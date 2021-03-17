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Приймальні відділення обласної лікарні в Рівному і ЦРЛ в Сарнах реконструюють і оновлюють там медобладнання. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відділення обласної лікарні в Рівному і приймального відділення центральної районної лікарні в Сарнах Рівненської області реконструюють.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва" в Facebook.

Оздоблювальні роботи тривають у приймальному відділенні Рівненської обласної лікарні. Зокрема, відділення відремонтували, прибудували майже 1000 квадратних метрів площі, а також оновили обладнання. Найближчим часом там цілодобово надаватимуть невідкладну медичну допомогу, приймати пацієнтів і розподіляти в відділення лікарень, а також зможуть поставити попередній діагноз. Пацієнти зможуть пройти КТ, МРТ, цифровий рентген, УЗД і ендоскопію.

Приймальні відділення обласної лікарні в Рівному і ЦРЛ в Сарнах реконструюють і оновлюють там медобладнання 01

Приймальне відділення центральної районної лікарні в Сарнах також модернізують - запрацює приймально-сортувальна і загально-медична зона, реанімація та діагностичний блок, відділення екстреної медичної допомоги. Облаштують також: оглядові та консультативні кімнати, процедурно-перев'язувальну кімнату, приміщення з ліжками тимчасового перебування пацієнтів та лабораторію термінових аналізів.

Зазначається, що реконструкція в рази скоротить час на порятунок життя і здоров'я пацієнтів. Як повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

Також читайте: У 13 приймальних відділеннях лікарень Дніпропетровщини проводять реконструкцію та встановлюють сучасне обладнання, - ОДА. ФОТО

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Якось при Порошенку такі реконструкції проходили тихенько, без зайвого шуму а тут просто ВЕЛИКЕ будівництво.
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17.03.2021 14:51 Відповісти
Якось так проходили тихесенько, що їх взагалі не було замітно: ні публічно ні в лікарнях.
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17.03.2021 15:09 Відповісти
Я помітив в своїй лікарні плюс в інфекційній, що поруч. Без пафосу і надривів про велич зробили ремонт і все.
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17.03.2021 15:24 Відповісти
а туалет торжественно нигде не открыли?
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17.03.2021 15:00 Відповісти
А потрібно це було робити в кожній лікарні і літом минулого року, але жадність до ковідних грошей вивело зелених бариг і мародерів на укладку асфальту та купівлі бітуму у парашії, знаючи, що ціну на бітум слідчі не встановлять.
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17.03.2021 15:06 Відповісти
Як це робити в кожній лікарні? Їх же зробили тихенько, без шуму ще при ПО. Он, Ігор Воронюк бачив.
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17.03.2021 15:11 Відповісти
Ну от уже і свідки великого будівництва підтягнулись.
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17.03.2021 15:26 Відповісти
В Україні вже давно можна було переобладнати пару десятків ж/д поїздів під мобільні шпиталі, обладнані всім необхідним ,котрі в короткий термін можна було би відправляти в ті регіони,де не вистарчає місць для хворих на вірусню Приймальні відділення обласної лікарні в Рівному і ЦРЛ в Сарнах реконструюють і оновлюють там медобладнання - Цензор.НЕТ 8655
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17.03.2021 15:17 Відповісти
Цензор, та ти прогресуєш: в русскоязичньіх тестах є аутентичні назви Ривне, поселок Північний. так тримати! Приймальні відділення обласної лікарні в Рівному і ЦРЛ в Сарнах реконструюють і оновлюють там медобладнання - Цензор.НЕТ 9119
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17.03.2021 15:17 Відповісти
 
 