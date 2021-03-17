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Новини Коронавірус і карантин
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Київ потрапить у "червону зону" карантину, щойно будуть перевищені відповідні показники, - Степанов

Київ потрапить у

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив введення в Києві червоної зони карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас на сьогоднішній день є чотири області в країні, які перебувають на червоному рівні епідеміологічної небезпеки. Також напружена ситуація в місті Київ, який може потрапити рішенням відповідної центральної комісії ТЕБ та НС в червоний рівень, як тільки будуть перевищені показники і будуть для цього підстави", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що в Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину максимум через тиждень, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19441) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Почему Аваков распорядился крутить руки и увозить в отдел граждан без масок? Весь интеренет заполнен видео, где полиция крутит руки девушки без маски, надевает наручники и садит ее в машину, потому что она была в Приватбанке без маски. Значит преступников они не ловят, их при вызове не дождешься, а невинных людей скручивают. Что это за скотское отношение к людям? Кто распорядился такое творить? Что это за преступление если человек без маски? Может у нее астма, они с маской не может ходить, а этим ***** все равно. Где культура у полицейских? Аваков кого туда набрал? Сатанистов? На кого он и его полиция работают? Жах.
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17.03.2021 15:34 Відповісти
А вони обов'язково підвищаться. Бидло ж маски не носить, бо задихається, у них хворе серце та астма. Вони ще навіть не уявляють, що таке задихатися при ковіді. До речі, саме ті у кого серце та астма першими й помирають від ковіду. Я б на їхньому місці добряче подумала, чи варто знімати маску у громадських місця, чи краще трошки у ній позадихатися.
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17.03.2021 15:40 Відповісти
Идите нахрен уже со своими масками.
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17.03.2021 16:43 Відповісти
Нульофка! Нє борзєй!
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17.03.2021 16:45 Відповісти
таке враження, що в них "зона" - це якийсь фетиш. Чуть-що - зразу всіх на зону хочуть загнати! Хоча це і зрозуміло, бо їм методички і тексти пишуть москалі, а в москалів зона - це святе.
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17.03.2021 15:40 Відповісти
Ключевое слово - соответствующие! Электорат, вы все поняли?!
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17.03.2021 15:50 Відповісти
Интересно, те, что не носят маски в автобусах и магазинах, и те, что потом в больницах кричат -- спасите-памагите, это одни и те же люди????
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17.03.2021 17:03 Відповісти
Всем срочно запасаться носками, трусами и батарейками, а то снова соответствующие отделы в супермаркетах закроют😁
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17.03.2021 17:46 Відповісти
 
 