Венедіктова щодо проваджень, в яких фігурує Медведчук: "Справ багато, які з них перспективні - побачимо"

Є низка кримінальних проваджень, в яких фігурує народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, але матеріали для підписання підозри не надходили, повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова

"На сьогодні жоден орган досудового розслідування матеріалів не надав (для підозри Медведчуку - ред.)", - сказала вона журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас вона уточнила, що кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, є декілька, зокрема фактові.

"Справ багато, які з них перспективні - побачимо, ми працюємо в цьому напрямі", - сказала генпрокурорка.