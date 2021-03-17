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коаліція (314) Тимошенко (4617) Слуга народу (2385)

Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави

Об'єднання парламентської фракції "Батьківщина" в коаліцію з фракцією "Слуга народу" неможливо доти, поки керівництво держави повністю не перегляне вектор розвитку України.

Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Доти, доки не буде тотально переглянуто політику, яка проводиться в країні, а саме доки це не буде політика, спрямована на піднесення національної економіки... доки не буде повністю змінено вектор розвитку України з перетворенням її на вільну, суверенну, сильну, ніяка коаліція не буде можлива. А після зміни політики ми готові працювати, щоб країну піднімати", - заявила Тимошенко під час брифінгу в середу.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи проводяться офіційні переговори з керівництвом фракції "Слуга народу" про створення коаліції у Верховній Раді, лідерка "Батьківщини" зазначила, що на сьогодні їхня політсила передала монобільшості "всі свої бачення стосовно зміни управління країною". "Ми чекаємо на відповідь", - сказала вона.

Також читайте: Ми запропонували "слугам" концепцію і програму реформ, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв про можливу коаліцію

На уточнювальне запитання про те, чи є домовленості про певні посади, які змогли б обійняти представники "Батьківщини" в разі вступу до коаліції, Тимошенко сказала: "Посади взагалі не мають жодного значення, а має значення лише те, що щодня приймаються рішення, які суперечать національним інтересам України".

Нагадаємо, раніше глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про готовність створення нової коаліції з партією "Слуга народу". Відповідаючи на питання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну і українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина": "Зараз таких процесів я не бачу", - заявив він.

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Топ коментарі
+17
подскажите, а когда ведьмы на пенсию выходят?!
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17.03.2021 13:38
+12
Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 6516
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17.03.2021 13:42
+11
ВОНО працюйе.Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 3940
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17.03.2021 13:45
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От уже флюгер...
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17.03.2021 13:38 Відповісти
І ні слова про підвищення податків на великий бізнес. Дії Англії та наміри Джо не для неї.Кому служить Юля? Невже мільярдерам?
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Юлька уже давно работает на Россию - потому там и закрыли против нее уголовные дела за дачу взяток генералам МО РФ. США считают ее пророссийским политиком.
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17.03.2021 14:26 Відповісти
- "...вОна что-то хочет!"
- "пойдем, я тебе потом скажу что вОна хочет...." 😂
"Бриллиантовая рука"
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17.03.2021 16:08 Відповісти
США считают ее пророссийским политиком.

Во как.А где об этом можно прочитать?Ссылочку пожалуйста.
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18.03.2021 20:23 Відповісти
"У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание."

(с) Как шутят в Одессе - Михаил Жванецкий
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17.03.2021 13:46 Відповісти
одним словом бабулю сбрили даже зеленые, вот такая судьба у жульки)
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17.03.2021 19:43 Відповісти
подскажите, а когда ведьмы на пенсию выходят?!
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17.03.2021 13:38 Відповісти
після смерті.
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Откуда ты это знаешь? Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 8565
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17.03.2021 13:51 Відповісти
Шлюги прийшли все розвалити і продати, а ти про зміну політики.
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17.03.2021 13:40 Відповісти
так без вОни, доляха обламалась
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17.03.2021 14:46 Відповісти
Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 6516
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17.03.2021 13:42 Відповісти
ВОНО працюйе.Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 3940
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17.03.2021 13:45 Відповісти
Юле волю! Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 1423
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17.03.2021 14:09 Відповісти
жЮле - долю ! 😂
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17.03.2021 15:52 Відповісти
это ж надо так "переобуваться", не моргнув глазом Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 4390 такая актрисса погибает, а ведь могла бы спокойно вместо Ленки Кравец в кватрале выступать, тогда не пришлось бы в коалицию к слугам напрашиваться и так бы взяли...
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17.03.2021 13:42 Відповісти
Юлька відразу ставила таку умову, та чукчі не читателі. Вони пісатєлі.
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17.03.2021 13:47 Відповісти
ну так не визначились чи то кацапи чи Європа, а х...ло напрягає тЮльку, щоб швидше все йому здали, та і їй хочеться щось урвати собі
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17.03.2021 14:47 Відповісти
поманят косатую ослицу премьерским креслом, побежит аж бегом... забудет про все...
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17.03.2021 13:43 Відповісти
Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 3387
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17.03.2021 13:44 Відповісти
И на эту Жульку продолжают молится тысячи имбецилов. Еще часть за фигляра, часть совки... Может ли быть у такой страны будущее?
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17.03.2021 13:44 Відповісти
вопрос риторический
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17.03.2021 13:51 Відповісти
Гірше. Мільйони. Але, вони не гірше тих, хто за Зе, чи ОПЗЖ.
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17.03.2021 13:53 Відповісти
та ну на.. мільйони, вОна й так ледь пролізла в парламент на цих виборах, на минулих то Ляшко навіть був більше набрав, на наступні вже все, тому хоче хоч якось до корита пролізти, а каоліція хоч і моно, але чим далі тим важче керувати, а так за пару хлібних посад, своїм людям і собі, вОна об'єднається, на наступних всеодне вже нема що ловити.
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17.03.2021 14:51 Відповісти
2 532 452 - саме стільки голосів вона отримала, як кандидат в президенти в 2019 році в першому турі.

