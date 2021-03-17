УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10235 відвідувачів онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
9 219 45

У літак було випущено дві ракети через помилку оператора ППО, - остаточний звіт Ірану про збитий літак МАУ

У літак було випущено дві ракети через помилку оператора ППО, - остаточний звіт Ірану про збитий літак МАУ

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи українського пасажирського літака компанії МАУ в січні 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Згідно зі звітом, причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Читайте також: Україна передала Ірану зауваження до проєкту технічного звіту щодо катастрофи лайнера МАУ, - Єнін

"Літак було ідентифіковано як ворожу ціль через помилку оператора ППО ... поблизу Тегерана, і в нього було випущено дві ракети", - сказано у звіті.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

 

Автор: 

авіакатастрофа (1097) Іран (2022) літак (2900) МАУ (822)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Шо-то с трудом верится, шо даже оператор-стажер может попутать исходящую цель с приходящей. Для наведения нужны минимум 2 засечки, т.е., ясно было видно, шо цель удаляется.
показати весь коментар
17.03.2021 17:58
+7
Макс, конкретная "лапша". Борт уходил по взленому курсу аэропорта, ответчик включен, борт на РЛС имеет ЭПР ну явно не истребителя, или самолета ФБА, помех не ставилось. Задержка рейса.
Иранцы трындят, что ..... чешут. Решение на открытие огня не принимает один человек, тем более в ПВО (главный лозунг - "подожди выполнять отменят")
показати весь коментар
17.03.2021 18:07
+5
Назначили крайнего.
показати весь коментар
17.03.2021 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Назначили крайнего.
показати весь коментар
17.03.2021 17:53 Відповісти
Шо-то с трудом верится, шо даже оператор-стажер может попутать исходящую цель с приходящей. Для наведения нужны минимум 2 засечки, т.е., ясно было видно, шо цель удаляется.
показати весь коментар
17.03.2021 17:58 Відповісти
Да. Вторая ракета множит на ноль, этот "окончательный отчет". Хотя, если первая уже попала, то траектория уже падающего самолёта не выглядела как удаляющаяся.
показати весь коментар
17.03.2021 18:05 Відповісти
Макс, конкретная "лапша". Борт уходил по взленому курсу аэропорта, ответчик включен, борт на РЛС имеет ЭПР ну явно не истребителя, или самолета ФБА, помех не ставилось. Задержка рейса.
Иранцы трындят, что ..... чешут. Решение на открытие огня не принимает один человек, тем более в ПВО (главный лозунг - "подожди выполнять отменят")
показати весь коментар
17.03.2021 18:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/224938 Никакой лапши. Главное - Ирану АБСОЛЮТНО не выгодно уничтожение этого самолета. Комплекс "Тор" только поставили на дежурство в том месте, там есть функция автоматического слежения, возможно ее только протестировали, и это привело к трагедии. ЗРК не различает типы самолетов, и их назначение. Можешь расспросить Мурзу, об иранском самолете сбитом в 1988 году, заодно спроси, каким орденом "наказали" капитана, эсминца, сбившего лайнер, в небе над Ираном, а то вертится что-то типа "Пурпурный лев"
показати весь коментар
17.03.2021 18:33 Відповісти
Саша не путайте технологии 80-х с технологиями сорок лет опосля.
Есть аэропорт (не совместного базирования), есть 9к330, он же "Тор". Трындят, что это комплекс стал на дежурство и не был включен в систему ПВО Ирана, т.к. принадлежал к стражам исламскоой революции. У них свои терки.
Тупой вопрос, кто обучал экипаж, кто его продал, ирнскому МО или СИР?
Мне по мозгам ездить не стоит. Цель была выбрана и уничтожена. Автоматический режим сам не включается.
показати весь коментар
17.03.2021 18:55 Відповісти
Как зачем сбивать? Не с американцами же воевать. Постреляли по американцам и что б остался без ответки лупанули по гражданским и миролюбы со всех щелей про деэкскалацию взвыли. Так же и в Украине с Боингом, сбили и на Порошенко надавили партнёры и тот капитулировал.
показати весь коментар
17.03.2021 19:24 Відповісти
Ну тогда прочтите какие события предшествовали сбитию в Иране. А в Украине что может быть непонятного или вы и о этих событиях не знаете?
показати весь коментар
17.03.2021 19:43 Відповісти
