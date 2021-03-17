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Парубій про відповідальність за "харківські угоди": Має відповідати Янукович, члени його уряду і нардепи, які голосували "за"

Парубій про відповідальність за

Нардеп "ЄС" Андрій Парубій, коментуючи голосування за "харківські угоди" заявив, що все тодішнє політичне керівництво держави має нести відповідальність. Перш за все, Янукович, який був президентом і підписував документ, урядовці, які його готували, і народні депутати, які проголосували.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний "гештальт".

За словами нардепа, те, що "харківські угоди" розслідуються за підозрою в державній зраді, це позитивний фактор.

"Так, парламентарів не карають за висловлювання та голосування. Але тоді у залі відбувалося калічення депутатів опозиції. Фактично відбулося силове захоплення сесійної зали Верховної Ради України – найвищого законодавчого органу країни. Звичайно, за таке має бути кримінальна відповідальність. А якби у залі були смерті, то теж не відкривати справу?! Був факт злочину – державної зради. Він був реалізований у спосіб, який не має нічого спільного із парламентаризмом та роботою парламенту". - зазначив Парубій.

Парламентарій нагадав, що коли він був головою Верховної Ради і під час засідання починалася бійка, він або зупиняв її, або взагалі припиняв засідання парламенту.

Читайте також: Якщо з'ясують, що голосування за "харківські угоди" відбувалося за вказівкою Януковича, то буде вже непогано, - "слуга народу" Потураєв

"А Литвин навіть прийшов із охоронцями, хоча вони не мають права заходити до сесійної зали. Коли виникла підозра, що у Наді Савченко граната, я йшов до неї без охорони. Тому порушень 27 квітня 2010 року була величезна кількість. Закривати очі й робити вигляд, що нічого не сталося? Це було б, як мінімум, нечесно. Скоро побачимо, чи зможе нинішня влада довести справу до кінця. Але це буде "лакмусовий папірець" – чи проводять вони чергову піар-акцію, чи серйозно взялися за розслідування. Матимемо відповідь на питання, що для них мета – покарати зрадників чи просто пропіаритися", - підкреслив Парубій.

Детальніше читайте в матеріалі "Харківські угоди: чи зможе Україна закрити політичний "гештальт".

Автор: 

Парубій Андрій (1290) Харківські угоди (69)


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Топ коментарі
+10
Пішли чутки що Зеленський дозволив Медведчуку купити 80% каналу ;Інтер;.
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17.03.2021 17:40
+8
А Разумков з Татаровим?
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17.03.2021 17:47
+7
Поцман, прочитай статтю ще раз. Може проясниться в твоїй голові.
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17.03.2021 17:38
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Так януковичу ж уже впаяли 13 лет. Не?
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17.03.2021 17:34 Відповісти
Хотят еще лет 5 добавить!
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17.03.2021 17:35 Відповісти
Та можно не скромничать - паять, так 5 пожизненных с расстрелом.
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17.03.2021 17:35 Відповісти
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17.03.2021 17:38 Відповісти
ты посидишь ещё, не сумлевайся
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17.03.2021 17:56 Відповісти
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17.03.2021 17:35 Відповісти
Поцман, прочитай статтю ще раз. Може проясниться в твоїй голові.
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17.03.2021 17:38 Відповісти
А мова не про голосування, а про держзраду... І "довідка" виявилася фейком взагалі-то... Можу навіть розповісти чому!
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17.03.2021 17:39 Відповісти
А там на нібито цій "довідці" неправильна адреса лікарні вказана. Вулиця не та - гуглиться за 5 хвилин!
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17.03.2021 17:50 Відповісти
А че ? Правильно... а я типа с пЭтей и пастором отвечу за Крым, котлы и мародерство...
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17.03.2021 17:36 Відповісти
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17.03.2021 17:45 Відповісти
та шо ты гаваришь, брехло? А ну смотри на факты - кто на самом деле сдал Крым. И я вообще молчу о том, что Крым был аннексирован в феврале 2014, а "Петя" стал Президентом - только В ИЮНЕ 21014. Память у ЗЕбилов - не дай Бог..
Парубий об ответственности за "харьковские соглашения": Должен отвечать Янукович, члены его правительства и нардепы, голосовавшие "за" - Цензор.НЕТ 4193
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17.03.2021 17:50 Відповісти
Прокинулося...)))
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17.03.2021 17:37 Відповісти
третью ходку шьют ))
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17.03.2021 17:39 Відповісти
Пішли чутки що Зеленський дозволив Медведчуку купити 80% каналу ;Інтер;.
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17.03.2021 17:40 Відповісти
Тяжка "боротьба" ЗЕленого ублюдка проти олігархів, виходить на новий рівень)))
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17.03.2021 17:41 Відповісти
а ти перехрестись щоб нічого нне привиділося...
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17.03.2021 18:35 Відповісти
А сывочолый гетьман ответит кем он был при яныке?
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17.03.2021 17:45 Відповісти
А Разумков з Татаровим?
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17.03.2021 17:47 Відповісти
Угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російською Федерацією , підписана https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2010 року. Готувалась та узгоджувалась перед цим Міністерством Закордонних Справ України. З 9 жовтня 2009 року по 11 березня 2010 року міністром Закордонних Справ України (фактично - керівником та куратором саме цих Угод) був Володимир Олександрович Зеленський! Шах вам і мат, ЗЕдебіли!!!
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17.03.2021 19:57 Відповісти
соєві не розуміють іронії ..))
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17.03.2021 21:42 Відповісти
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17.03.2021 17:46 Відповісти
зачем ты так самокритично, ЗЕбил московский? ПНХ
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17.03.2021 17:51 Відповісти
Дурак - дураком , со справкой , но ничего с ним не сделаешь . И в суде и в партии ЕС . ))
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17.03.2021 17:50 Відповісти
Угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російською Федерацією , підписана https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2010 року. Готувалась та узгоджувалась перед цим Міністерством Закордонних Справ України. З 9 жовтня 2009 року по 11 березня 2010 року міністром Закордонних Справ України (фактично - керівником та куратором саме цих Угод) був Володимир Олександрович Зеленський! Шах вам і мат, ЗЕдебіли!!!
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17.03.2021 19:34 Відповісти
...члены правительства, которые его готовили, Источник: https://censor.net/ru/n3253960 - тобто це пряме звинувачення ПОПа , що тоді був міністром закордонних справ ?
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17.03.2021 21:44 Відповісти
Що ж ти так бездарно БРЕШЕШ, ЗЕборбік??? Міністром закордонних справ був НЕ ПОРОХ, а ВАШ Грищенко!
Парубій про відповідальність за "харківські угоди": Має відповідати Янукович, члени його уряду і нардепи, які голосували "за" - Цензор.НЕТ 6082
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21.03.2021 11:13 Відповісти
 
 