ЦВК
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17.03.2021 17:54 Відповісти
2,5 млн. ндя, вистачає д...ів, хоча такі ж самі клована обрали
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18.03.2021 18:09 Відповісти
Нє, країна у стані коми і процесі розпродажу останніх рештків має молитися на поточних трунарів і комерсантів.
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17.03.2021 14:45 Відповісти
А когда "трунарі" всадят косатую в "каалицию", они уже не будут "трунарями"?
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17.03.2021 16:42 Відповісти
Трунарі косату вже всаджували до Качанівки за відібрану в них Криворіжсталь і дії проти РУЕ. Слідкуй за ними уважніше з врахуванням того, чого ми "досягли" з тих часів.
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17.03.2021 17:11 Відповісти
Мишко, не уходи от ответа. Сейчас правят "трунарі", как ты выразился. Но вопрос в том, шо косатая просицца к "трунарям" в ""каалицию", точно так, как она предлагала Янековичу "шырокую каалицию", во времена своего премьерства. Прямой вопрос, Мышко:- ежели бахиню таки возьмут в "каалицию", нынешние правители перестанут быть "трунарями"?
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17.03.2021 18:07 Відповісти
Бахіню трунарі нікуди не візьмуть, тому що жахаються її як чорти ладана. Тільки на чергову кічу, просто нема за що, пане/пані vismavista.
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17.03.2021 18:14 Відповісти
Так чего ж она так просицца? "Ты их в дверь, они в окно"? Хе, хе...
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17.03.2021 19:03 Відповісти
На відміну від vismavista вона нікуди не проситься.
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17.03.2021 19:12 Відповісти
точно и за сою свыночолу 8% проэнтов
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17.03.2021 16:18 Відповісти
И на эту Жульку продолжают молится тысячи имбецилов. Еще часть за фигляра, часть совки.

Интересно,на кого вы молитесь.Засветите своего политика.
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18.03.2021 20:27 Відповісти
А шо, вы из их числа?
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18.03.2021 21:48 Відповісти
Ей в приданое дано

Было зеркальце одно;

Свойство зеркальце имело:

Говорить оно умело.

С ним одним она была

Добродушна, весела,

С ним приветливо шутила

И, красуясь, говорила:

«Свет мой, зеркальце! скажи

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?»

И ей зеркальце в ответ:

«Ты, конечно, спору нет;

Ты, царица, всех милее,

Всех румяней и белее».

