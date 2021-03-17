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Венедіктова щодо проваджень, в яких фігурує Медведчук: "Справ багато, які з них перспективні - побачимо"

Венедіктова щодо проваджень, в яких фігурує Медведчук:

Є низка кримінальних проваджень, в яких фігурує народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, але матеріали для підписання підозри не надходили, повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова

"На сьогодні жоден орган досудового розслідування матеріалів не надав (для підозри Медведчуку - ред.)", - сказала вона журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас вона уточнила, що кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, є декілька, зокрема фактові.

"Справ багато, які з них перспективні - побачимо, ми працюємо в цьому напрямі", - сказала генпрокурорка.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Венедіктова Ірина (829)


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клоуны сраные.
Так вы ж санкции за финансирование тероризма ввели и нет?
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17.03.2021 16:52 Відповісти
- Девушка, вы что будете, водку или самогон?
- Ой, ну я прям даже не знаю, все такое вкусное...
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17.03.2021 17:03 Відповісти
 
 