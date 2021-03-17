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Новини
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За звільненням Жмака з посади в Укрзалізниці стоїть Віктор Пінчук, - нардеп

За звільненням Жмака з посади в Укрзалізниці стоїть Віктор Пінчук, - нардеп

Кабінет міністрів звільнив керівника "Укрзалізниці" на догоду олігарху Віктору Пінчуку.

Про це заявив народний депутат Алексей Кучеренко. 

"Головний олігарх країни Пінчук звільнив голову Укрзалізниці Жмака. Зроблено це руками "незалежної" Наглядової ради, складеної з осіб рівня Сергія Лещенка - маршала залізничних військ і ручного універсального експерта з всіх питань у руках Віктора Михайловича", - заявив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Це вже четверта зміна керівника Укрзалізниці за останні 2 роки, яка відбулася за ініціативи та в інтересах олігарха Пінчука, зазначив нардеп.

Він додав, що саме в день звільнення Жмака, розглядалася справа про зловживання компаніями "Інтерпайп" Віктора Пінчука монопольним становищем на тендерах "Укрзалізниці", розслідуванню якої сприяв звільнений керівник УЗ Володимир Жмак.

"Тобто варто було допомогти АМКУ зупинити монополію на постачання коліс, і наглядова рада, яка має по 300-500 тис. грн зарплати в один день звільняє керівника, якого сама призначила за результатом конкурсу", - зазначив Кучеренко.

Аналогічним чином олігарх Пінчук, за словами Кучеренка, контролює компанії "Нафтогаз" і "Оператор ГТС", які є основними покупцями трубної продукції "Інтерпайпу".

Нагадаємо, восени 2020 року Антимонопольний комітет України розкрив змову на тендерах "Укрзалізниці" щодо закупівлі колісних пар. Компанія "Інтерпайп" і пов'язані з нею юридичні особи були оштрафовані на 70 млн грн і їм на 3 роки заборонено брати участь в державних тендерах. В ході розслідування АМКУ, керівництво "Укрзалізниці" на чолі зі Жмаком всіляко сприяло комітету, надавши всю інформацію про закупівлі залізничних коліс.

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Жмак Володимир (47)


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Он вона яка...боротьба....
За освобождением Жмака с должности в Укрзализныце стоит Виктор Пинчук, - нардеп - Цензор.НЕТ 8270
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17.03.2021 17:46 Відповісти
трендять, що зє монополізував владу в Україні. Все вирішують мільярдери. Зє поки що, принаймі офіційно, доляровий мультимільйонер.
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17.03.2021 17:57 Відповісти
Тогда дело плохо. Видать отказался по 3-х кратной цене закупать тележки пинчуковские. Там сырожа Лещенко накупил их уже на лет 30 вперед. РНБО ? Аууууу!
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17.03.2021 17:49 Відповісти
Сирежа ще одку квартиру купить...
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17.03.2021 17:56 Відповісти
Масонократия в маске демократии.
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17.03.2021 18:08 Відповісти
Борьба с олигархами такая идет, шо аж гай шумыть.
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17.03.2021 18:13 Відповісти
Никто не сомневался в том, что этот совет --ручная собачка олигархата!
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17.03.2021 18:18 Відповісти
ЭТО не тот Пинчук что зять КучМИ ?! Мразь! Накрало госпредприятия... Какой оно бизнес создало с нуля?
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18.03.2021 01:16 Відповісти
 
 