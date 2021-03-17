2 386 8
Київ потрапить у "червону зону" карантину, щойно будуть перевищені відповідні показники, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив введення в Києві червоної зони карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"У нас на сьогоднішній день є чотири області в країні, які перебувають на червоному рівні епідеміологічної небезпеки. Також напружена ситуація в місті Київ, який може потрапити рішенням відповідної центральної комісії ТЕБ та НС в червоний рівень, як тільки будуть перевищені показники і будуть для цього підстави", - зазначив міністр.
Раніше повідомлялося, що в Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лариса #401376
показати весь коментар17.03.2021 15:34 Відповісти Мені подобається 2
irenka ko
показати весь коментар17.03.2021 15:40 Відповісти Мені подобається 0
Eugen Mk
показати весь коментар17.03.2021 16:43 Відповісти Мені подобається 2
irenka ko
показати весь коментар17.03.2021 16:45 Відповісти Мені подобається 0
John Smith #481976
показати весь коментар17.03.2021 15:40 Відповісти Мені подобається 0
Fly Flyiovich
показати весь коментар17.03.2021 15:50 Відповісти Мені подобається 1
Dron
показати весь коментар17.03.2021 17:03 Відповісти Мені подобається 0
Гарри Гарриссон #482664
показати весь коментар17.03.2021 17:46 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль