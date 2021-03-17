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Новини
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Якщо з'ясують, що голосування за "харківські угоди" відбувалося за вказівкою Януковича, то буде вже непогано, - "слуга народу" Потураєв

Якщо з'ясують, що голосування за

Нардепів не можна притягнути до відповідальності за голосування за "Харківські угоди", однак можна притягнути до відповідальності певних посадових осіб. Тогочасного президента, когось із його Адміністрації, членів уряду та спікера Литвина, який потім підписував документ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, говориться в матеріалі "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний" гештальт "?

"Президент робить абсолютно правильно, закриваючи оці політичні "гештальти". Бо це ж у стратегічному сенсі - "незагоєна національна рана". Що тоді насправді відбулося? Хто за це несе відповідальність? Треба з’ясувати. Чи вважаю я особисто, що якби не було харківських угод, то Росія б у 2014 році не окупувала Крим? Аж ніяк! Російська Федерація все одно б вчинила такі дії. У неї й так було достатньо сил. А у нас – тільки дезорієнтовані військові частини, які формувалися за територіальною ознакою. Це така наша військово-політична помилка, яка була зроблена давно", - зазначив парламентарій.

За його словами, опитування депутатів може допомогти слідству з'ясувати, що передувало голосуванню, що відбувалося в сесійній залі - не тільки димові шашки і яйця, але і хто кому дзвонив, які давав вказівки. Дійсно, цікаво, хто "диригував" цим процесом - не Михайло Чечетов у сесійній залі, а "за лаштунками".

"Так, за голосування депутатів не можна покарати. Як і за "кнопкодавство", бо воно у 2010-му не було криміналізовано. А закон не має зворотної сили. Однак можна притягнути до відповідальності певних посадових осіб. Президента, когось із його Адміністрації, членів уряду та спікера Литвина, який потім підписував документ. Причин багато - бійка, відсутність кворуму, підтасовані результати. Можна поставити під питання саме по собі голосування", - підкреслив Потураєв.

"Якщо буде встановлено, що голосування відбувалося за вказівками тодішнього президента Януковича та його Адміністрації, це уже буде непогано. Ми маємо розбиратися у таких речах. Люди часто ставлять питання, чи буде у справі про вбивство Георгія Гонгадзе допитаний Володимир Литвин, який тоді очолював Адміністрацію президента Кучми. Це теж незакритий "гештальт" такого самого типу. Тобто у нас багато таких справ, у яких для нації питання залишилися без відповіді. Ми маємо їх почути. Чи стане нам від того легше жити? Я не переконаний. Але навіть якщо отримаємо додаткове знання, це уже допоможе жити далі. Бо коли ти не знаєш, що насправді відбулося, перебуваєш під ризиком повторення таких самих помилок", - підсумував нардеп.

Детальніше читайте в матеріалі "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний" гештальт ".

Читайте також: Питання притягнення нардепів до відповідальності за голосування за "Харківські угоди" - це велика абстракція, - Венедіктова

Автор: 

ВР (14950) Харківські угоди (69) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+4
Это дело:
Много вони, выхлопа - НОЛЬ!
Абсолютно бесперспективное дело, раздуваемое только для того, что бы затенить дело вагнеровцев и другие зашквары и предательства Зе-нарика.
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17.03.2021 16:59
+1
С чего это по указке януковича, если он сам по указке жил, как счас потерпевший вiслюк - его последыш...
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17.03.2021 16:58
+1
В данном случае Потураев прав.
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17.03.2021 17:00
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С чего это по указке януковича, если он сам по указке жил, как счас потерпевший вiслюк - его последыш...
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17.03.2021 16:58 Відповісти
Это дело:
Много вони, выхлопа - НОЛЬ!
Абсолютно бесперспективное дело, раздуваемое только для того, что бы затенить дело вагнеровцев и другие зашквары и предательства Зе-нарика.
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17.03.2021 16:59 Відповісти
В данном случае Потураев прав.
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17.03.2021 17:00 Відповісти
И шо?
До сих пор не понятно кто указы давал?
https://censor.net/ru/n3253945
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17.03.2021 17:03 Відповісти
Завдання зелебобіків - відвернути увагу від зради з вагнерівцями і розбавити свою зраду іншими зрадами, і найголовніше - пов"язати якось все це з Порошенком.
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17.03.2021 17:04 Відповісти
Це дуже добре! 😁Буде прецедент, коли компетентні органи будуть розслідувати голосування по вказівці Зєлєнского (Єрмака). 😊
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17.03.2021 17:05 Відповісти
с дуба свалился- Считаю ли я лично, что если бы не было харьковских соглашений, то Россия бы в 2014 году не оккупировала Крым? Отнюдь! Российская Федерация все равно бы сделала следующее. У нее и так было достаточно сил.Последсвия оккупации для рашиста были бы совсем разные.
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17.03.2021 17:08 Відповісти
К ответственности привлечь нельзя, наказать, уволить также.
Выводы не сделаны, если даже такое как литвин лезет в ректоры.
Смысл затеи?

А самым интересным будет Будапештский меморандум. По нему Украина отказалась от ВСЕГО ЯО взамен ни на что. Тупо отдали оружие. Вот это и есть государственная измена. И судить надо всех причастных, а также тех кто должен был остановить тот шабаш.
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17.03.2021 17:11 Відповісти
Повна хня. ІБД і відволікання уваги від вагнергейту...
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17.03.2021 17:40 Відповісти
брехня.
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17.03.2021 19:21 Відповісти
С жульки начинайте!

Не было бы ее контрактов---не нужны были бы и харькивськи угоди!
Вместо того, чтобы готовиться к газовому контракту, привлекать европейцев, проводить трехсторонние переговоры, эта самоуверенная тварь поперлась к х-йлу хихикать и заглядывать в глазки! точно как и зеленое чмо себя вела!
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17.03.2021 23:55 Відповісти
 
 