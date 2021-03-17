Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу
Сьогодні опівночі почали діяти нові підвищені штрафи і покарання за порушення ПДР. Зокрема і за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже в 00:03 патрульними поліцейськими в місті Дніпро був затриманій водій "Ніссан Максима" у стані алкогольного сп’яніння, який стане першим, хто у разі визнання його винним судом, заплатить не 10 200 гривен як раніше, а - 17 000 гривень до бюджету", - зазначив Геращенко.
Крім того, за словами заступника голови МВС, о 01:17 у місті Львові був затриманий водій "Тойота Кемрі", який уже втрете за рік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та й ще керував авто, не маючи на це права, тому що раніше був позбавлений судом водійського посвідчення.
Щодо нього було складено адміністративний протокол за частиною 3 ст. 130 КУАПП, за якою тепер суд може дати йому до 15 діб під арештом, або змусити сплатити штраф у 51 000 гривен з конфіскацію належного йому авто. Раніше це б було лише 20 400 гривен без альтернативи у вигляді арешту та конфіскації.
"Крім того, суд зобов’яже його сплатити ще 20 400 гривен за те, що він сів за кермо, будучи позбавленим права керування, тому що вже їздив за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Раніше за це зухвале правопорушення було сміхотворне покарання лише у 510 гривень", - зауважив Геращенко.
За словами заступника глави МВС, в міністерстві очікують, що посилення покарання покаже зменшення кількості загиблих на дорогах на 10-15% за підсумками року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 17 березня починають діяти нові штрафи за порушення ПДР.
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Выехал бы домой на полчаса раньше, сэкономил бы.
А когда оно покалечит людей, что скажешь?
-;Ні-кажу- поїдемо в лікарню;. Вилажу з машини, даю ключі мєнту і йду до їхньої автівки.
Відпустили.
Так що вітаю всіх з поверненням мєнтів часів Януковича.
Фтыкать https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text сюда
Форма не согласен - поехали заменена на если нужно (нам) - отвезём.
1. Перелік закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду на стан сп'яніння водіїв, затверджується Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.
3. Огляд у закладах охорони здоров'я щодо виявлення стану сп'яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту), який пройшов тематичне удосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством.
Но, вечерком за ужином люблю три-четыре по пятьдесят коньячку или домашней калгановки, или просто водочки, в зависимости от блюда. Потом три-четыре банки пива, под просмотр новостей и прочего.
Так вот, с утра теперь будут ловить на выхлоп, а планку промиле не подняли.
стопиццот раз уже поднимали - только карманы ментов быстрее наполняются
А у поліцаїв - план на день.
Перед ковідом було, здається, 1200 за зміну. І це не в Монреалі, а в містечку якомусь.
Источник: https://censor.net/ru/n3253905