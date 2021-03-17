Спеціальне засідання КС не відбулося - співробітники УДО не пустили Тупицького в будівлю суду

Спеціальне пленарне засідання, яке скликав на 17 березня відсторонений президентським указом з посади судді Конституційного суду України Олександр Тупицький, не відбулося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Проведення спеціального пленарного засідання КСУ, яке було заплановане на 14:30, не відбулося через недопуск працівниками Управління державної охорони України Голови КСУ О. Тупицького до приміщення суду для участі в спеціальному пленарному засіданні", – повідомили в КСУ.

9 березня 2021 року пресслужба КСУ повідомила, що головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким було видане розпорядження №19/01/2011-ОД про скликання 17 березня 2021 року спеціального пленарного засідання Конституційного суду України.

За даними КСУ, на цьому засіданні мали розглянути "звернення слідчого – заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського".

Також читайте: У Конституційному Суді на відстороненого Тупицького розподіляють справи, - ЗМІ

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.