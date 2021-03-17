Суддя з Дніпра отримав 3,5 роки в'язниці за хабар в 250 тис. грн, - НАБУ
Суддю Жовтневого районного суду Дніпра засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади на 3 роки.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця справа унікальна тим, що це перший суддя, якого затримали безпосередньо після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканності", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ нагадали, що служитель Феміди вимагав та отримав понад 250 тис. грн (10 тис. дол. США). За ці кошти він повинен був вплинути на посадових осіб ГУНП в Дніпропетровській області для непритягнення особи до кримінальної відповідальності.
Тоді, під час обшуків за місцем проживання судді, детективи НАБУ виявили понад 54 тис. дол. США, близько 13 тис. євро, і майже 138 тис. грн готівкою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что творится