ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca: більше користі, ніж ризиків

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Там вважають, що від нього більше користі, ніж ризиків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попередні результати вивчення даних про вакцину свідчать про те, що переваг від вакцинації цим препаратом більше, ніж шкоди, і тому варто продовжити його використання.

Водночас, ВООЗ продовжує вивчення ситуації і по завершенні процесу повідомить про результати.

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