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Новини
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Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу

Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу

Сьогодні опівночі почали діяти нові підвищені штрафи і покарання за порушення ПДР. Зокрема і за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в 00:03 патрульними поліцейськими в місті Дніпро був затриманій водій "Ніссан Максима" у стані алкогольного сп’яніння, який стане першим, хто у разі визнання його винним судом, заплатить не 10 200 гривен як раніше, а - 17 000 гривень до бюджету", - зазначив Геращенко.

Крім того, за словами заступника голови МВС, о 01:17 у місті Львові був затриманий водій "Тойота Кемрі", який уже втрете за рік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та й ще керував авто, не маючи на це права, тому що раніше був позбавлений судом водійського посвідчення.

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Щодо нього було складено адміністративний протокол за частиною 3 ст. 130 КУАПП, за якою тепер суд може дати йому до 15 діб під арештом, або змусити сплатити штраф у 51 000 гривен з конфіскацію належного йому авто. Раніше це б було лише 20 400 гривен без альтернативи у вигляді арешту та конфіскації.

"Крім того, суд зобов’яже його сплатити ще 20 400 гривен за те, що він сів за кермо, будучи позбавленим права керування, тому що вже їздив за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Раніше за це зухвале правопорушення було сміхотворне покарання лише у 510 гривень", - зауважив Геращенко.

За словами заступника глави МВС, в міністерстві очікують, що посилення покарання покаже зменшення кількості загиблих на дорогах на 10-15% за підсумками року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 17 березня починають діяти нові штрафи за порушення ПДР.

Також читайте: Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР

Автор: 

ПДР (476) Геращенко Антон (935) штраф (1858)


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Топ коментарі
+9
хоть какая-то польза от Зелёного законотворчества.. поддерживаю, однозначно!
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17.03.2021 15:19
+5
...осталось драгер пришпандорить...
В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 3657
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17.03.2021 15:37
+4
Попал чувак.
Выехал бы домой на полчаса раньше, сэкономил бы.
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17.03.2021 15:18
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Попал чувак.
Выехал бы домой на полчаса раньше, сэкономил бы.
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17.03.2021 15:18 Відповісти
попался бы завтра.
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17.03.2021 15:45 Відповісти
Да нехрен вообще пьяным садится за руль.
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17.03.2021 17:28 Відповісти
"Попал чувак"? Чувак не имеет 200-300 грн на такси + доставка его тачки домой?
А когда оно покалечит людей, что скажешь?
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17.03.2021 21:25 Відповісти
Не уменьшит - пьют от произвола полии, который к сожалению только увеличится
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17.03.2021 15:19 Відповісти
Ух ти, млять! ПоШті як за маску
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17.03.2021 15:19 Відповісти
за маску і є 17 000
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17.03.2021 15:23 Відповісти
Так ото ж... Шо п'янючий за кермом, шо без маски в тролейбусі чи метро, одинаково
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17.03.2021 15:29 Відповісти
За маску 170-255, такшта узбагойтесь
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17.03.2021 16:52 Відповісти
на початку ковід-сезону було 17 000
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17.03.2021 18:57 Відповісти
хоть какая-то польза от Зелёного законотворчества.. поддерживаю, однозначно!
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17.03.2021 15:19 Відповісти
У нас лягаві стоять на кожному перехресті і зупиняють всіх підряд. Мені запропонували підписати відмову від медичного огляду і спокійно їхати далі.
-;Ні-кажу- поїдемо в лікарню;. Вилажу з машини, даю ключі мєнту і йду до їхньої автівки.
Відпустили.
Так що вітаю всіх з поверненням мєнтів часів Януковича.
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17.03.2021 15:21 Відповісти
Все правильно сделал.
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17.03.2021 15:29 Відповісти
Не перший рік за кермом просто. А знаю водія, котрий погодився підписати відмову. Абсолютно непитуща людина з купою хвороб- до речі, помер він за тиждень після суду- отримала штраф за спиртне за кермом в результаті.
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17.03.2021 15:32 Відповісти
Сейчас в больничку везти не обязаны. Такшта не прокатит такая тема.
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17.03.2021 16:44 Відповісти
Як не зобов'язані? Тобто, щоб визнати водія п'яним достатньо думки аваківського беркутяти?
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17.03.2021 16:50 Відповісти
Будешь дуть на месте в их специально отрегулированный приборчик.

