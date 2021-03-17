Пропагандисти ТАСС замість слів Байдена про Путіна-вбивцю дали новину із заголовком: "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного". СКРИНШОТ

Замість слів про те, що президент РФ є вбивцею, російське державне інформагентство випустило матеріал із заголовком "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російське державне інформагентство ТАСС подало цю новину під заголовком "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного". Через деякий час редакція виправилася, і зараз заголовок такий: "Байден заявив, що Росія муситиме заплатити за втручання у вибори в США".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Байден назвав Путіна вбивцею в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Журналіст Джордж Стефанопулос запитав Байдена, чи вважає він Путіна вбивцею. "Ммм, мм, так", - відповів президент США.

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Він додав, що якийсь час назад зустрівся з Путіним і сказав йому, що не бачить в ньому душі. "Я був один з ним в його кабінеті, і там це сталося. Президент Буш говорив, що подивився в його очі і побачив його душу. Я сказав: "Я подивився у ваші очі і не думаю, що у вас є душа". У відповідь він подивився на мене і сказав: "Ми розуміємо один одного", - розповів Байден.