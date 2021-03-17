УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31807 відвідувачів онлайн
Новини Події
1 129 3
ДТП (4021) Польща (3409) Павлюк Василь (9)

ДТП із громадянами України в Польщі: 8 осіб залишаються в лікарнях, двоє з них - у комі

Новини Цензор.НЕТ Події

ДТП із громадянами України в Польщі: 8 осіб залишаються в лікарнях, двоє з них - у комі

Станом на 17 березня в трьох лікарнях Підкарпатського воєводства на півдні Польщі залишаються ще вісім громадян України, які постраждали унаслідок ДТП з українським автобусом 6 березня. Двоє з них залишаються у вкрай важкому стані.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях у Перемишлі, Жешуві та Ярославі продовжують перебувати вісім громадян України, двоє з яких – у комі",- повідомив Павлюк.

Павлюк не відкидає, що до кінця тижня з лікарень може бути виписано ще двох осіб, якщо їхній стан покращиться.

Також читайте: ДТП з громадянами України в Польщі: 16 людей залишаються в лікарнях, двоє з них у дуже важкому стані

Він повідомив, що для перевезення виписаних з лікарень людей в Україну спецтранспорт поки що не застосувався. Частина виписаних вирішила далі не їхати в Україну, а повернулася до своїх родин, які перебувають у Польщі.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
выздоровления им всем конечно, но представляю счета за лечение в коме в Польше, если мой перелом руки там стоил 700 бакинских....
показати весь коментар
17.03.2021 14:33 Відповісти
Почему вам так дорого вышло?😮 Мне мой перелом обошёлся 0 грош. И работодатель заплатил мне больничный 2500 злот выслав их на карту банка в Украину. При учёте что я проработал всего 1,5 дня по умове злиценя.
показати весь коментар
17.03.2021 14:40 Відповісти
Не надо эклномить на страховке при поездках за пределы страны, зачем надеятся на авось.
показати весь коментар
17.03.2021 14:55 Відповісти
 
 