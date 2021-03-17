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Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник

Ціни на продукти харчування в Україні зростають під впливом сезонного чинника. Щодо інших товарів уряд планує домовлятися з ритейлерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Як уже зазначалося, за деякими групами товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний чинник", - сказав він.

За його словами, уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування.

Переговори стосуються деяких груп товарів.

"Наразі один із ключових учасників ринку запевнив уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності", - додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

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Топ коментарі
+15
Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор - Цензор.НЕТ 1916
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17.03.2021 14:18
+12
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 7294
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17.03.2021 14:48
+11
Так это не Порох виноват? Это "сезонный фактор"? Удивительно
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17.03.2021 14:17
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Шмига завібрував. Схоже, недаремно: мабуть, скоро цьотка Йуля його замінить.
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17.03.2021 14:14 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває!! Недарма витягли з нафталінової скрині давню ляльку жЮльку !!!)))
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17.03.2021 14:29 Відповісти
На манєже снова тє же Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 8885. Облізлий шулер (*****) перетасував стару колоду і вже готовий роздавати...
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17.03.2021 14:46 Відповісти
Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор

Чучело, так этот механизм тодько в одну сторону работает? Сезонный фактор? А в какой сезон у нас цены понижаются? Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор - Цензор.НЕТ 2410
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17.03.2021 14:16 Відповісти
Це лише чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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17.03.2021 14:30 Відповісти
ШМГЛ ПНХ! Вымлядок! Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор - Цензор.НЕТ 1094
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17.03.2021 14:17 Відповісти
Так это не Порох виноват? Это "сезонный фактор"? Удивительно
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17.03.2021 14:17 Відповісти
Єдиним реальним критерієм оцінювання діяльності влади ,є рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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17.03.2021 14:34 Відповісти
Тут можно немного поспорить с вами. Уровень жизни нарида - это как средняя температура по больнице. Зеля скиздил на дорогах лярд баксов, а вы заработали сто гривен. В среднем вы вместе заработали пол лярда баксов и 50 гривен впридачу. Я бы выбрал какой нибудь более надёжный критерий оценивания.
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17.03.2021 16:14 Відповісти
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 7294
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17.03.2021 14:48 Відповісти
Ай, розбишака! Так, ніби то не він...
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17.03.2021 14:53 Відповісти
Киця,лапочка,вона на таке неподобство не спроможна ,це Порошенко понадгризав!!!))))
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17.03.2021 14:57 Відповісти
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 1068

За Порошенка не знаю, а от надзвичайно переконливий вираз невинуватості на вусатій мордочці нагадав мені кумедний випадок з дитинства. Колись моя бабуся напекла пиріжків з вишнями. Бабусина киця на те звернула увагу. Дочекавшись, коли бабуся викладе пиріжки охолонути і піде у своїх справах, киця скуштувала... кожен пиріжок. Мабуть, шукала із сирною начинкою.
Трохи пізніше бабусиній "радості" не було меж.
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17.03.2021 15:17 Відповісти
да да да.. во всем виноваты попередники! причина роста это ваша тупость в управлении Украиной! УРОДЦЫ!
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17.03.2021 14:17 Відповісти
прийде весна, сезонний фактор буде... а далі ще щось збрешемо
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17.03.2021 14:17 Відповісти
Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор - Цензор.НЕТ 1916
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17.03.2021 14:18 Відповісти
поки вона не розкаже, то зебіли і не помітять
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17.03.2021 14:25 Відповісти
Нема хліба? То хай їдять тістечка! (с).
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17.03.2021 14:49 Відповісти
Автор этой фразы совсем потерял голову...
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17.03.2021 16:15 Відповісти
Саме це і трапилось з Марією-Антуанеттою.
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17.03.2021 16:20 Відповісти
Я в курсе
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17.03.2021 17:14 Відповісти
(Пардон за чорний гумор).
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17.03.2021 16:25 Відповісти
4 сезонных фактора повышения цен: Зима, весна, лето, осень.
Закономерность - только повышение.
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17.03.2021 14:19 Відповісти
Странно. А фактор ИДИОТЫ В КМУ не учитывается уже?
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17.03.2021 14:19 Відповісти
Схоже, лише цей фактор і враховується Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 5260.
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17.03.2021 14:50 Відповісти
Зелений лохотрон діє !!!))
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17.03.2021 15:11 Відповісти
А може,прихована інфляція ? Нє ?
Що там Мосійчукча про борщовий набір вєщає ? Переходимо на набір для щєй ?
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 2556
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17.03.2021 14:21 Відповісти
Ну якщо Вам забагато витратити близько 100 грн на борщовий набір, якого достатньо щоб нагодувати 5-6 осіб, то звісно можете на щі переходити. Хто зна, може вони Вам до вподоби. Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 4922 Особисто мені більше борщ смакує. Доречі, 100грн це в середньому десь дві пачки цигарок виходить.
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17.03.2021 15:10 Відповісти
Том більш незрозуміло,про яке подорожчання повідомляє той Шмигля,адже з наданого вами графіка,ціна пісного борщового набору,в порівнянні з порошенківськими часами,знизилась більш ніж вдвічі !
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17.03.2021 17:42 Відповісти
А Шмигля хіба про борщовий набір мову вів? Наприклад суттєво подорожчали яйця, олія, цукор. Але перше в борщовий набір взагалі не входить, а друге та третє може входити але в мізерній кількості, що суттєво не впливає на ціну кінцевого продукту. Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 1970
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17.03.2021 18:20 Відповісти
Жулик хитрозадый ВСЕХ считает дурами а себя самым хитрым и умным ... Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 4224
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17.03.2021 14:21 Відповісти
интересно, а шмугаль привился от коронавируса? похоже, что таки да... такую чушь несет...
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 6038а про капусту ничего не говорил,а? Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 2546
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Маячня! Цукру валом, але ціна підскочила майже на 100%. Це спроба виправдати безглузду експортно-імпортну політику! Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 8077
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17.03.2021 14:23 Відповісти
Докерувалыся!
Раньше, что ни день - снижение цен!
А сейчас всё наоборот!
p.s.
Что-то я не туда...
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17.03.2021 14:24 Відповісти
это ТУПОРЫЛОЕ ЗЕЛЕНОТУПОЕ создание
еще шото мычит о ценах
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17.03.2021 14:25 Відповісти
а ничего,что шмьігаль ахметовский віродок?
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17.03.2021 14:27 Відповісти
так подгоните пенсии и зарплаты себе под среднюю..
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17.03.2021 14:26 Відповісти
У этих негодяев на все есть отмазка
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17.03.2021 14:26 Відповісти
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 7607
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17.03.2021 14:29 Відповісти
причина повьішения цен не сезонньій фактор а фактор лжи о повьішении зарплат,что дало возможность производителям просто поднять ценьі
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17.03.2021 14:29 Відповісти
+++ сговор олигархов! Пора Косючка потрясти да и Порох не отстаёт со своим маселком
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17.03.2021 14:33 Відповісти
Надо же быть таким неумным ! Идет инфляция свободноконвертируемых валют ! Денег людям дали (на рынок пошли милиарды , не обеспеченых денег). Цены на товары будут
расти и товаров будет меньше (остановка економик свое дает) ,а денег много !!! Так что о стабилизации на цен на ближайшее время можно забыть !
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17.03.2021 14:36 Відповісти
Помнится позапрошлой весной за лук орали, что Порох барыга..... Где вы делись любители лука, чего так о бубочке не орете?
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17.03.2021 14:43 Відповісти
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 2702
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17.03.2021 14:43 Відповісти
так, при Пороху - це було "страшне зубожіння", "пів вареника" і "епоха бідності".
Але як тільки в крісло президента забралося ЗЕлене чмо, це відразу стало "не показником бідності", ви що.
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17.03.2021 15:06 Відповісти
Який "глибокий" економічний аналіз! Переплюнув того, який пророкував світову кризу при ціні нафти 80 баксів.
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17.03.2021 17:19 Відповісти
Фигня, электорат! К августу рост цен на капусту замедлится. Сезонный фактор! На фоне крутопадаюшего доллара.
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17.03.2021 14:44 Відповісти
пиши простіше: інфляція
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17.03.2021 14:51 Відповісти
В Германии тоже всё подорожало страшно.
Раньше на товары из супермаркет в неделю уходило 80 евро, теперь 120.
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17.03.2021 15:02 Відповісти
А помните, пару лет назад в Украине
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?

