Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"

Президент США Джо Байден вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден заявив в інтерв'ю "ABC News".

У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" кандидатури президента Джо Байдена.

Байден заявив, що Путін відповість за втручання у вибори США.

"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли - я знаю його порівняно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готовими", - розповів президент США.

Журналіст Джордж Стефанопулос запитав у Байдена: "Ви знаєте Путіна. Ви думаєте, що він убивця?"

"Ммм, так", - відповів президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, зокрема використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.

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