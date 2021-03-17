Питання притягнення нардепів до відповідальності за голосування за "Харківські угоди" - це велика абстракція, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає передчасним говорити про можливу персональну відповідальність народних депутатів, які в 2010 році голосували за "Харківські угоди" про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Журналістам у середу в Києві вона сказала, що вважає провокаційним питання можливості притягнути до відповідальності колишніх в той час народних депутатів, в той час як вони не несуть відповідальності за голосування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Венедіктова нагадала, що в лютому 2021 року було пред'явлено підозру експрезиденту Віктору Януковичу саме за "Харківськими угодами". "І ця підозра в чомусь є знаковою. Можливо, це пізно зроблено - через 11 років, але все-таки зроблено, тому необхідно відрізняти кримінальну юстицію ... і санкції, які застосовує РНБО", - сказала Генпрокурор.

Вона підкреслила, що рішення РНБО, зокрема, санкції, є політичними, в той час як дії слідства і прокурорів - питання юридичної відповідальності.

"Тому, що стосується юридичної відповідальності депутатів за голосування - це велика абстракція ... Чи буде результатом якась кримінальна відповідальність, чи ні, покаже тільки розслідування", - сказала Венедіктова.

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При цьому вона підкреслила, що на сьогодні "говорити про це дуже рано".

Тобто, як пояснила генпрокурор, народних депутатів, звичайно ж, не можна притягати до відповідальності за їхнє волевиявлення, коли вони виконують свої програмні обіцянки, але "інша справа, якщо вони порушують закон з технічної позиції, наприклад кнопкодавство".

Як повідомлялося, на засіданні РНБО України вирішили доручити СБУ розслідувати обставини голосування в 2010 році за ратифікацію "Харківських угод" про продовження перебування ЧФ РФ в Криму до 2042 року. Головне слідче управління СБУ почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів держвлади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 рр. Зокрема, розслідуються обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час його затвердження депутатами Верховної Ради. 16 березня в рамках розслідування слідчі СБУ провели обшуки у Верховній Раді, зокрема її комітетах, Головному науково-експертному управлінні Ради, Раді національної безпеки і оборони України, Міністерстві закордонних справ України і Кабінеті Міністрів України.

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