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Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"

Президент США Джо Байден вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден заявив в інтерв'ю "ABC News".

У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" кандидатури президента Джо Байдена.

Байден заявив, що Путін відповість за втручання у вибори США.

"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли - я знаю його порівняно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готовими", - розповів президент США.

Журналіст Джордж Стефанопулос запитав у Байдена: "Ви знаєте Путіна. Ви думаєте, що він убивця?"

"Ммм, так", - відповів президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, зокрема використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадить санкції проти кількох росіян через "зачистку геїв" у Чечні, - Йозвяк

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Топ коментарі
+132
На моей памяти первый президент, который путина напрямую назвал убийцей.
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17.03.2021 13:45
+92
Запевай ,ПУТИН-ХУЙЛО ..ла-ла -ла -ла..... Байден считает Путина убицей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы президента США - Цензор.НЕТ 2409
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17.03.2021 13:42
+56
пороть будут путьку, пороть
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17.03.2021 13:43
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писда ватной пыне..))
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17.03.2021 20:23 Відповісти








Kavkaz Center

@newkc14

·6 ч

Своим заявлением Байден фактически объявил Путина международным изгоем, и все кто будут иметь с ним дело будут рассматриваться Вашингтоном как пособники убийцы и противники США
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17.03.2021 20:25 Відповісти
да прямо, не удивлюсь, если макрон радостно рванет к нему еще раз помокнуть под дождем Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 2409
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17.03.2021 21:01 Відповісти
Андрій Смолій

5 ч. ·

Байден назвав Путіна вбивцею. Чітко і без ніяких «какая разніца», «проста пхрєстать стрєлять» чи «подивитись в очі».

Все чітко і зрозуміло. На відміну від нашого «слуги народу» Зеленського, що збирається проводити зустрічі з кожним з лідерів Нормандського формату, в тому числі й вбивцею, як його називає весь цивілізований світ.

США готують нові санкції проти ворожої для більшої частини світу держави - Росії. Тим часом у нас Медведчуки, Деркачі, Шурфичі та решта рашистів - далі гуляють по парламенту. Рішення РНБО для них як не було. Коломойський разом з ними. Зеленський мовчить, мабуть так і треба, за версією зеленої влади.

От вам і відповідь на питання чому Байден навіть СМСку кинути Зеленському не хоче, не те щоб поговорити по телефону.

«Беззуба» влада, яка далі продовжує сидіти на двох стільцях. Висновків не буде.

Стежте за
Андрій Смолій
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17.03.2021 20:42 Відповісти
ваш Ким воняет похлеще ******** Гундяева после его скаканий на Чаплинде,
а мнение какой то ************ интересно тольлько вам, жующим кал табачно-водочного
попа ....
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18.03.2021 07:26 Відповісти
Каддафі, Бен Ладен, вже черга підійшла путлера. Це буде свято для планети Земля.
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17.03.2021 21:01 Відповісти
Браво Байдену! Истинный мировой лидер! Кремлёвская шизоидная крыса получила чёрную метку. Думаю, в ближайшие дни вся кремлёвская кодла начнёт готовиться к торжественным, пышным похоронам.... Будут ковырять дырку в кремлёвской стене.... Оркестры начнут свои репетиции.... Думаю сходить к расейскому консульству и отнести им венок с поздравительными надписями на лентах....
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17.03.2021 21:34 Відповісти
пора мацкве устроить дневной стрит рейсинг на лафетах
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17.03.2021 22:16 Відповісти
На лаптях с балалайками
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17.03.2021 22:34 Відповісти
Последняя фраза от этого Га*дона прозвучит когда в бункере закроется дверь , Держитесь !
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17.03.2021 22:19 Відповісти
Байден теж колись грався в перезагрузку з Путіним. Але йдуть зміни. Пішов Чемберлен і прийшов Черчіль.
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17.03.2021 22:20 Відповісти
Хорош Байден!
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17.03.2021 22:24 Відповісти
Фубль уже пошел валится после заявления Байдена
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17.03.2021 22:39 Відповісти
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 9439
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17.03.2021 22:57 Відповісти
Обісцяний педофіл-путін,а разом з ним і всі його холопи.😃😃😃
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17.03.2021 23:36 Відповісти
Та хєр його тепер дістанеш з бункеру. Ця гнида ссиклива до непристойності
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17.03.2021 23:38 Відповісти
путина сдерживает Байден, но Лубянка и Генштаб настаивают.

--- https://www.youtube.com/watch?v=kpNdoQFXDps
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17.03.2021 23:54 Відповісти
"Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

----------------------------------
Вот когда увидим какую цену заплатило ху*ло, тогда и порассуждать можно. А пока питерское чмо чувствует себя комфортно и в безопасности.
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18.03.2021 00:24 Відповісти
эти слова уже стоят больше, чем высеры Пескова и Лаврова с Чуркиным,
простое да ...
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18.03.2021 07:28 Відповісти
Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена. Источник: https://censor.net/ru/n3253878

Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 9934
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18.03.2021 00:40 Відповісти
не захотело ***** у Зека леденец посасать, теперь Витёк его покатает ...
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18.03.2021 07:30 Відповісти
Слова без відповідних дій - це порожні слова.

