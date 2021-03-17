Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати
Усі, хто причетний до організації політичного переслідування п'ятого президента Петра Порошенка, рано чи пізно нестимуть за це відповідальність.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань.
Вони зокрема повідомили, що правоохоронні органи на виконання судових рішень були змушені поновити провадження за завідомо неправдиві повідомлення про злочин, а також проти силовиків ДБР, які організували штурм музею Гончара.
Зокрема, як повідомив Ігор Головань, Офіс Генерального прокурора 12 березня зареєстрував кримінальне провадження за фактом порушення прав адвокатів під час штурму Музею Гочара: "Йдеться про те, коли відбувався ганебний штурм Музею Гончара, де виставлялася колекція картин подружжя Порошенків, і там були порушення закону. За фактом порушення прав адвокатів рішенням колегії суддів судової палати Київського апеляційного суду було зареєстровано Офісом Генерального прокурора це кримінальне провадження".
Головань зауважив, що Щевченківський суд змусив поновити розслідування через неправдиве повідомлення про злочин проти групи депутатів від ОПЗЖ, які звинувачували Президентів США Байдена і Обмаму, а також Порошенка. Розслідування закрили у грудні 2020 року.
Він також повідомив, що свого часу Нацполіція закрила і провадження проти Андрія Портнова, який ініціював низку справ проти Порошенка.
"Ми одразу поставили питання перед правоохоронними органами про те, що Портнов подав завідомо неправдиві повідомлення про злочин. Відповідно було зареєстроване кримінальне провадження. Закриті вони були ще у 2019 році. 2 березня Київським апеляційним судом розслідування було поновлено, постанови про закриття кримінальних проваджень були скасовані", – зазначив Головань.
Адвокат Новіков нагадав, що Портнов, який повернувся в Україну 19 травня 2019 року, вже 20 травня подав першу заяву проти Порошенка за наказ українським морякам пройти через Керченську протоку. Адвокат зазначає, що ці сфальсифіковані справи були сплановані заздалегідь, а їхнє "розслідування" усіляко підтримувалось з боку Офісу Зеленського.
"Зрозуміло, що ця заява не була написана за одну безсонну ніч. Зрозуміло, що Портнов привіз її з собою. Сьогодні ми починаємо підбивати підсумки. Скоро виповниться два роки з початку цієї історії. Ці три рішення, про які ми вам сьогодні повідомили, з них всіх слідує сигнал, який ми сподіваємось буде сприйнято", – говорить адвокат.
Новіков закликав усіх, кого влада намагається залучити до незаконного переслідування лідера опозиційної партії Порошенка, пам’ятати про відповідальність.
"За нашою інформацією, традиція щотижневих зустрічей в Офісі Президента із силовиками на тему "давайте щось зробимо з Порошенком" не припинилася. Існує експертиза НАБУ голосу Романа Труби про те, що його голос на тих знаменитих "плівках Труби" справжній. Цілком очевидно, що зараз шукаються нові виконавці, яким буде доручено підписувати, ламати двері, порушувати закон і так далі", – зазначає Новіков.
"За ці два роки жодна з гучно розпіарених справ проти Порошенка не була втілена в щось реальне. Але вже зараз намічається відповідальність тих людей, які взяли на себе цей ганебний тягар", – резюмував адвокат.
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- Дебилы, сэр.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
https://politerno.com.ua/papers/skilky-koshtiv-z-byudzhetu-u-2020-rotsi-otrymaye-fond-druzhyny-poroshenka/
Жена Порошенко отказалась возглавлять Украинский культурный фонд
Корреспондент.net, 16 декабря 2019, 13:36
Марина Порошенко покинула занимаемый пост, чтобы избежать давления со стороны новой власти, которое, по ее мнению, связано с ее фамилией.
Обосновывает такое решение Марина Порошенко тем, что хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды УКФ.
