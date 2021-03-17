Венедіктова щодо проваджень, в яких фігурує Медведчук: "Справ багато, які з них перспективні - побачимо"
Є низка кримінальних проваджень, в яких фігурує народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, але матеріали для підписання підозри не надходили, повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
"На сьогодні жоден орган досудового розслідування матеріалів не надав (для підозри Медведчуку - ред.)", - сказала вона журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас вона уточнила, що кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, є декілька, зокрема фактові.
"Справ багато, які з них перспективні - побачимо, ми працюємо в цьому напрямі", - сказала генпрокурорка.
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Так вы ж санкции за финансирование тероризма ввели и нет?
- Ой, ну я прям даже не знаю, все такое вкусное...