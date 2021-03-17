Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник
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Ціни на продукти харчування в Україні зростають під впливом сезонного чинника. Щодо інших товарів уряд планує домовлятися з ритейлерами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Як уже зазначалося, за деякими групами товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний чинник", - сказав він.
За його словами, уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування.
Переговори стосуються деяких груп товарів.
"Наразі один із ключових учасників ринку запевнив уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).
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Чучело, так этот механизм тодько в одну сторону работает? Сезонный фактор? А в какой сезон у нас цены понижаются?
За Порошенка не знаю, а от надзвичайно переконливий вираз невинуватості на вусатій мордочці нагадав мені кумедний випадок з дитинства. Колись моя бабуся напекла пиріжків з вишнями. Бабусина киця на те звернула увагу. Дочекавшись, коли бабуся викладе пиріжки охолонути і піде у своїх справах, киця скуштувала... кожен пиріжок. Мабуть, шукала із сирною начинкою.
Трохи пізніше бабусиній "радості" не було меж.
Закономерность - только повышение.
Що там Мосійчукча про борщовий набір вєщає ? Переходимо на набір для щєй ?
Раньше, что ни день - снижение цен!
А сейчас всё наоборот!
p.s.
Что-то я не туда...
еще шото мычит о ценах
расти и товаров будет меньше (остановка економик свое дает) ,а денег много !!! Так что о стабилизации на цен на ближайшее время можно забыть !
Але як тільки в крісло президента забралося ЗЕлене чмо, це відразу стало "не показником бідності", ви що.
Раньше на товары из супермаркет в неделю уходило 80 евро, теперь 120.
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?
P.S.
Или цены на пальне и газ повысились. А впрочем кормовая база она для того и нужна поменьше давать есть побольше доить. Олигархат и рынок вещи не совместимые.