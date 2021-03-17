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Новини
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У справі про зрив спецоперації з "вагнерівцями" ще не закінчено експертизи, - Венедіктова

У справі про зрив спецоперації з

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова запевняє, що українські правоохоронці не приховуватимуть ніякої інформації щодо розслідування справи про зрив операції із захоплення бійців ПВК "Вагнер" і зазначає, що, швидше за все, у цій справі ще не завершено експертизи.

"Є справа в ДБР (Державне бюро розслідувань. - Ред.), і мені здається, що є справа в СБУ (щодо зриву операції з "вагнерівцями ". - Ред.). Кілька справ відкрили самі правоохоронці, а декілька до нас надійшли за заявами, їх могли об'єднати зараз", - розповіла Венедіктова журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, але в даний час розслідування у цій справі ще триває. "Коли я цікавилася станом розслідування цих справ - були експертизи, я не думаю, що щось там змінилося, тому що якщо були б вже результати експертизи, то якась діяльність і наради у нас би були. З того моменту, як почалися експертизи, нічого нового не відбулося", - сказала генпрокурорка.

Дивіться також: Безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну стало підґрунтям для зриву спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО

"На сьогодні говорити про щось немає сенсу, це будуть якісь політичні маніпуляції. Ми - правоохоронці, і нічого приховувати не збираємося. Це важливо знати. І відкрили ці справи правоохоронці відразу ж. Предмет складний", - резюмувала Венедіктова.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+11
"Дело" ждёт кино по расследованию от Bellingcat, а там будет выкручиваться по обстановке...
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17.03.2021 16:34
+10
О каких экспертизах идёт речь? Эта власть окончательно берега попутала. Они думают что если в стране 73% долб..в то и всем остальным можно ездить по ушам и втирать любую дичь!
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17.03.2021 16:31
+7
Так усе-таки справа існує! Ога-ога..., як тоді назвати попередні заяви із ОП?
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17.03.2021 16:32
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Экспертизы? Какие? Ситуационные?
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17.03.2021 16:29 Відповісти
))))) клоуна на детекторе не прогнали?
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17.03.2021 16:29 Відповісти
О каких экспертизах идёт речь? Эта власть окончательно берега попутала. Они думают что если в стране 73% долб..в то и всем остальным можно ездить по ушам и втирать любую дичь!
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17.03.2021 16:31 Відповісти
Сказала, что для полного выяснения нужно, сначала допросить всех вагнеровцев, так что, пока предъявлять нечего и некому. Но работа идёт, вызов вагнеровцам уже отправили. Ждём.
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17.03.2021 16:32 Відповісти
И снять отпечатки пальцев у Луки и *****. Ждем их явку по повестке.
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17.03.2021 16:38 Відповісти
Так Зе предатель или ты его уже покрываешь?
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17.03.2021 16:32 Відповісти
Какие НАХ "экспертизы"?!!!
Вы еще скажите, что следователи в командировки в Беларусь и Рассию съездить должны.
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17.03.2021 16:32 Відповісти
Так усе-таки справа існує! Ога-ога..., як тоді назвати попередні заяви із ОП?
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17.03.2021 16:32 Відповісти
iзОПешнi **********!
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17.03.2021 16:44 Відповісти
если короче,то:"я вам хер что скажу,пока кино не выйдет и мне пендель не выпишут
"
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17.03.2021 16:33 Відповісти
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17.03.2021 16:34 Відповісти
"Дело" ждёт кино по расследованию от Bellingcat, а там будет выкручиваться по обстановке...
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17.03.2021 16:34 Відповісти
Уже и фильм сняли и есть отрицательные и положительные герои ,а тело ещё не раскрыли
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17.03.2021 16:39 Відповісти
П еречитываю абзац, где венедиктова "резюмировала" и, аж слеза скупая пробивает!
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17.03.2021 16:41 Відповісти
Не баба, а скакун!
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17.03.2021 16:42 Відповісти
Надо просто заглянуть в глаза Ермаку.
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17.03.2021 16:47 Відповісти
Чума!
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17.03.2021 16:49 Відповісти
наівіть чистопородні 73/43%зебіли не змоогли спокійно стерпіти цю бенедіктову мочу в їхні очі... Матюкайтесь, матюкайтесь, адміни вам тільки хрестики поставлять, банити не будуть...
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17.03.2021 16:54 Відповісти
Так Арестович говорит что не было дела. Какие экспертизы??
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17.03.2021 17:01 Відповісти
Люся навіть казала що за одне тільки обговорення цієї державної таємниці буде тюрма
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17.03.2021 17:14 Відповісти
Бла-бла-бла-бла....
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17.03.2021 17:05 Відповісти
ничего - Белингкет вам их бесплатно подгонит....
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17.03.2021 19:00 Відповісти
Что то много надежд на это кино. Я думаю, что там все пройдет 'вскольз' и наша власть отделается легким испугом. ИМХО.
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17.03.2021 20:03 Відповісти
8 месяцев назад в стране произошла ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА( неоднократная!) высшим руководством, и НИЧЕГО не сделано правоохренительными органами? Чем вы занимаетесь? За Порошенко безуспешно два года таскаетесь? Твари!
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18.03.2021 00:27 Відповісти
 
 