Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден заявив в інтерв'ю "ABC News".
У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" кандидатури президента Джо Байдена.
Байден заявив, що Путін відповість за втручання у вибори США.
"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли - я знаю його порівняно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готовими", - розповів президент США.
Журналіст Джордж Стефанопулос запитав у Байдена: "Ви знаєте Путіна. Ви думаєте, що він убивця?"
"Ммм, так", - відповів президент США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, зокрема використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.
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Kavkaz Center
@newkc14
·6 ч
Своим заявлением Байден фактически объявил Путина международным изгоем, и все кто будут иметь с ним дело будут рассматриваться Вашингтоном как пособники убийцы и противники США
5 ч. ·
Байден назвав Путіна вбивцею. Чітко і без ніяких «какая разніца», «проста пхрєстать стрєлять» чи «подивитись в очі».
Все чітко і зрозуміло. На відміну від нашого «слуги народу» Зеленського, що збирається проводити зустрічі з кожним з лідерів Нормандського формату, в тому числі й вбивцею, як його називає весь цивілізований світ.
США готують нові санкції проти ворожої для більшої частини світу держави - Росії. Тим часом у нас Медведчуки, Деркачі, Шурфичі та решта рашистів - далі гуляють по парламенту. Рішення РНБО для них як не було. Коломойський разом з ними. Зеленський мовчить, мабуть так і треба, за версією зеленої влади.
От вам і відповідь на питання чому Байден навіть СМСку кинути Зеленському не хоче, не те щоб поговорити по телефону.
«Беззуба» влада, яка далі продовжує сидіти на двох стільцях. Висновків не буде.
Стежте за
Андрій Смолій
а мнение какой то ************ интересно тольлько вам, жующим кал табачно-водочного
попа ....
--- https://www.youtube.com/watch?v=kpNdoQFXDps
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Вот когда увидим какую цену заплатило ху*ло, тогда и порассуждать можно. А пока питерское чмо чувствует себя комфортно и в безопасности.
простое да ...
Якщо ж дії суперечать словам, тоді такі слова - брехня.
Саме так у Джо Байдена.
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