Фтыкать https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text сюда

Форма не согласен - поехали заменена на если нужно (нам) - отвезём.
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17.03.2021 16:55 Відповісти
Втикнув. Ти сам втикав?

1. Перелік закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду на стан сп'яніння водіїв, затверджується Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.
3. Огляд у закладах охорони здоров'я щодо виявлення стану сп'яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту), який пройшов тематичне удосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством.
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17.03.2021 17:20 Відповісти
Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу - Цензор.НЕТ 7782
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17.03.2021 17:40 Відповісти
А да, лопухнулся. Переехало в I. Загальні положення
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18.03.2021 08:47 Відповісти
Теперь мусора за десятку на лапу будут таких сопровождать до стоянки.
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17.03.2021 15:21 Відповісти
За 300-400 грн викликаєш драйвера.
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17.03.2021 16:02 Відповісти
Я когда выпью, за руль не сажусь. Железное правило давным давно.
Но, вечерком за ужином люблю три-четыре по пятьдесят коньячку или домашней калгановки, или просто водочки, в зависимости от блюда. Потом три-четыре банки пива, под просмотр новостей и прочего.
Так вот, с утра теперь будут ловить на выхлоп, а планку промиле не подняли.
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17.03.2021 16:09 Відповісти
Вихлоп спостерігається, кажете? А якими дорогами ви їздите, шановний? Це я, щоб, не дай бог, не попастися на вашому життєвому шляху. Зафарбую їх чорним.
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17.03.2021 19:37 Відповісти
...суд может дать ему до 15 суток под арестом, или заставить уплатить штраф в 51 тыс. гривен с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации - вот это меня напрягает, а до решения суда (вину как известно у нас определяет суд) что с нашим героем и его авто? вернули и сказали - сиди дома и жди, когда случится суд?
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17.03.2021 15:23 Відповісти
вот эта альтернатива и разлагает судей...
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17.03.2021 15:27 Відповісти
Правильно ли я понимаю: если по итогам года кол-во погибших на дорогах не уменьшится на указанный процент ... то эти штрафы признают неэффективными... и начнут ... ну там не знаю... улучшать дорожное покрытие, освещенность, разделители оборудовать, пешеходные переходы наземные заменять на под/над земные и так далее... Так что ли???
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17.03.2021 15:23 Відповісти


стопиццот раз уже поднимали - только карманы ментов быстрее наполняются
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17.03.2021 16:45 Відповісти
Скоро всі мєнти з лексусів на ламборджині пересядуть.
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17.03.2021 15:33 Відповісти
На всіх не вистачить. Деякі, як лохи, продовжать на лексусах жебракувать.
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17.03.2021 15:40 Відповісти
...осталось драгер пришпандорить...
В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 3657
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17.03.2021 15:37 Відповісти
Спарку треба. Один перегріватися буде.
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17.03.2021 16:09 Відповісти
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17.03.2021 16:10 Відповісти
Чому ніхто не розкриває тему, куди йдуть штрафи за це все? Можуть же подумати, що в бюджет.
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17.03.2021 15:59 Відповісти
У нас на премії поліцейському начальству.
А у поліцаїв - план на день.
Перед ковідом було, здається, 1200 за зміну. І це не в Монреалі, а в містечку якомусь.
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18.03.2021 04:20 Відповісти
Суперово, ось і юуду я їхати спокійніше. В нас сьогодні по подольке вже теж поліцейські пішли працювати. Під знаком зупинка заборонена за колібрісом (еко-маркетом) клловуни стоять) Трахкати і трахкати, тіки таз із свині можно зробити людину!
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17.03.2021 16:11 Відповісти
Уже через три минуты... Понты в стиле Авакова, а.уеть какая разница в 5000 гривен, никого она не остановит.
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17.03.2021 16:33 Відповісти
"15 суток под арестом = штраф в 51 тыс. гривен + конфискация автомобиля"

Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу - Цензор.НЕТ 7264
Источник: https://censor.net/ru/n3253905
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17.03.2021 16:44 Відповісти
нужно и сутки, и штраф 50 к ,и конфискацию - автоматом , чеб суды не оказывали влияния
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17.03.2021 19:02 Відповісти
17 000 это МАЛО. Нужно минимально за первый раз - 50000, 2 раз - 200 000. 3 раз 500 000. Они должны понимать что дешевле и безопасней 2 такси.
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17.03.2021 21:27 Відповісти
Родственники ментов и судей начнут дворцы строить.
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17.03.2021 21:53 Відповісти
 
 