52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

61% українців чули про запровадження санкцій США проти Ігоря Коломойського.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

За даними КМІС, 61% українців чули про запровадження санкцій США проти Ігоря Коломойського, 37% - не чули.

"Більшість населення (52%) позитивно ставиться до того, що США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського, негативно ставиться тільки 14%. Оцінюючи роль президента Зеленського в запровадженні цих санкцій, 42% вважають, що він не втручався в цей процес, 9% вважають, що він сприяв США в оголошенні санкцій, а 7%, що заважав", - йдеться в дослідженні.

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З 10 по 12 березня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції та запровадили санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.