Якщо ж дії суперечать словам, тоді такі слова - брехня.

Саме так у Джо Байдена.
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18.03.2021 00:50 Відповісти
Не П#ЗДИ, ГНИДА КОЗЛОРОГАЯ.
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18.03.2021 01:20 Відповісти
Ну что же, второй после человека разумного, посмотрим. Это в паРАШке сначала накосячить, а потом все кругом виноваты, включая кривизну земной поверхности.
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18.03.2021 01:51 Відповісти
да, это Байден читал написанное Письковым, не стоит Вашего внимания ...
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18.03.2021 07:31 Відповісти
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 8958 Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 587я не бункерная Крыса
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18.03.2021 01:22 Відповісти
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 502 Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 7820
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18.03.2021 01:23 Відповісти
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 4553 Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 9170
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18.03.2021 01:25 Відповісти
Молодец Байден. Пора всем президентам мира называть эту мразь путина убийцей. Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 1659
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18.03.2021 01:52 Відповісти
ГЛАВНОЕ В ОЧЕЛО ЕГО ПРИВСЕЛЮДНО СДЕЛАТЬ !)
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18.03.2021 04:10 Відповісти
Пропогандосоловьи просто в шоке - они не могут успокоиться, что даже Хусейна так США не называли , да никого ... И как теперь на 20- ку ехать ? БЯДА У РАШИСТОВ - их опустили, а они не знают что делать . Даже украинская тема не в формате - напоминает все же ИМ СВОЛОЧАМ что они убийцы
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18.03.2021 05:08 Відповісти
Нарешті , достойна людина!!!!
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18.03.2021 07:05 Відповісти
кацапьё решило , что воронежем янки не отделаются, будут бомбить кремль ...
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18.03.2021 07:33 Відповісти
Фюрер кремля сам себя спалил кажись в 2007 году была создана банда "специальных операций за бугром",нечто подобное когда то создал Феликс Дзержинский незадолго до своей смерти в 1926 году в дохлом сссре
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18.03.2021 07:40 Відповісти
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 2017 Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 3277это эмблема РАБссиянских сил по терроризму за рубежом.Ошибся я,год создания 2009
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18.03.2021 07:47 Відповісти
Место дислокации Кубинка II,Моск.область.подчиняется Генштабу РАБссии.Количество эскадрона смерти засекречено.Действующий командир генерал-майор Валерий Флюстиков.
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18.03.2021 07:51 Відповісти
Эти силы существовали и раньше. Назывались "спецназ". До этого в НКВД был "осназ". В США таким занимается подразделение под названием "Зеленые береты". И, вообще, упоминания о диверсантах есть даже в истории Пунических войн.
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18.03.2021 10:32 Відповісти
восстановления (а "великие чекисты" руководители Серебрянский,Шпигельгляс,Судоплатов, Питовранов....)
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18.03.2021 09:28 Відповісти
Хоч один президент називає речі своїми іменами, на весь СВІТ!!!
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18.03.2021 08:18 Відповісти
надеемся, что этот выродок, демонизирующий планету, уйдет вскоре в историю как тля. Жаль, что одна шестая суши, просто нафарширована ненормальными людьми и вылезет еще одна какая нибудь мелкая гнида, возомнившая себя чем то
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18.03.2021 08:33 Відповісти
Правильно сказал! А еще Пуйло - быдло и наглота. А Байден - наш пацан!
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18.03.2021 08:55 Відповісти
и это все клинический идиот прятал от американцев. вещал - это все чепуха, этого неможет быть.Что то прокурор по трампу медлит. а потом весь пасьянс сложится. А у членограя все портки уже мокрые, эрмак и свои не может просушыть, пока американцы ограничились деркачем и сашком.
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18.03.2021 09:34 Відповісти
Страшно стало!!! Переполошились в Москве после вчерашнего резонансного заявления президента США и доклада американской разведки… -
Россия заявила об угрозе обрушения отношений с США
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18.03.2021 10:14 Відповісти
такое обычно вслух не говорят, даже если хочется...бо это ослабляет твою переговорную позицию...
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18.03.2021 11:33 Відповісти
Наконец хоть один человек назвал Кто есть кто.А то все слушают херню " Нас там нет..."
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18.03.2021 11:49 Відповісти
Підтримую Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена-мла́дшего!!!! Та його висновок!!
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18.03.2021 11:50 Відповісти
Самая страшная цена, которую мог бы заплатить Путин - успешная, процветающая Украина, вид на жительство в которой мечтают получить десятки миллионов россиян. Потому что тогда для подавляющего большинства его граждан не стоял бы вопрос какой вектор развития лучше.
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18.03.2021 12:52 Відповісти
Изьять у его окружения и их родственников (особенно ФСБшников) активы за рубежом и не выпускать из мордора - они его сами грохнут
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18.03.2021 13:32 Відповісти
Блін, куда тікати? Ростов вже Янукович зайняв...
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 117
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18.03.2021 13:36 Відповісти
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