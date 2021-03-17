Суддя з Дніпра отримав 3,5 роки в'язниці за хабар в 250 тис. грн, - НАБУ

Суддю Жовтневого районного суду Дніпра засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади на 3 роки.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця справа унікальна тим, що це перший суддя, якого затримали безпосередньо після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканності", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що служитель Феміди вимагав та отримав понад 250 тис. грн (10 тис. дол. США). За ці кошти він повинен був вплинути на посадових осіб ГУНП в Дніпропетровській області для непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Тоді, під час обшуків за місцем проживання судді, детективи НАБУ виявили понад 54 тис. дол. США, близько 13 тис. євро, і майже 138 тис. грн готівкою.

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