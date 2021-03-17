Парубій про відповідальність за "харківські угоди": Має відповідати Янукович, члени його уряду і нардепи, які голосували "за"
Нардеп "ЄС" Андрій Парубій, коментуючи голосування за "харківські угоди" заявив, що все тодішнє політичне керівництво держави має нести відповідальність. Перш за все, Янукович, який був президентом і підписував документ, урядовці, які його готували, і народні депутати, які проголосували.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний "гештальт".
За словами нардепа, те, що "харківські угоди" розслідуються за підозрою в державній зраді, це позитивний фактор.
"Так, парламентарів не карають за висловлювання та голосування. Але тоді у залі відбувалося калічення депутатів опозиції. Фактично відбулося силове захоплення сесійної зали Верховної Ради України – найвищого законодавчого органу країни. Звичайно, за таке має бути кримінальна відповідальність. А якби у залі були смерті, то теж не відкривати справу?! Був факт злочину – державної зради. Він був реалізований у спосіб, який не має нічого спільного із парламентаризмом та роботою парламенту". - зазначив Парубій.
Парламентарій нагадав, що коли він був головою Верховної Ради і під час засідання починалася бійка, він або зупиняв її, або взагалі припиняв засідання парламенту.
"А Литвин навіть прийшов із охоронцями, хоча вони не мають права заходити до сесійної зали. Коли виникла підозра, що у Наді Савченко граната, я йшов до неї без охорони. Тому порушень 27 квітня 2010 року була величезна кількість. Закривати очі й робити вигляд, що нічого не сталося? Це було б, як мінімум, нечесно. Скоро побачимо, чи зможе нинішня влада довести справу до кінця. Але це буде "лакмусовий папірець" – чи проводять вони чергову піар-акцію, чи серйозно взялися за розслідування. Матимемо відповідь на питання, що для них мета – покарати зрадників чи просто пропіаритися", - підкреслив Парубій.
Детальніше читайте в матеріалі "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний "гештальт".
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