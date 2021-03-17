Київ потрапить у "червону зону" карантину, щойно будуть перевищені відповідні показники, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив введення в Києві червоної зони карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас на сьогоднішній день є чотири області в країні, які перебувають на червоному рівні епідеміологічної небезпеки. Також напружена ситуація в місті Київ, який може потрапити рішенням відповідної центральної комісії ТЕБ та НС в червоний рівень, як тільки будуть перевищені показники і будуть для цього підстави", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що в Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.

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