По ее словам, несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта на наблюдательный совет УКФ поступило "предложение" досрочно прекратить ее полномочия как председателя наблюдательного совета
Жена экс-гаранта подчеркивает, что при ее председательстве "фонд состоялся и стал действенным и эффективным институтом развития украинской культуры", но, очевидно, новую власть не устраивает именно ее кандидатура.
"Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост - тоже не буду. Я имею честь!" - сказала Марина Порошенко.
портнова кто вернул? Кузьмина? Татарова?
Кто сделал Медведчука депутатом?
Каковы шансы Порошенко после таких умных постов? Я так понимаю, что ылите совершенно не нужны голоса 73%. Неужели не понятно, что вы сами своими руками вносите раскол в украинское общество и просто толкаете людей в ОПЗЖ и другие партии?
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html Вот результаты ЦИКа после вашего зебилия за 2 года. Партия ЕС на 6 месте.
Зачем я это пишу и разжевываю де*илам? Сам не понимаю.
Виходить що гетьман ймовірно давав вказівку постачати ОРКАМ ті снаряди котрі летіли в нашу сторону, тому і склади мали своє місце підпалу, щоб знищити докази НЕ ДОСТАТКУ ***********.
Слава Богу що Зеленський обирав сторону простих людей українців, а не барижної компанії ОПГ.
Пропоную Зеленському назначити слідчу комісію котра пройдеться по тюрмах України де перебувають АТОвці котрих Петро кинув до в'язниці. Я впевнений що хлопці котрі кинуті до в'язниці по сфабрикованим справам режимом Порошенко, Матиос, Луценко, багато що Вам розкажуть цікавого: стосовно АТО і що там відбувалося, що виїздило з України в сторону ОРКІВ і що приїздило і прилітало!!!
Українці повинні знати правду, а ту правду Петро планував знищити по котлах, а ті хто якимось чудом вибрався з тих місць де земля під ногами горіла, то Петро почав знищувати по тюрмах і це факт!!!!
І що підлога країни на самій справі живе за рискою зубожіння, з якої крапки зору не подивись, людина не може грошей запрацювати - а панамська барига мільярдами перекладає бабусі в офшори, і взагалі танцює під сопілку *****!
Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
Тупо это игра на публику, косвенным образом сказать что дела типа фальшивые)
https://eurosolidarity.org/2021/03/17/petro-poroshenko-podyakuvav-dzho-bajdenu-zayava-prezydenta-ssha-pro-putina-dlya-********-na-vagu-zolota/
Заява президента США Джо Байдена щодо Путіна є вкрай важливою для України. Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/243396950786023/ відеозверненні заявив п'ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він подякував лідеру США за послідовну підтримку нашої держави і закликав президента Зеленського нарешті відреагувати конкретними діями на публічну інформацію американських партнерів щодо агента Кремля Деркача та корупціонера Коломойського.
«Путін - вбивця». Те, що наша команда говорить з 2014 року; те, що з 2019 року жодного разу не наважився вимовити Зеленський, вголос на увесь світ вимовив Джозеф Байден. Дуже гарна відповідь на питання Who is Mr. Putin. Таке публічне визнання американського президента для України - на вагу золота. Я хотів би подякувати першій особі Сполучених Штатів за цінні слова. Загалом - за підтримку України, яку він демонструє послідовно ще з часів нашої зустрічі під час моєї інавгурації в червні 2014 року», - говорить Порошенко.
«Те, що Байден - надійний союзник України в нашій обороні від російської агресії і в проведенні реформ, знаю не з чужих слів, а з власного досвіду і спілкування. У мене з ним було понад десять зустрічей і більше двадцяти телефонних розмов. Президент Байден - великий шанс для України, для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак Офіс українського президента поки що демонструє нездатність скористатися цією можливістю, і навіть більше - ризикує її втратити», - наголошує п'ятий Президент.
Він нагадав - вчора американська розвідка офіційно заявила, що народний депутат України Андрій Деркач пов'язаний з російськими спецслужбами і є агентом Кремля, який за завданням Путіна втручався у хід виборчої кампанії у США.і розповсюджував з цією метою сфабриковані фейки щодо Порошенка і Байдена.
