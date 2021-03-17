ОП очікує цього року зростання ВВП України на 5,1%, - заступниця голови Свириденко

Заступник глави Офісу Президента України Юлія Свириденко очікує зростання ВВП на 5,1% в 2021 році.

"В 2021-му наші очікування - це зростання ВВП на рівні 5,1%", - сказала Свириденко під час спілкування з журналістами в кулуарах присвяченого МСБ форуму "Україна 30" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що для досягнення такого зростання повинні бути впроваджені відповідні монетарні, фіскальні заходи, а також заходи підтримки бізнесу.

"Нам для щорічного зростання на 1-2% ВВП необхідні, як мінімум, $ 3 млрд іноземних інвестицій на рік", - зазначила вона.

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