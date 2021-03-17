УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10510 відвідувачів онлайн
Новини
13 174 32

Пропагандисти ТАСС замість слів Байдена про Путіна-вбивцю дали новину із заголовком: "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного". СКРИНШОТ

Пропагандисти ТАСС замість слів Байдена про Путіна-вбивцю дали новину із заголовком:

Замість слів про те, що президент РФ є вбивцею, російське державне інформагентство випустило матеріал із заголовком "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російське державне інформагентство ТАСС подало цю новину під заголовком "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного". Через деякий час редакція виправилася, і зараз заголовок такий: "Байден заявив, що Росія муситиме заплатити за втручання у вибори в США".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Байден назвав Путіна вбивцею в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Журналіст Джордж Стефанопулос запитав Байдена, чи вважає він Путіна вбивцею. "Ммм, мм, так", - відповів президент США.

Також читайте: Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"

Він додав, що якийсь час назад зустрівся з Путіним і сказав йому, що не бачить в ньому душі. "Я був один з ним в його кабінеті, і там це сталося. Президент Буш говорив, що подивився в його очі і побачив його душу. Я сказав: "Я подивився у ваші очі і не думаю, що у вас є душа". У відповідь він подивився на мене і сказав: "Ми розуміємо один одного", - розповів Байден.

Пропагандисти ТАСС замість слів Байдена про Путіна-вбивцю дали новину із заголовком: Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного 01

Автор: 

Байден Джо (2884) пропаганда (2799) путін володимир (23780) росія (65035)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Тяжело кацапским пропагандонам - крутятся как говно в ополонке.
показати весь коментар
17.03.2021 16:35
+17
Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга" - Цензор.НЕТ 2742

.
показати весь коментар
17.03.2021 17:39
+16
надеюсь Байден захочет войти в историю,и розвалит к чертям собачим ********,а мы ему в этом поможем!!!!!
показати весь коментар
17.03.2021 17:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТАСС о том, что Байден назвал Путина "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга" - Цензор.НЕТ 2642
показати весь коментар
17.03.2021 16:33 Відповісти
ты сегодня многостаночница, с трех адресов строчишь. на премию насосешь.
показати весь коментар
17.03.2021 16:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/401787 - не отвлекайся..., кирдык твоему любимому *****-путену. Любитель ты наш "рускаво мира"
показати весь коментар
17.03.2021 17:15 Відповісти
Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Байден відповів: «Так, вважаю». Він згадав одну з давніх зустрічей з Путіним, в ході якої сказав російському президенту, що у нього «немає душі». За словами Байдена, Путін у відповідь подивився на його та заявив: «Ми розуміємо один одного».

Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,

Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.

Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...

А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.

Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
показати весь коментар
17.03.2021 18:13 Відповісти
Якщо Байден зумів знайти "смірітєльную рубашку" для Путіна, то для ЗЕ - знайде однозначно...
показати весь коментар
17.03.2021 18:16 Відповісти
Тяжело кацапским пропагандонам - крутятся как говно в ополонке.
показати весь коментар
17.03.2021 16:35 Відповісти
да ну , с такой аудиторией , хавают все .
показати весь коментар
17.03.2021 17:22 Відповісти
Упал намоченый тасс...
показати весь коментар
17.03.2021 16:36 Відповісти
Ну не знаю, що повинен сказати тепер про х@йла лох43, щоб Байден подзвонив)))
показати весь коментар
17.03.2021 16:37 Відповісти
"Хм, да", ..ла-ла -ла....
показати весь коментар
17.03.2021 17:05 Відповісти
Телевизор делает большое дело....так телевизор может сыграть злую шутку с кремлёвским Фюрером, который не вылазит с подземного хранилища
показати весь коментар
17.03.2021 17:08 Відповісти
Тут даже второклассник перевести правильно в состоянии.
показати весь коментар
17.03.2021 17:09 Відповісти
надеюсь Байден захочет войти в историю,и розвалит к чертям собачим ********,а мы ему в этом поможем!!!!!
показати весь коментар
17.03.2021 17:15 Відповісти
божья роса...
показати весь коментар
17.03.2021 17:17 Відповісти
"Слухи о том, что Вяликий ел говно - не соответсвуют действительности
Он просто повыбирал кусочки получше"
(с) ТАСС
показати весь коментар
17.03.2021 17:25 Відповісти
Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга" - Цензор.НЕТ 2742

.
показати весь коментар
17.03.2021 17:39 Відповісти
спирту можна не жаліти.
показати весь коментар
17.03.2021 18:15 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1372195670031994882 1 ч

Знаменитый вопрос «Who is Mr.Putin ?» впервые был задан на Давосском форуме в январе 2000 года. 21 год понадобился Западу, чтобы выдавить из себя, наконец, адекватный ответ.
показати весь коментар
17.03.2021 18:18 Відповісти
Головне,щоб в кацапії не закінчилась бояра. А все інше якось пох... пересічному кацапу.
показати весь коментар
17.03.2021 18:27 Відповісти
Председатель госдуиы рассии володин сегодня заявил что путин не убийца!... и не ху...ло
показати весь коментар
17.03.2021 18:34 Відповісти
да... ТАСС уполномочен прогудеть......
показати весь коментар
17.03.2021 19:22 Відповісти
Весь світ, крім кацапів чекає,коли ботоксній морді повилазять більмаї.
показати весь коментар
17.03.2021 20:15 Відповісти
КацапСМИ как никогда правы. Байден сказал Пуйлу что он убийца. Путин его понял и промолчал. Значит согласился, что убийца!
показати весь коментар
17.03.2021 20:38 Відповісти
Якщо ЗЕгенерат не здасть Бэню з потрохами то опиниться разом з ним на лаві підсудних. Так що вибір у ЗЕ лише один. У Бєні ще є якийсь час "на втекти". Але ж куди? Немає на планеті такої шпарини звідки його не витягнуть...
показати весь коментар
17.03.2021 21:17 Відповісти
Пропагандисти ТАСС замість слів Байдена про Путіна-вбивцю дали новину із заголовком: "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного" - Цензор.НЕТ 7904
показати весь коментар
17.03.2021 21:48 Відповісти
Советский анекдот, президент Картер предложил Брежневу: "Зачем вся эта дорогостоящая гонка вооружений, давай побежим наперегонки, кто первый прибежит тот и победил в "холодной войне". Брежнев, чтобы не показать слабости, согласился. Картер прибежал первым, через 20 минут приплёлся запыхавшийся Брежнев. На следующий день газета "Правда" вышла с заметкой: "Состоялся забег президента США и генерального секретаря ЦК КПСС, дорогого и любимого Л.И. Брежнева, Леонид Ильич занял почётное второе место, Картер пришёл предпоследним".
показати весь коментар
17.03.2021 21:55 Відповісти
В ТАСС РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ******* ! ))
показати весь коментар
18.03.2021 01:20 Відповісти
 
 