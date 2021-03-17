Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати

Усі, хто причетний до організації політичного переслідування п'ятого президента Петра Порошенка, рано чи пізно нестимуть за це відповідальність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань.

Вони зокрема повідомили, що правоохоронні органи на виконання судових рішень були змушені поновити провадження за завідомо неправдиві повідомлення про злочин, а також проти силовиків ДБР, які організували штурм музею Гончара.

Зокрема, як повідомив Ігор Головань, Офіс Генерального прокурора 12 березня зареєстрував кримінальне провадження за фактом порушення прав адвокатів під час штурму Музею Гочара: "Йдеться про те, коли відбувався ганебний штурм Музею Гончара, де виставлялася колекція картин подружжя Порошенків, і там були порушення закону. За фактом порушення прав адвокатів рішенням колегії суддів судової палати Київського апеляційного суду було зареєстровано Офісом Генерального прокурора це кримінальне провадження".

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Головань зауважив, що Щевченківський суд змусив поновити розслідування через неправдиве повідомлення про злочин проти групи депутатів від ОПЗЖ, які звинувачували Президентів США Байдена і Обмаму, а також Порошенка. Розслідування закрили у грудні 2020 року.

Він також повідомив, що свого часу Нацполіція закрила і провадження проти Андрія Портнова, який ініціював низку справ проти Порошенка.

"Ми одразу поставили питання перед правоохоронними органами про те, що Портнов подав завідомо неправдиві повідомлення про злочин. Відповідно було зареєстроване кримінальне провадження. Закриті вони були ще у 2019 році. 2 березня Київським апеляційним судом розслідування було поновлено, постанови про закриття кримінальних проваджень були скасовані", – зазначив Головань.

Адвокат Новіков нагадав, що Портнов, який повернувся в Україну 19 травня 2019 року, вже 20 травня подав першу заяву проти Порошенка за наказ українським морякам пройти через Керченську протоку. Адвокат зазначає, що ці сфальсифіковані справи були сплановані заздалегідь, а їхнє "розслідування" усіляко підтримувалось з боку Офісу Зеленського.

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"Зрозуміло, що ця заява не була написана за одну безсонну ніч. Зрозуміло, що Портнов привіз її з собою. Сьогодні ми починаємо підбивати підсумки. Скоро виповниться два роки з початку цієї історії. Ці три рішення, про які ми вам сьогодні повідомили, з них всіх слідує сигнал, який ми сподіваємось буде сприйнято", – говорить адвокат.

Новіков закликав усіх, кого влада намагається залучити до незаконного переслідування лідера опозиційної партії Порошенка, пам’ятати про відповідальність.

"За нашою інформацією, традиція щотижневих зустрічей в Офісі Президента із силовиками на тему "давайте щось зробимо з Порошенком" не припинилася. Існує експертиза НАБУ голосу Романа Труби про те, що його голос на тих знаменитих "плівках Труби" справжній. Цілком очевидно, що зараз шукаються нові виконавці, яким буде доручено підписувати, ламати двері, порушувати закон і так далі", – зазначає Новіков.

"За ці два роки жодна з гучно розпіарених справ проти Порошенка не була втілена в щось реальне. Але вже зараз намічається відповідальність тих людей, які взяли на себе цей ганебний тягар", – резюмував адвокат.

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