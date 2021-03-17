У справі про зрив спецоперації з "вагнерівцями" ще не закінчено експертизи, - Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова запевняє, що українські правоохоронці не приховуватимуть ніякої інформації щодо розслідування справи про зрив операції із захоплення бійців ПВК "Вагнер" і зазначає, що, швидше за все, у цій справі ще не завершено експертизи.

"Є справа в ДБР (Державне бюро розслідувань. - Ред.), і мені здається, що є справа в СБУ (щодо зриву операції з "вагнерівцями ". - Ред.). Кілька справ відкрили самі правоохоронці, а декілька до нас надійшли за заявами, їх могли об'єднати зараз", - розповіла Венедіктова журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, але в даний час розслідування у цій справі ще триває. "Коли я цікавилася станом розслідування цих справ - були експертизи, я не думаю, що щось там змінилося, тому що якщо були б вже результати експертизи, то якась діяльність і наради у нас би були. З того моменту, як почалися експертизи, нічого нового не відбулося", - сказала генпрокурорка.

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"На сьогодні говорити про щось немає сенсу, це будуть якісь політичні маніпуляції. Ми - правоохоронці, і нічого приховувати не збираємося. Це важливо знати. І відкрили ці справи правоохоронці відразу ж. Предмет складний", - резюмувала Венедіктова.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.