Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу

Сьогодні опівночі почали діяти нові підвищені штрафи і покарання за порушення ПДР. Зокрема і за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в 00:03 патрульними поліцейськими в місті Дніпро був затриманій водій "Ніссан Максима" у стані алкогольного сп’яніння, який стане першим, хто у разі визнання його винним судом, заплатить не 10 200 гривен як раніше, а - 17 000 гривень до бюджету", - зазначив Геращенко.

Крім того, за словами заступника голови МВС, о 01:17 у місті Львові був затриманий водій "Тойота Кемрі", який уже втрете за рік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та й ще керував авто, не маючи на це права, тому що раніше був позбавлений судом водійського посвідчення.

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Щодо нього було складено адміністративний протокол за частиною 3 ст. 130 КУАПП, за якою тепер суд може дати йому до 15 діб під арештом, або змусити сплатити штраф у 51 000 гривен з конфіскацію належного йому авто. Раніше це б було лише 20 400 гривен без альтернативи у вигляді арешту та конфіскації.

"Крім того, суд зобов’яже його сплатити ще 20 400 гривен за те, що він сів за кермо, будучи позбавленим права керування, тому що вже їздив за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Раніше за це зухвале правопорушення було сміхотворне покарання лише у 510 гривень", - зауважив Геращенко.

За словами заступника глави МВС, в міністерстві очікують, що посилення покарання покаже зменшення кількості загиблих на дорогах на 10-15% за підсумками року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 17 березня починають діяти нові штрафи за порушення ПДР.

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