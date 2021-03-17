Парубій про відповідальність за "харківські угоди": Має відповідати Янукович, члени його уряду і нардепи, які голосували "за"

Нардеп "ЄС" Андрій Парубій, коментуючи голосування за "харківські угоди" заявив, що все тодішнє політичне керівництво держави має нести відповідальність. Перш за все, Янукович, який був президентом і підписував документ, урядовці, які його готували, і народні депутати, які проголосували.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний "гештальт".

За словами нардепа, те, що "харківські угоди" розслідуються за підозрою в державній зраді, це позитивний фактор.

"Так, парламентарів не карають за висловлювання та голосування. Але тоді у залі відбувалося калічення депутатів опозиції. Фактично відбулося силове захоплення сесійної зали Верховної Ради України – найвищого законодавчого органу країни. Звичайно, за таке має бути кримінальна відповідальність. А якби у залі були смерті, то теж не відкривати справу?! Був факт злочину – державної зради. Він був реалізований у спосіб, який не має нічого спільного із парламентаризмом та роботою парламенту". - зазначив Парубій.

Парламентарій нагадав, що коли він був головою Верховної Ради і під час засідання починалася бійка, він або зупиняв її, або взагалі припиняв засідання парламенту.

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"А Литвин навіть прийшов із охоронцями, хоча вони не мають права заходити до сесійної зали. Коли виникла підозра, що у Наді Савченко граната, я йшов до неї без охорони. Тому порушень 27 квітня 2010 року була величезна кількість. Закривати очі й робити вигляд, що нічого не сталося? Це було б, як мінімум, нечесно. Скоро побачимо, чи зможе нинішня влада довести справу до кінця. Але це буде "лакмусовий папірець" – чи проводять вони чергову піар-акцію, чи серйозно взялися за розслідування. Матимемо відповідь на питання, що для них мета – покарати зрадників чи просто пропіаритися", - підкреслив Парубій.

Детальніше читайте в матеріалі "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний "гештальт".