И царица хохотать,

И плечами пожимать,

И подмигивать глазами,

И прищелкивать перстами,

И вертеться подбочась,

Гордо в зеркальце глядясь."
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17.03.2021 13:45 Відповісти
Тут ей зеркальце в ответ:
Ты прекрасна, возраст НЕТ.
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17.03.2021 14:01 Відповісти
Це кого там Юлія Володимирівна призиває до перегляду стратегії розвитку держави? Трускавецьких проФФесорів? Ну-ну...
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17.03.2021 13:47 Відповісти
только Юля с этого стада слепить что-то толковое сможет..
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17.03.2021 13:48 Відповісти
Спочатку треба з того стада виліпити нафік неміряну кількість зайвого і перевиховати чергового очільника держави. Що навряд можливо.
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17.03.2021 18:17 Відповісти
Куда сворачивать будем? Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 5420
"пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины."
Источник: https://censor.net/ru/n3253875
Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 5064

Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 1497
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17.03.2021 13:49 Відповісти
Земля крестьянам! Противоречит национальным интересам Украины? Не может быть! Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 414 Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 7126

Источник: https://censor.net/ru/n3253875
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17.03.2021 13:49 Відповісти
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 6782
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17.03.2021 13:53 Відповісти
Тільки-но просилася у коаліцію, а після того як її послали каже, що коаліція неможлива Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 9313 Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2201
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17.03.2021 13:54 Відповісти
Чет вспомнилась "широкая коалиция" с "Партией регионов".К чему бы это? Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 1409
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17.03.2021 13:55 Відповісти
А, що, така була?
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18.03.2021 14:02 Відповісти
Рекомендую ЮВ коалицию с ОПЗЖ- вы так близки в плане внутренней политики.
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17.03.2021 13:57 Відповісти
якщо вона дослухається до вашої пропозиції - песиків чекає ще глибша політпомийка
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17.03.2021 18:20 Відповісти
"До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведется в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики... пока не будет полностью изменен вектор развития Украины......- заявила Тимошенко.

"До тех пор, пока....... читай - "Я не стану Премьером...." Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 182
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17.03.2021 13:57 Відповісти
Вона була кращим прем'єром
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17.03.2021 14:22 Відповісти
в Біробіджані
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17.03.2021 14:55 Відповісти
..а ще краще була на лабутенах i в офiгiтельних штанцях.. Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 3567
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17.03.2021 16:54 Відповісти
Видно, що лише Тимошенко знає яким курсом ідуть Слуги коли хоче щоб його змінити на 180 градусів. Бо ні 73,2%, ні самі Слуги не відають. Виходить, що Зеленський реінкарнація московського Івана Сусаніна?
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17.03.2021 13:59 Відповісти
Пока ЮВТ в коалиции с ОПЗЖ торпедирует бесконечно инициативы Президента,положение с водой в городе Лозовая и близлежащих пунктах создалось просто катастрофическое , намного хуже ,чем в Крыму.Воды изза бесконечных порывов водовода Краснопавловка -Лозовая просто нет.Город умирает на глазах всего мирового сообщества от вселенского равнодушия Рады и мафии в ней!
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17.03.2021 14:02 Відповісти