«Поза всякими сумнівами, сигнали про Деркача Вашингтон протягом останнього року українському керівництву посилав неодноразово по дипломатичних та інших каналах. Щоразу натикаючись на стіну нерозуміння елементарних істин, американці наважалися на безпрецедентний крок - публічну заяву і санкції. Не часто у відкритих доповідях розвідки називають імена конкретних агентів», - констатує Петро Пооошенко.
«Підтверджено те, що ми, «Європейська Солідарність», говоримо майже рік. Деркач є державним зрадником, відверто працює на Росію і проти України. На вимогу Зеленського правоохоронні органи фабрикують справи проти ветеранів, волонтерів, добровольців, активістів. Що ще треба, щоб Служба безпеки України пред'явила звинувачення Деркачу? Я розумію, що голова СБУ Іван Баканов «сів у шпагат». Мало того, що він земляк, друг і бізнес-партнер Володимира Зеленського. Він прекрасно пам'ятає, як у травні минулого року Зеленський публічно підтримав дії Деркача. Прямо на прес-конференції, грубо порушуючи законодавство України, Зеленський тиснув на правоохоронні органи. Вимагав від Генеральної прокуратури притягнути до відповідальності за державну зраду. Але не Деркача, а Порошенка», - нагадує лідер «ЄС».
Не можна маніакальне переслідування політичних опонентів переносити у міжнародну площину, ставлячи під удар потужну підтримку України з боку партнерів - переконаний Петро Порошенко.
«Ми всі прекрасно розуміємо, що інспірований Деркачем скандал відбувся за узгодженням і режисурою Офісу президента. Чи, може, хтось і справді вірить, що лідер фракції «Слуга народу» Арахамія і різні дубинські за власної ініціативи, а не за вказівки Зеленського вимагали створення слідчої комісії по контактах Порошенка-Байдена? І, до речі, й досі не відкликали проект відповідної постанови», - зазначив Порошенко.
«Настав час виправляти помилки. М'яч - на стороні Зеленського. Від його дій залежить, чи не втратить Україна стратегічне партнерство із США, життєво, наголошую, життєво необхідне для нас, аби вистояти у війні з Росією.
Америка бачила нашу боротьбу на Майдані і на фронті. Вона відчуває потужну суспільну підтримку західного вектору розвитку держави. Вона визнала успішність багатьох реформ, які впроваджені в нашій країні. Стратегічно Сполучені Штати довіряють Україні. А от Зеленському таку довіру ще слід здобути», - говорить Петро Порошенко.
Для цього треба пред'явити звинувачення російському агенту Деркачу, а також притягти до відповідальності підсанкційного Коломойського, визнаного світом глобальним корупціонером - наголошує п'ятий Президент.
«Для цього навіть замало очистити офіс Президента від російського «крота», який злив росіянам секретну інформацію про спецоперацію із затримки військових злочинців із приватної армії «Вагнера», - зауважує Порошенко.
«Необхідно продовжити реформи. Припинити атаку на незалежні антикорупційні органи. Продемонструвати справжню боротьбу з корупцією, а не її імітацію. Не на словах, а на ділі зменшити вплив олігархів. Дотримуватися євроатлантичних стандартів демократії і ставлення до опозиції», - перераховує Порошенко.
«В усіх цих кроках ми як державницька опозиція готові підтримувати владу. Ми навіть зараз по своїх зв'язках лобіюємо телефонну розмову Байдена із Зеленським. Не для Зеленського, звісно, а для держави, бо національні інтереси України потребують діалогу із США на найвищому рівні. Від цього залежить наша безпека, від цього залежить наша перемога у війні з Росією. Від цього залежить перспектива нашого членства в Євросоюзі та НАТО. Від цього залежить майбутнє України», - резюмує п'ятий Президент.
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