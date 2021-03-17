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Новини Політика України
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Коломойський (1288) опитування (1078) санкції (4641) США (10736) КМІС (197) Київський міжнародний інститут соціології (14)

52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

61% українців чули про запровадження санкцій США проти Ігоря Коломойського.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

За даними КМІС, 61% українців чули про запровадження санкцій США проти Ігоря Коломойського, 37% - не чули.

"Більшість населення (52%) позитивно ставиться до того, що США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського, негативно ставиться тільки 14%. Оцінюючи роль президента Зеленського в запровадженні цих санкцій, 42% вважають, що він не втручався в цей процес, 9% вважають, що він сприяв США в оголошенні санкцій, а 7%, що заважав", - йдеться в дослідженні.

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52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС 01
52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС 02
52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС 03
52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС 04

З 10 по 12 березня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції та запровадили санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.

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Топ коментарі
+10
Я бы поправил 92% !
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17.03.2021 15:21
+8
Без сумніву, що це опитування проплатив олігархат. Барижно-продажний кмис вкотре забрехався. Не 52%, 92%, а 99.92% справжні дані.
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17.03.2021 15:45
+4
52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 895
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17.03.2021 15:41
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Я бы поправил 92% !
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17.03.2021 15:21 Відповісти
У космических бродяг называемых выгонтами нет родины. Никто им не рад.Если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова. Или от планеты осталась одна большая яма. Нечто подобное произошло с российской империей и УНР во времена где то Бланка и при правлении его мафии. Происходит сейчас с Украиной при правлении мафии Коломойского.
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17.03.2021 15:31 Відповісти
Интересно даже- какая мотивация у тех кто негативно относится? И таких ведь пол страны! Зачем их, олигархов, жалеть? Бедность в Украины их рук дело- каждого из них!
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17.03.2021 15:33 Відповісти
Судячи по опитуванню, негативно там 14%, а 34% - какаяразніца (с)
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17.03.2021 15:38 Відповісти
Да. Ну их можно плюсануть друг с другом в этом случае. Все же знают, что он олигарх. Значит ответ "трудно сказать" вполне можно приравнивать к "негативным".
Нельзя стать олигархом за такой короткий срок(как в постсовковских странах) и при этом дико не ограбив свой народ. В Англии, например, сверхбогатые люди строили себе состояния веками, целыми династиями и то, многие так и не смогли прыгнуть выше "среднего класса".
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17.03.2021 15:54 Відповісти
Без сумніву, що це опитування проплатив олігархат. Барижно-продажний кмис вкотре забрехався. Не 52%, 92%, а 99.92% справжні дані.
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17.03.2021 15:45 Відповісти
99.92% за те, щоб Бєні вставили клізьму!
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17.03.2021 17:25 Відповісти
Мотивация такая - "внешнее управление".
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17.03.2021 15:59 Відповісти
Если наш преЗЕ!дент не умеет и не хочет управлять страной как подобает президенту-патриоту, лучше пусть америкос копняками под задницу заставляет его поступать правильно в интересах Украины
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17.03.2021 19:47 Відповісти
52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 895
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17.03.2021 15:41 Відповісти
Опять манипуляция! 52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7522
Не 52%, а всего 25. Это сторонники Порошенко, для зелебобиков - порохоботы. Как обычный зелебобик может быть против Бени, если шмаркля - часть бениного тела?
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17.03.2021 15:53 Відповісти
А що решта проти? Якась клініка, Беня кожного дня пилить бюджет і грабує Україну, а вони проти.
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17.03.2021 16:02 Відповісти
позорище. должна быть конфискация и тюрьма
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17.03.2021 16:21 Відповісти
Хотілось подивитись на тих 14% які негативно ставлятся до санкцій що до Коломоші ,так ви що за злочинця який обікрав країну на мілярди доларів ? Насправді ніяке це не дослідження ,тай досліджувати нічого у чотирьох країнах проти олігарха порушено кримінальні справи,ось тільки не в Україні ,яку він пограбував.
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17.03.2021 16:25 Відповісти
Афера с Элита Центр стоила 100 млн$. В 500 млн$ обошлась людям афера с Аркадой.
Митинги, перекрытия дорог, протесты на Крещатике.
А тут Коломойский украл 5,5 млрд$ и ни одного пострадавшего! Вот как так? 52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8045
- чьи же деньги украл Коломойский? То, что вывел, у меня нет ни малейших сомнений.
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17.03.2021 16:38 Відповісти
Самый злейший враг Украина это Ахметов.Коломойский ангел по сравнерию с Ахметовым.Ахметов наносит вред Украине на десятки миллиардов и не дает развиваться .Давит промышленность высокими иарифами на электроэнергию.Покупает и выигрывает все судебные решения....Лучше бы ахметова посадили .
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17.03.2021 17:48 Відповісти
Вор у вора дубинку украл, спокойно граждане, сядете все, за то что с голой жопой остались.
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17.03.2021 17:49 Відповісти
Молодь поза політикою, суто по приколу....
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17.03.2021 19:12 Відповісти
Верить этой статистике - себя не уважать. Там 90% опрошенных относятся позитивно
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17.03.2021 19:51 Відповісти
Писец, оказывается, есть обыватели, которые против санкций Бени.Это дно!!!!!!
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17.03.2021 22:07 Відповісти
 
 