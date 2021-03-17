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Профільний комітет рекомендує Раді призначити позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня

Профільний комітет рекомендує Раді призначити позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити позачергові вибори Харківського міського голови на 31 жовтня.

Відповідне рішення члени комітету прийняли одноголосно під час свого засідання 17 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рекомендувати Верховній Раді призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на 31 жовтня 2021 року... Рекомендувати Верховній Раді ухвалити проект постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області в цілому", - наголошується в рішенні комітету.

Як повідомлялося раніше, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, повторно обраного на посаду на чергових виборах 25 жовтня 2020 року.

Також дивіться: Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня ХарківськаТВКвизнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.

Автор: 

вибори (6687) Харків (5580)


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Топ коментарі
+2
К чему такая спешка???😃 еще и года не прошло как кернес подох...
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17.03.2021 15:55
+1
31 октября... Торопиться бандитам некуда.
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17.03.2021 15:47
+1
Кернес баллотируется?
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17.03.2021 15:52
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31 октября... Торопиться бандитам некуда.
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17.03.2021 15:47 Відповісти
В харькове с новым мэром правтически все ясно - Игорь Терехов
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17.03.2021 15:53 Відповісти
Харків'янам видніше. Хоча і сєпара Кернеса вони теж обирали...
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17.03.2021 16:04 Відповісти
Боюсь как бы не Добкин
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17.03.2021 16:11 Відповісти
Былое. 87% одесситов и харьковчан проголосовали за Зеленского, чтобы он наконец посадил Кернеса и Труханова, иначе они снова выберут их.
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17.03.2021 15:50 Відповісти
Кернес баллотируется?
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17.03.2021 15:52 Відповісти
К чему такая спешка???😃 еще и года не прошло как кернес подох...
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17.03.2021 15:55 Відповісти
Зелені разом з сєпарньою спєцом не провели вибори в березні...
Порохоботи Петро знову виставить на вибори "патріота" який потім виявиться жопоблоківцем?
Хоча чому дивуватись якщо Петро і був засновником партії регіонів...
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17.03.2021 16:03 Відповісти
Кернес в Шеоле лтдыхает. Работает коллега - Допа
Профільний комітет рекомендує Раді призначити позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня - Цензор.НЕТ 4367
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17.03.2021 16:04 Відповісти
Ватные пауки в харьковской банке будут грызться.Не нажрались.А подобострастный лохторат готов терпеть любые лишения.
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17.03.2021 16:04 Відповісти
 
 