P.S.

Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 4889
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17.03.2021 15:03 Відповісти
"Хуже нє будєт"
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 3591
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17.03.2021 15:07 Відповісти
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 8440
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17.03.2021 15:11 Відповісти
Та хуже не буде, так зебіли 73%?
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17.03.2021 15:09 Відповісти
Та дааа! А підвищення ціни на електроенергію??? Для промислових підприємств??? А підвищення мінімалки?? А підвищення цін на пальне? А індекс інфляції причому прихований 7.5%. це що сезонно??? Ви ж мародери дали 300 грн а забрали 1200 грн.
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17.03.2021 15:18 Відповісти
Ви ж ублюдки для простих підвищується на 1000 а вам автоматично підвищується на десятки тисяч, оскільки ваша бездолуга діяльність вимірюється в співвідношенні до мінімалки. Потім ви скуповуєте валюту і тут хопааа, через два місяці ефективність ваша впирається в сезон
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17.03.2021 15:22 Відповісти
У вас одороблів цей сезон буде завжди.
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17.03.2021 15:26 Відповісти
сезонний фактор це ти шмигаль..гастарбайтер ти наш.
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17.03.2021 15:28 Відповісти
Не тільки він, а і вся "верхівка". Є сподівання, що після закінчення каденції (а можливо і раніше) цей "сезон" закінчиться.
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17.03.2021 17:25 Відповісти
И как обычно - вместо того, чтобы что-то делать или признать свои косяки, Шмыгаль придумывает отмазки.
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17.03.2021 15:33 Відповісти
Тут многие крепко выражаются о ценах. Где вы были 2 и 7 лет тому назад? Разве не понятно, что миллионные зарплаты Коболевых и иных членов рад не способствуют стабильным ценам. Добавьте привезенные деньги заробитчан. Они могут купить, а работающие здесь и пенсионеры оказались заложниками людей с другими доходами. А властям нужно решать другие проблемы---- как бы подольше править и хапать.
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17.03.2021 15:36 Відповісти
Так это коболев с наглядовыми радами и заробитчане стали больше сахару есть олии пить
Или цены на пальне и газ повысились. А впрочем кормовая база она для того и нужна поменьше давать есть побольше доить. Олигархат и рынок вещи не совместимые.
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17.03.2021 15:56 Відповісти
Скажіть що рукожопі ви та ще крадуцькі всі
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17.03.2021 16:18 Відповісти
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 670
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17.03.2021 16:24 Відповісти
Надо как при Порошенко цибуля по 10 гривен, морква 30 гривен. И отдельное спасибо Петру Алексеевичу за НДС 20%.
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17.03.2021 20:00 Відповісти
 
 