А, нагадай, будь ласка дорогенький, які-такі ініціативи Зе, були для виправлення стану водопостачання "в місті Лозовая і прилеглих пунктах", які торпедувала ЮВТ? Якщо ти, канєчна, не демагогичний губошльоп?
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18.03.2021 14:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Юля, АддАхни!
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17.03.2021 14:04 Відповісти
Никакой коалиции с зелеными аферистами не будет! Пусть зеленое ничтожество быстрее сливает свой рейтинг в унитаз и все на выборы!
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17.03.2021 14:06 Відповісти
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 5528
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17.03.2021 14:08 Відповісти
Тимошенко сейчас единственный шанс для Украины. Но не с нашим счастьем.
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17.03.2021 14:12 Відповісти
ахах)).. на новые лабутены зарабатываешь?!.. главное что бы задница в джинсы смогла влезть Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 9278
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17.03.2021 14:15 Відповісти
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2359 Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2359 Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2359
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17.03.2021 14:15 Відповісти
Только сценарий по которому действовал Пиночет,спасёт это протухшее болото,крапка.
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17.03.2021 14:15 Відповісти
Видимо получила от ворот поворот раз так запела
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17.03.2021 14:16 Відповісти
Зельц - еврей, Капительман - еврейка, почему бы и нет? Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2856
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17.03.2021 14:16 Відповісти
Евреи в Израиле,а у нас исключительно "Богоизбранные"
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17.03.2021 17:00 Відповісти
Я вот даже не знаю: все здешние хейтеры Тимошенко живые люди или боты. Но скажу для живых: если вы мечтаете о реинкарнации своего кумира Порошенко в 24ом, то вам стоит уменьшить градус своего говнокидания в ее сторону. Без голосования во втором туре за Порошенко (если он туда попадет) сторонников Тимошенко сывочелому мало что светит. Это элементарная логика, доступная даже людям с легкой степенью умственной отсталости. Но раз она не работает, то все же я предполагаю, что большинство здесь всетаки боты.
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17.03.2021 14:20 Відповісти
Уви...Стороннікі Порошенка не схочуть цілувати в сраку ботоксну бабу.
Все одно продасться грошовитому клієнту.Елементарна логіка.
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17.03.2021 14:29 Відповісти
Сторонники Тимошено тоже, в отличие от тебя, не хотят целовать задницу Порошенко. Но, как люди умственно более развитые, пока готовы, скрепя сердце, в случае необходимости поддержать ПОПа во втором туре 24го года. Но люди, подобные тебе, делают все для того, чтобы уменьшить вероятность подобного развития событий. Поэтому я и предполагаю, что ты или просто бот или человек сознательно работающий на Зеленского.
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17.03.2021 14:41 Відповісти
Галина!.. бот это электронная программа, которая генерирует несложные фразы..
и к вашему сведению, боты не ходят на выборы и не голосуют..
вы, Галина, как "люди умственно более развитые", должны знать такие очевидные вещи..
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17.03.2021 15:15 Відповісти
К счастью, таких как эта "Галя" не много осталось Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 1737
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17.03.2021 15:20 Відповісти
Багато з цих коментаторів, якраз діють за програмою записаною в темниках. Тож, не відрізняються від комп'ютерної програми.
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17.03.2021 15:21 Відповісти
Уважаемый Шрек, а вы что, считаете ответ Павло Макаренко сложной вербальной конструкцией? Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 8471
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17.03.2021 16:21 Відповісти
Ув. Павло Макаренко дал краткий и емкий по содержанию ответ..

