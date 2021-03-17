1 016 14
ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca: більше користі, ніж ризиків
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Там вважають, що від нього більше користі, ніж ризиків.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що попередні результати вивчення даних про вакцину свідчать про те, що переваг від вакцинації цим препаратом більше, ніж шкоди, і тому варто продовжити його використання.
Водночас, ВООЗ продовжує вивчення ситуації і по завершенні процесу повідомить про результати.
Топ коментарі
+6 Странник Виртуальный #450460
показати весь коментар17.03.2021 16:55
+5 Baden
показати весь коментар17.03.2021 16:32
+2 Странник Виртуальный #450460
показати весь коментар17.03.2021 16:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кстати, а где можно ознакомиться с этими так называемыми предварительными результатами?