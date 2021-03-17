У справі про зрив спецоперації з "вагнерівцями" ще не закінчено експертизи, - Венедіктова
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова запевняє, що українські правоохоронці не приховуватимуть ніякої інформації щодо розслідування справи про зрив операції із захоплення бійців ПВК "Вагнер" і зазначає, що, швидше за все, у цій справі ще не завершено експертизи.
"Є справа в ДБР (Державне бюро розслідувань. - Ред.), і мені здається, що є справа в СБУ (щодо зриву операції з "вагнерівцями ". - Ред.). Кілька справ відкрили самі правоохоронці, а декілька до нас надійшли за заявами, їх могли об'єднати зараз", - розповіла Венедіктова журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона зазначила, але в даний час розслідування у цій справі ще триває. "Коли я цікавилася станом розслідування цих справ - були експертизи, я не думаю, що щось там змінилося, тому що якщо були б вже результати експертизи, то якась діяльність і наради у нас би були. З того моменту, як почалися експертизи, нічого нового не відбулося", - сказала генпрокурорка.
"На сьогодні говорити про щось немає сенсу, це будуть якісь політичні маніпуляції. Ми - правоохоронці, і нічого приховувати не збираємося. Це важливо знати. І відкрили ці справи правоохоронці відразу ж. Предмет складний", - резюмувала Венедіктова.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.
За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.
У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.
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