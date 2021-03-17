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Венедіктова про біженців з Білорусі: Ми в політичні ігри грати не будемо

Венедіктова про біженців з Білорусі: Ми в політичні ігри грати не будемо

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує, що органи прокуратури України можуть співпрацювати з білоруськими правоохоронцями тільки в рамках законодавства, і не будуть втягуватися в політичні ігри, зокрема, щодо громадян Білорусі, які переховуються зараз в Україні, уникаючи кримінального переслідування з політичних мотивів у себе на батьківщині.

"Українська прокуратура взагалі в політику не грає. Ви ж бачите, що я рік демонструю, що ми поза політикою, і якщо ми поза українською політикою, я продемонструвала це тим, що не дала країну втягнути в американську політику, то і тут ми в політичні ігри грати не будемо", - сказала Венедіктова журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про можливу співпрацю з білоруськими правоохоронцями в рамках міжнародно-правових доручень, генпрокурор сказала: "Будемо дивитися безпосередньо на матеріали, як вони прийдуть, коли вони прийдуть, з яким запитом, і рухатися виключно за законом".

"Тим більше якщо громадяни Білорусі у нас тут перебувають, то вони тут законно, і насправді є ціла процедура, щоб почати такий процес, і я впевнена, що всі громадяни Білорусі підуть законним шляхом, і приймуть цю законну процедуру залишатися в Україні. Тобто ми не будемо робити якихось таких кроків, щоб нас потім в чомусь звинувачували з точки зору політики. В жодному разі", - додала Венедіктова.

Також читайте: Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук

Автор: 

біженці (1863) Білорусь (7927) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+10
Так уголовного преследования, или по политическим мотивам? венедиктова, как всегда, путается в показаниях.
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17.03.2021 16:23
+8
У Венедиктовой в зелупоголовой башке вавачка и бубочка
Венедиктова о беженцах из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем - Цензор.НЕТ 937
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17.03.2021 16:30
+7
Внє палітікі, внє палітікі... Ця совково-русскомірная мантра вже добряче остогидла. Не може бути "внє палітікі" нічого, що відбувається в суспільстві. Те, що надлюди з іншою будовою гортані називають "палітікой", це насправді породжує і право, і державу, і усі державні органи у тому числі. Звичайно, якщо мова йде про демократичні країни. Бо політика - це мистецтво управління в умовах демократії. "Внє палітікі" тільки тоталітарні диктатури і царізм, це там може вилазити "око государєво", а в норальних ******** суспільствах правоохоронні органи діють в межах права і закону, породжених тією ж політикою.
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17.03.2021 16:57
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Так уголовного преследования, или по политическим мотивам? венедиктова, как всегда, путается в показаниях.
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17.03.2021 16:23 Відповісти
Ты о чём? Никогда не слышал об уголовном преследовании по политическим мотивам?
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17.03.2021 16:26 Відповісти
И по какой статье происходит уголовное преследование по политическим мотивам?
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17.03.2021 16:29 Відповісти
Открыл таракан дела против оппозиции по статьям о терроризме или попытках захвата власти. Уголовные статьи? Уголовные. А открыл по политическим мотивам. Ферштейн?
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17.03.2021 16:54 Відповісти
С точки зрения прокуратуры это уголовное преследование. Или ты реально думаешь, что им в приговоре будет политическое преследование вписано?
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17.03.2021 16:56 Відповісти
Ты статью читал?
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17.03.2021 17:02 Відповісти
Ты лучше скажи по каким юридическим нормам проходит "политическое преследование"
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17.03.2021 17:04 Відповісти
https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/07/O%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.pdf Тебя в Гугле забанили? Изучай.

Преследованиепо политическим мотивам может принимать форму уголовного преследования (см. также раздел 2.2.3.4).
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17.03.2021 17:22 Відповісти
И в приговоре так и будет записано - уголовная статья такая-то по политическим мотивам?
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17.03.2021 17:25 Відповісти
Изучил? Не? Изучай. Хотя не надо. Тебе бесполезно.
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17.03.2021 17:42 Відповісти
Ну так по каким юридическим нормам проходит "политическое преследование"?
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17.03.2021 17:43 Відповісти
Не буксуй. Читай выше по ссылке.
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17.03.2021 17:48 Відповісти
Снимись с ручника - по каким юридическим нормам проходит "политическое преследование"?
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17.03.2021 17:50 Відповісти
Политическое преследование кого?
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17.03.2021 17:57 Відповісти
Тебя, конечно. А ты про кого подумал?
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17.03.2021 17:59 Відповісти
Ни про кого. Потому спросил.
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17.03.2021 17:59 Відповісти
Спросить ты не можешь. Только просить и интересоваться.
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17.03.2021 18:00 Відповісти
А я взял и спросил. Так что могу оказывается.
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17.03.2021 18:01 Відповісти
Ты не спросил, а пустил пузырёк по луже
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17.03.2021 18:02 Відповісти
Зачем хамишь? Хамят от бессилия, чувства собственной нереализованности, ущербности и разъедающей душу ненависти.
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17.03.2021 18:06 Відповісти
Я смотрю - ты обижен.
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17.03.2021 18:06 Відповісти
У Венедиктовой в зелупоголовой башке вавачка и бубочка
Венедиктова о беженцах из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем - Цензор.НЕТ 937
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17.03.2021 16:30 Відповісти
ТП...
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17.03.2021 16:24 Відповісти
"не дала країну втягнути в американську політику"
Це коли відкривала справи проти Байдена з Порошенком про те як вони $100 млрд. вкрали
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17.03.2021 16:30 Відповісти
Она думает, что выиграют это процесс у Байдена и Порошенко.
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17.03.2021 16:49 Відповісти
- Про яке співробітництво може іти річ після того, як Білорусь усіх (підкреслюю, усіх) ванерівців не видала Україні
- Про яке співробітництво може іти річ після того, як Білорусь після того, як на її території, вочевидь не без допомоги КГБ РБ, був викрадений до РФ юнак з інвалідністю Гриб

-Про яке співробітництво може іти річ після тих нелюдських репресій, що творяться в Білорусі
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17.03.2021 16:37 Відповісти
Венедиктова о презумпции невиновности и политических делах - https://youtu.be/dL6y1U11rpY?t=482
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17.03.2021 16:43 Відповісти
сказати так, щоб нічого не сказати ?
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17.03.2021 16:45 Відповісти
Она как раз чётко сказала, что белорусских беженцев в Украине будут преследовать. Она очень благодарна Беларуси, что Украине, США, и Турции не пришлось заниматься вагнеровцами.
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17.03.2021 16:52 Відповісти
смішна тітка... кожний дурень може бути гпу (с. Ю.Луценко, псс. т.1)
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17.03.2021 16:47 Відповісти
"Уж ты б,Зин,лучше промолчала бы..." (с)
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17.03.2021 16:55 Відповісти
Внє палітікі, внє палітікі... Ця совково-русскомірная мантра вже добряче остогидла. Не може бути "внє палітікі" нічого, що відбувається в суспільстві. Те, що надлюди з іншою будовою гортані називають "палітікой", це насправді породжує і право, і державу, і усі державні органи у тому числі. Звичайно, якщо мова йде про демократичні країни. Бо політика - це мистецтво управління в умовах демократії. "Внє палітікі" тільки тоталітарні диктатури і царізм, це там може вилазити "око государєво", а в норальних ******** суспільствах правоохоронні органи діють в межах права і закону, породжених тією ж політикою.
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17.03.2021 16:57 Відповісти
 
 