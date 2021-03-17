Венедіктова про біженців з Білорусі: Ми в політичні ігри грати не будемо
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує, що органи прокуратури України можуть співпрацювати з білоруськими правоохоронцями тільки в рамках законодавства, і не будуть втягуватися в політичні ігри, зокрема, щодо громадян Білорусі, які переховуються зараз в Україні, уникаючи кримінального переслідування з політичних мотивів у себе на батьківщині.
"Українська прокуратура взагалі в політику не грає. Ви ж бачите, що я рік демонструю, що ми поза політикою, і якщо ми поза українською політикою, я продемонструвала це тим, що не дала країну втягнути в американську політику, то і тут ми в політичні ігри грати не будемо", - сказала Венедіктова журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Говорячи про можливу співпрацю з білоруськими правоохоронцями в рамках міжнародно-правових доручень, генпрокурор сказала: "Будемо дивитися безпосередньо на матеріали, як вони прийдуть, коли вони прийдуть, з яким запитом, і рухатися виключно за законом".
"Тим більше якщо громадяни Білорусі у нас тут перебувають, то вони тут законно, і насправді є ціла процедура, щоб почати такий процес, і я впевнена, що всі громадяни Білорусі підуть законним шляхом, і приймуть цю законну процедуру залишатися в Україні. Тобто ми не будемо робити якихось таких кроків, щоб нас потім в чомусь звинувачували з точки зору політики. В жодному разі", - додала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Преследованиепо политическим мотивам может принимать форму уголовного преследования (см. также раздел 2.2.3.4).
Це коли відкривала справи проти Байдена з Порошенком про те як вони $100 млрд. вкрали
- Про яке співробітництво може іти річ після того, як Білорусь після того, як на її території, вочевидь не без допомоги КГБ РБ, був викрадений до РФ юнак з інвалідністю Гриб
-Про яке співробітництво може іти річ після тих нелюдських репресій, що творяться в Білорусі