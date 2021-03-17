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Новини Хабарники
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Суддя з Дніпра отримав 3,5 роки в'язниці за хабар в 250 тис. грн, - НАБУ

Суддя з Дніпра отримав 3,5 роки в'язниці за хабар в 250 тис. грн, - НАБУ

Суддю Жовтневого районного суду Дніпра засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади на 3 роки.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця справа унікальна тим, що це перший суддя, якого затримали безпосередньо після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканності", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що служитель Феміди вимагав та отримав понад 250 тис. грн (10 тис. дол. США). За ці кошти він повинен був вплинути на посадових осіб ГУНП в Дніпропетровській області для непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Тоді, під час обшуків за місцем проживання судді, детективи НАБУ виявили понад 54 тис. дол. США, близько 13 тис. євро, і майже 138 тис. грн готівкою.

Також дивіться: Отримано нові докази того, що суддя апеляційного суду Бабенко їздив п'яним за кермом, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5064) хабар (4697) Дніпро (3264) суддя (1582)


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Топ коментарі
+5
а что, имя "судьи" засекречено материалами дела????
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17.03.2021 15:39
+1
Подадут на аппеляцию,выиграют,судью востановят и госсударство ему пару лимонов вынужденных прогулов и морального ущерба оплотит.
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17.03.2021 15:41
+1
Что это за срок? За взятку должны давать от 5 до 8...
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17.03.2021 15:42
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а что, имя "судьи" засекречено материалами дела????
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17.03.2021 15:39 Відповісти
Зачем тебе фамилия колядника и вигравшего в лотерею или казино??
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17.03.2021 15:40 Відповісти
Засекречено, патаму ша это может быть такой же «опиум для народа» как и сборка вертолетов Белл в Одессе
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17.03.2021 15:48 Відповісти
Подадут на аппеляцию,выиграют,судью востановят и госсударство ему пару лимонов вынужденных прогулов и морального ущерба оплотит.
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17.03.2021 15:41 Відповісти
Издержки практических навыков письма сказываются.
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17.03.2021 17:39 Відповісти
Удалила и больше не буду)
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17.03.2021 19:31 Відповісти
Что это за срок? За взятку должны давать от 5 до 8...
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17.03.2021 15:42 Відповісти
так . у нас в стране перед законом все равны .не надо вот тут. вот это вот здесь . у нас все равны шо судья на крузаке шо бомж на металоприемке. у нас не рассея . сказано все равны - значит так и есть .
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17.03.2021 16:10 Відповісти
это чес..
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17.03.2021 15:43 Відповісти
...еще один не поделился
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17.03.2021 15:46 Відповісти
Смешная новость.
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17.03.2021 15:49 Відповісти
За украденный айфон примерно столько же дают,красивое у нас равноправие
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17.03.2021 15:50 Відповісти
Низкий поклон НАБУ! Чернигов интересный город, в которое население лояльно к.... и мен интересный и полиция. А суд какой "жирный"
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17.03.2021 16:08 Відповісти
Судья засудил судью.
Что творится
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17.03.2021 16:32 Відповісти
Расследовали 5 лет с 2016 года...и приписали "Стаття 369-2. Зловживання впливом"! Да его завтра и отпустят!
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17.03.2021 17:00 Відповісти
видео с зоны , плиз , если не будет - значит все брехня
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17.03.2021 18:58 Відповісти
 
 