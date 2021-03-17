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У Польщі через ситуацію з COVID-19 від 20 березня вводять тритижневий локдаун
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про рішення ввести в країні режим самоізоляції з суботи через зростання захворюваності на коронавірус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Суворі обмежувальні заходи діятимуть як мінімум три тижні. У цей період буде закрито торгові центри, кінотеатри, театри і готелі. Школи перейдуть на дистанційне навчання.
У Польщі за останню добу виявили 25 тис. випадків зараження коронавірусом, що практично відповідає антирекорду 27 тисяч, зафіксованому в країні минулої осені. Кількість летальних випадків за останні 24 години становить 453.
За час пандемії в країні зафіксували 1,9 млн випадків COVID-19. Понад 48 тис. осіб померли.
Топ коментарі
+10 Євгенович Евгеньевич
показати весь коментар17.03.2021 17:41
+3 Solomon #418722
показати весь коментар17.03.2021 17:55
+2 Fly Flyiovich
показати весь коментар17.03.2021 18:00
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https://censor.net/ru/news/3253161/v_polshe_obe_dozy_privivki_poluchili_uje_15_mln_chelovek_28_mln_odnu
причому вона щиро вірить у цю "пропагандистську ...уйню" дурантинофілів-кремлеботів..
https://www.newsru.co.il/health/17mar2021/corona_il_106.html Утром в среду, 17 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Данные были изменены вскоре после первой публикации без объяснения причин.Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 823314 заразившихся (+1552 за сутки).При этом в настоящий момент заражены 25941 человек (-1099).791325 (+2637) выздоровели после коронавируса.6051 заболевших COVID-19 умерли (+14 за сутки).За последние сутки проведены 72620 тестов. В 2,1% случаев выявлялся коронавирус.
Пока динамика развития пандемии действительно отрицательная. Ну а дальше видно будет.
Там ВСЕ кто вьезжает в страну-под замок на 2 недели в отель или домой -с электронным браслетом ....
і в Британії відчувається результат )
Скоріше за все, з 22.03. Або, на крайній випадок, з 29.03