Это ваша личная субъективная оценка, считать коммент Павло Макаренко "сложной вербальной конструкцией", или не считать таковой.. Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2565
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17.03.2021 16:28 Відповісти
так ви себе називаєте "порохоботами"!!! А якщо "ходите на вибори" - це означає "ходячі флешки".
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17.03.2021 18:24 Відповісти
Ваш умовивід про її "продажність" чимось обгрунтован, чи "язиком молотіти - не мішки тягати!"?
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18.03.2021 14:21 Відповісти
Засновано на багаторічних спостереженнях за політичною діяльністю.Це і "ширка",і газові угоди,і всім відома історія походження прізвиська "газова принцеса",і ще багато чого іншого...
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 9904

https://www.facebook.com/president.ukraine/photos/a.1372862606058893/1459340620744424
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18.03.2021 14:40 Відповісти
Ну,і на луївіттони не забувала заробляти.
Змова. Як Тимошенко віддала Коломойському ''Укрнафту''

Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2656
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18.03.2021 14:43 Відповісти
Питань нема, якщо замість аргументів про, нібито "продажність" ЮВТ, посилаєтеся на пустопорожні СЛОВА, "недоотруєного" хоружівського кугута-Нарциса, який "злив" надії та сподівання "помаранчевого Майдану" в обмін на особисте благополуччя, бо купили його "з потрохами": ПР, за передачу посади Президента для якунєвіча на "тарілочці з блакитною **********", забеспечило йому та його родині безбідне постпрезидентське існування, як то "ПетроГаз" для брательника, Фонд для дочці, утримання синочка..., Фірташ (агент Кремля) взагалі з його кабінету не вилазив і, саме, на догоду йому, ющара відкликав з мацкви О.Дубіну, зірвавши підписання Угоди про газ по ціні 250 $ і, зі спокійною совістю, поїхало відпочивати до Карпат, "ряжений патрійот"! В 2010 році українці дали політичну оцінку його Президентству, а попереду в нього ще й кримінальна відповідальність за "все добре", що воно зробило з Україною ("Ніщо не забуто, ніхто не забут!"). Все йому нагадають: і, як "стрілки" переводив на ЮВТ, з приводу неіснуючої "Ширки", а сам, зі своїм НУНСом, "в ясна цілувався" з ПР, та якунєвіча П-М призначав, як саботував Уряд ЮВТ під час Світової кризи, (через своїх НУНСовських міністрів і особисто "заветував" більш 800, вкрай необхідних для роботи Уряду, постанов П-М та законів ВР!). Це воно так піклувалося за пересічних українців? Ага, аж два рази... Так, про що ти натякуєш за прізвисько: "газова принцеса" (це ж, не вона собі його придумала!), що в цьому поганого, в чому кримінал? Заздрість вас з'їдає зсередини? То йдіть до церкви, там вам "відпустять" цей гріх.
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18.03.2021 16:50 Відповісти
Боти, до того ж половина соєві, а інша половина московські.
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17.03.2021 15:19 Відповісти
юля может хватит людям мозги трахать
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17.03.2021 14:29 Відповісти
Дівулі Зеля виніс гарбузяку і вона заспівала, що вона передумала і не бажає йти в коаліцію.
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17.03.2021 14:34 Відповісти
Видать дела у "слуг" в парламенте совсем плохи раз уж "бабушка с косой" начала рассказывать им свои условия...
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17.03.2021 14:40 Відповісти
и Украины курс ,для люли ,бабломойский рисовал Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 5028180 лярдов от рашиста ,дефолт Украине не страшен ,и оккупационные танки на границе с ЕС и никакого НАТО
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17.03.2021 15:00 Відповісти
Пока жулька не в правительстве...
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17.03.2021 16:01 Відповісти
Этой сексотихе надо посочувствовать, не звери же какие-то украинцы, все ж столько приятных мгновений в политике провели вместе с нею у экранов телика, бегали за нее голосовать; опять же, она с жабьей кожи лезла на всяких шустеровских гадючих шабашах, смотрелось даже не хуже чем эти "слуги урода" на Г+Г, было время, --- и вот на те, клоун стал тем, кем она всю свою паскудную жизнь мечтала стать, да так и не стала. Здесь надо понимать так, что за зеленое сексотское гуано, заставили голосить всяких колхозных и иных недоумков, всякий сброд, российских иждивенцев, которым зеленый поц, стал как находка, чтоб показать какие хахлы тупые и смешные люди; а за вану, в свое время, мелкотравчатое сексотское "интеллигентное дерьмо обязывали + тех, кто пытался еще хоть так против Овоща выступать, наивно полагая что тимошенко чем-то лучше откровенного шпиона. Так она и не стала тем, кем ставали ее оппоненты. Жалкая роль тимошенницы - пуйло, ее стараниями в 2009 году, развел украинцев на бабки, опустил экономику. Она рассчитывала, как минимум уничтожить Украину, а так.
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17.03.2021 16:17 Відповісти
Це ж треба бути таким "ограньоним", щоб з таким люмпенським апломбом нести таку ахінею, як папуга бездумно повторюючи олігархичні небилиці: це ж, хто тобі "наспівав", що ЮВТ "рассчитывала, как минимум уничтожить Украину"? Скільки ж вас, демагогичних губошльопів, розвелося?
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18.03.2021 14:42 Відповісти
"не хочу я быть лидерской фракции столбовою,
а хочу быть премьеркой морскою...' 🤕
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17.03.2021 16:17 Відповісти
Однорукая юлька не знает уже как пиарится.
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17.03.2021 16:20 Відповісти
,,доки не буде повністю змінено вектор розвитку України". По её мнению вектор должен быть на Восток? Очень хочет в ,,родную гавань ",чтобы поглубже заглянуть в глаза путину.
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17.03.2021 16:22 Відповісти
Пані Юлі прем' єрство не дають Вона абіділась
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17.03.2021 16:23 Відповісти
Если Юля не видит себя в коалиции с Зе, значит Зе делает все правильно!
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17.03.2021 16:39 Відповісти
Тетка с косой явно начала понимать,шо ее нае... обманывают,но еще не до конца поняла -где.
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17.03.2021 19:06 Відповісти
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 7467
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21.03.2021 00:07 Відповісти
 
 