Кабмін схвалив усі рішення для застосування імплементації закону "Про оборонні закупівлі"

Кабінет Міністрів України схвалив ще дві постанови, які імплементують закон "Про оборонні закупівлі".

Постанови уряд прийняв на засіданні 17 березня з доопрацюванням в одноденний термін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відтак, уряд схвалив постанову "Про затвердження Порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою" та "Про затвердження Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання".

Як повідомлялося, перші шість постанов, які імплементують закон "Про оборонні закупівлі" уряд ухвалив 17 лютого. На засіданні 3 березня уряд схвалив ще дві такі постанови. За словами віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського загалом для імплементації закону Мністратегпром мав розробити 10 постанов.

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Верховна Рада 16 липня 2020 року ухвалила в цілому закон "Про оборонні закупівлі". Документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.