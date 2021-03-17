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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі через ситуацію з COVID-19 від 20 березня вводять тритижневий локдаун

У Польщі через ситуацію з COVID-19 від 20 березня вводять тритижневий локдаун

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про рішення ввести в країні режим самоізоляції з суботи через зростання захворюваності на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суворі обмежувальні заходи діятимуть як мінімум три тижні. У цей період буде закрито торгові центри, кінотеатри, театри і готелі. Школи перейдуть на дистанційне навчання.

У Польщі за останню добу виявили 25 тис. випадків зараження коронавірусом, що практично відповідає антирекорду 27 тисяч, зафіксованому в країні минулої осені. Кількість летальних випадків за останні 24 години становить 453.

За час пандемії в країні зафіксували 1,9 млн випадків COVID-19. Понад 48 тис. осіб померли.

Читайте також: Більше половини складних випадків COVID-19 у Польщі можуть бути викликані "британським" штамом, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) Польща (8489) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Тобто в ЕС довакцінувалися до чергового локдауну.
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17.03.2021 17:41
+3
Тоесть нужно просто не верить, и всё будет хорошо.
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17.03.2021 17:55
+2
Именно! А они ещё и вакцинируются, вот лохи!
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17.03.2021 18:00
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Тобто в ЕС довакцінувалися до чергового локдауну.
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17.03.2021 17:41 Відповісти
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17.03.2021 17:43 Відповісти
Где о количестве принявших вакцину поляков?
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17.03.2021 17:49 Відповісти
Ну вот например:
https://censor.net/ru/news/3253161/v_polshe_obe_dozy_privivki_poluchili_uje_15_mln_chelovek_28_mln_odnu
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17.03.2021 18:28 Відповісти
Меньше 5% от населения - это вообще ни о чем
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17.03.2021 20:51 Відповісти
Согласен, но по идее это хотя бы как-то должно было повлиять на статистику общую.
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17.03.2021 20:58 Відповісти
В пределах статистической погрешности
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17.03.2021 21:59 Відповісти
Ну так время есть. Поглядим что дальше будет. Думаю до осени станет ясно.
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18.03.2021 01:15 Відповісти
Нет там просто живут идиоты, которые верят в корона вирус...
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17.03.2021 17:48 Відповісти
Тоесть нужно просто не верить, и всё будет хорошо.
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17.03.2021 17:55 Відповісти
Именно! А они ещё и вакцинируются, вот лохи!
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17.03.2021 18:00 Відповісти
є у мене одна знайома..Сектантка..
причому вона щиро вірить у цю "пропагандистську ...уйню" дурантинофілів-кремлеботів..
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17.03.2021 20:32 Відповісти
ага.. вірити у те,що помираєш не від ковід-це якось втішає..
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17.03.2021 20:34 Відповісти
зато в Украине масса идиотов, которые не верят. Ты, наглядный пример
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17.03.2021 20:15 Відповісти
В Украине полно идиотов, которые не умеют пользоваться мозгами или не имеют их вообще. Прямо как ты, который прежде чем писать что либо, даже не пытался думать что ты комментируешь. Загугли что такое ирония и возможно поймёшь что то.
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17.03.2021 21:26 Відповісти
В израиле нет уже никаких локдаунов и ростов заболевания. Там почти 70% вакцинировано.
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17.03.2021 18:22 Відповісти
Я бы не торопился сие утверждать. Времени мало пока прошло.

https://www.newsru.co.il/health/17mar2021/corona_il_106.html Утром в среду, 17 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Данные были изменены вскоре после первой публикации без объяснения причин.Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 823314 заразившихся (+1552 за сутки).При этом в настоящий момент заражены 25941 человек (-1099).791325 (+2637) выздоровели после коронавируса.6051 заболевших COVID-19 умерли (+14 за сутки).За последние сутки проведены 72620 тестов. В 2,1% случаев выявлялся коронавирус.
Пока динамика развития пандемии действительно отрицательная. Ну а дальше видно будет.
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17.03.2021 18:33 Відповісти
Ты из Израиля пишешь ?
Там ВСЕ кто вьезжает в страну-под замок на 2 недели в отель или домой -с электронным браслетом ....
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17.03.2021 19:48 Відповісти
70-це вже друга доза.пфайзер.

і в Британії відчувається результат )
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17.03.2021 20:30 Відповісти
Локдауна нет.Но часть ограничений осталась и сильно надоела.Темпы вакцинации неплохие.Но не 70 % а чуть меньше 50 - 4 407 083 при населении около 9,5 млн.Из них примерно 2.5 млн детей до 16 лет. Их пока не прививают.Все еще много тяжелых,надеюсь всех вытянут.
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18.03.2021 08:57 Відповісти
Висновки Лахти однозачні-Только Спутнік 5!
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17.03.2021 20:29 Відповісти
Тобі про Лахту видніше,.)))
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17.03.2021 20:44 Відповісти
Значить, і в Україні скоро теж скоро локдаун запровадять.
Скоріше за все, з 22.03. Або, на крайній випадок, з 29.03
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17.03.2021 18:10 Відповісти
В Украине реальный локдаун невозможен по определению. тут царит пофигизм.
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17.03.2021 20:16 Відповісти
 
 