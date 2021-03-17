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Двоє людей загинули під час пожежі в котельні одного з підприємств у Бориспільському районі, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

17 березня о 6:55 сталося займання в котельні на підприємстві в с. Головурів на вул. Лісовий, загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці події було встановлено, що пожежу було ліквідовано силами місцевої пожежної охорони с. Головурів до прибуття підрозділу ДСНС.

"Виявлено тіло загиблого чоловіка та рештки невідомої особи.

Вогнем знищено ліжко та внутрішнє оздоблення приміщення, пошкоджено два котли й обладнання ", - йдеться в повідомленні.

Двоє людей загинули під час пожежі в котельні одного з підприємств у Бориспільському районі, - ДСНС 01
Фото: сайт ДСНС

До ліквідації надзвичайної ситуації залучалося 11 рятувальників особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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