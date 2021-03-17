УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10323 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 016 14

ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca: більше користі, ніж ризиків

ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca: більше користі, ніж ризиків

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Там вважають, що від нього більше користі, ніж ризиків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попередні результати вивчення даних про вакцину свідчать про те, що переваг від вакцинації цим препаратом більше, ніж шкоди, і тому варто продовжити його використання.

Водночас, ВООЗ продовжує вивчення ситуації і по завершенні процесу повідомить про результати.

Також читайте: Київ потрапить у "червону зону" карантину, щойно будуть перевищені відповідні показники, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Для фармфірм виробників, для корумпованих чинуш, які її завозили в Україну за допомогою фірм-прокладок.
показати весь коментар
17.03.2021 16:55
+5
Ну, помрёте... Чтож тут такого? Зато пользы сколько!
показати весь коментар
17.03.2021 16:32
+2
Отмечается, что предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

Кстати, а где можно ознакомиться с этими так называемыми предварительными результатами?
показати весь коментар
17.03.2021 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, помрёте... Чтож тут такого? Зато пользы сколько!
показати весь коментар
17.03.2021 16:32 Відповісти
Ну да. По меньшей мере давление на почву снизится.
показати весь коментар
17.03.2021 16:42 Відповісти
"Пациент скорее жив, чем мёртв" (с)

ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca: больше пользы, чем рисков - Цензор.НЕТ 8536
показати весь коментар
17.03.2021 16:33 Відповісти
« больше пользы, чем рисков» - а в якій пропорції?
показати весь коментар
17.03.2021 16:43 Відповісти
Тут ще треба визначити а саме для кого більше користі.
показати весь коментар
17.03.2021 16:44 Відповісти
Для пенсійного фонду
показати весь коментар
17.03.2021 16:47 Відповісти
Для фармфірм виробників, для корумпованих чинуш, які її завозили в Україну за допомогою фірм-прокладок.
показати весь коментар
17.03.2021 16:55 Відповісти
Отмечается, что предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

Кстати, а где можно ознакомиться с этими так называемыми предварительными результатами?
показати весь коментар
17.03.2021 16:43 Відповісти
сами колитесь этим гамном, нахрена мне в организме куски кода этого вируса
показати весь коментар
17.03.2021 21:37 Відповісти
Ну, тогда получишь целый код вируса в организме и легкие кусками.
показати весь коментар
17.03.2021 22:45 Відповісти
есть другие вакцины, нормальные, без кода вируса который нихрена не изучен
показати весь коментар
18.03.2021 16:49 Відповісти
Вами может и не изучен, но геном вируса ковид-19 был полностью секвенирован и опубликован в начале 2020 года.
показати весь коментар
18.03.2021 17:10 Відповісти
А що вони ще можуть сказати? Не прививайтесь? Іншої вакцини немає, комусь не поталанить, помре, але ж більшість захиститься. От і вся казка про цінність життя окремої людини.
показати весь коментар
17.03.2021 23:40 Відповісти
лицемеры
показати весь коментар
18.03.2021 16:50 Відповісти
 
 