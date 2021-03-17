Пропагандисти ТАСС замість слів Байдена про Путіна-вбивцю дали новину із заголовком: "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного". СКРИНШОТ
Замість слів про те, що президент РФ є вбивцею, російське державне інформагентство випустило матеріал із заголовком "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російське державне інформагентство ТАСС подало цю новину під заголовком "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного". Через деякий час редакція виправилася, і зараз заголовок такий: "Байден заявив, що Росія муситиме заплатити за втручання у вибори в США".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Байден назвав Путіна вбивцею в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Журналіст Джордж Стефанопулос запитав Байдена, чи вважає він Путіна вбивцею. "Ммм, мм, так", - відповів президент США.
Він додав, що якийсь час назад зустрівся з Путіним і сказав йому, що не бачить в ньому душі. "Я був один з ним в його кабінеті, і там це сталося. Президент Буш говорив, що подивився в його очі і побачив його душу. Я сказав: "Я подивився у ваші очі і не думаю, що у вас є душа". У відповідь він подивився на мене і сказав: "Ми розуміємо один одного", - розповів Байден.
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Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,
Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.
Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...
А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.
Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
Он просто повыбирал кусочки получше"
(с) ТАСС
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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Знаменитый вопрос «Who is Mr.Putin ?» впервые был задан на Давосском форуме в январе 2000 года. 21 год понадобился Западу, чтобы выдавить из себя, наконец, адекватный ответ.