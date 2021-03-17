У Польщі через ситуацію з COVID-19 від 20 березня вводять тритижневий локдаун

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про рішення ввести в країні режим самоізоляції з суботи через зростання захворюваності на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суворі обмежувальні заходи діятимуть як мінімум три тижні. У цей період буде закрито торгові центри, кінотеатри, театри і готелі. Школи перейдуть на дистанційне навчання.

У Польщі за останню добу виявили 25 тис. випадків зараження коронавірусом, що практично відповідає антирекорду 27 тисяч, зафіксованому в країні минулої осені. Кількість летальних випадків за останні 24 години становить 453.

За час пандемії в країні зафіксували 1,9 млн випадків COVID-19. Понад 48 тис. осіб померли.

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