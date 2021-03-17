ДТП із громадянами України в Польщі: 8 осіб залишаються в лікарнях, двоє з них - у комі

Станом на 17 березня в трьох лікарнях Підкарпатського воєводства на півдні Польщі залишаються ще вісім громадян України, які постраждали унаслідок ДТП з українським автобусом 6 березня. Двоє з них залишаються у вкрай важкому стані.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях у Перемишлі, Жешуві та Ярославі продовжують перебувати вісім громадян України, двоє з яких – у комі",- повідомив Павлюк.

Павлюк не відкидає, що до кінця тижня з лікарень може бути виписано ще двох осіб, якщо їхній стан покращиться.

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Він повідомив, що для перевезення виписаних з лікарень людей в Україну спецтранспорт поки що не застосувався. Частина виписаних вирішила далі не їхати в Україну, а повернулася до своїх родин, які перебувають у Польщі.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.