимошенко під час брифінгу в середу.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи проводяться офіційні переговори з керівництвом фракції "Слуга народу" про створення коаліції у Верховній Раді, лідерка "Батьківщини" зазначила, що на сьогодні їхня політсила передала монобільшості "всі свої бачення стосовно зміни управління країною". "Ми чекаємо на відповідь", - сказала вона.

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На уточнювальне запитання про те, чи є домовленості про певні посади, які змогли б обійняти представники "Батьківщини" в разі вступу до коаліції, Тимошенко сказала: "Посади взагалі не мають жодного значення, а має значення лише те, що щодня приймаються рішення, які суперечать національним інтересам України".

Нагадаємо, раніше глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про готовність створення нової коаліції з партією "Слуга народу". Відповідаючи на питання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну і українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина": "Зараз таких процесів я не бачу", - заявив він.