Что вы скромно читаете, а в день сбития Боинга в Иране неужели не нашли информации что случилось как раз до сбития? Конечно эти примеры к событиям в Иране не имеют отношения, это каждый отдельный террористический акт на государственном уровне, кроме рейса Тель Авив Новосибирск, там не все ясно, хотя по почерку: мы спрячимся за гражданскими, или как там )(уйло сказало, тоже на них похоже.
показати весь коментар
17.03.2021 20:20 Відповісти
Ну это у вас голословно. Чем факты опровергнуть можете?
показати весь коментар
17.03.2021 20:40 Відповісти
Ну и зачем дурачком прикидывается? Янки убили иранского генерала, Иран нанес удар ракетами по базам американцев и тут же сбил гражданский борт. Все события случайны? Просто государственный теракт, чтоб избежать ответа американцев. Точная калька сбития Боинга на Донбассе. Да и записи подтверждающие это уже появились.
показати весь коментар
17.03.2021 21:43 Відповісти
Ну и зачем перевирать события? Нападения на базы были что же день чуть ранее сбития, и американцы уж не помню сколько а искать некогда признали около сотни пострадавших. И после сбития Боинга Янки ограничились только угрозами и никакого ответа нет и до сих пор. Я вас не заставляю и не заставлю видеть очевидные вещи если вы этого не хотите. Но просто знайте что Иран и росийя вас убьют в любой момент тк терроризм там возведен в ранг государственной политики.
показати весь коментар
18.03.2021 06:40 Відповісти
Ракеты были запущены с разницей в пять секунд, т.е. в ручном режиме, значит все они видели и понимали. После первого попадания самолёт продолжал лететь, а задача была уничтожить именно этот борт. А на вопрос зачем, это было Ирану, похож на то, а зачем кацапам было сбивать Малазийский Боинг над лонбассом, тоже ведь не выгодно, но так получилось...
показати весь коментар
18.03.2021 07:28 Відповісти
думаєте у всіх память як у рибок ?
Іран відповів ударом по базам США(там були руйнування і загибель військових), якби не збиття нашого борта, то Ірану насипали б стільки тамагавків що мама не горюй, ну не пробачили б такого позора навіть клоуну Трампу, військові загинули, не тільки американці а і союзники. А так всі відразу переключились на збиття боїнга, і вже відповідь США виглядала б якось не так.
Це велика геополітична гра КАЦАПІВ, іранці там тільки статисти. І наш борт ВИБРАЛИ не просто так, зелоху показали що можуть "випадково" і його збити.
Хоча що це я рашаботу тут розписую ))
показати весь коментар
18.03.2021 10:10 Відповісти
з МН 17 кацапи лоханулись, мали збити свій борт, і тоді точно МИ були б винні у збитті, а кацапстанські "миротворці" які чекали на кордоні були б під Києвом. Тупість кацапні нас спасла.
показати весь коментар
18.03.2021 10:13 Відповісти
Ну я так не считаю напасть им пофиг, повод придумают потом, кстати тогда уже распятых мальчиков и закопанных бульдозерами рускочелюстных было навалом и Крым под эти песни уже был оккупирован. А вот остановить сопротивление и принудить к капитуляции пугая гражданскими жертвами тн союзников Украины, причем жертвами ихними, это сработало. Президент так и не выполнил закон об обороне а наподписывал всякой херни капитулянской.
показати весь коментар
18.03.2021 10:34 Відповісти
інфа про мальчіков і бабусь надутих піною була для місцевої вати, як нашої так і кацапської.
Збиття рашистами свого літака, означало б що Ми не контролюємо не тільки "посвтанців" а і власну армію, тому нас срочно потрібно "захищати" миротворцям, І це б подалось СВІТУ як перемога. Ну в Грузії ж проканало.
А так пару помилок тупих кацапів, перевернули все і похерили плани, розрахунок того БУКа вже давно годує хробаків за ту помилку.
Ну так що Порошок мав обявити війну ************ ? І так відвоював 3/2 територій у так званих ЛДНР.
показати весь коментар
18.03.2021 10:50 Відповісти
Не помню по закону обязан или нет, но это роли не играет, а вот вводить военное положение и тд обязан, даже при угрозе, а не то что оккупации страны. Ну они и так заявляли что мы не контролируем и далее по списку почему не начали "защищать"? В Крыму ведь "защитили" и похер на все? Это ещё при Турчинове было отваевано 2/3 а а достижения Порошенко это только минская капитуляция. Вся тактика )(уйла оккупировать небольшими кусками, добиваясь признания этого, пугая всех большой войной. И к сожалению все этому только подогревают.
показати весь коментар
18.03.2021 11:05 Відповісти
100%
это еще нужно уметь "случайно" уничтожить цель
как на меня - кацапы четко дали понять зе
будеш упиратся в Омане, собьем и спишем на стрвжей революции
или маджахедов
или еще каких непонятных талибов
качинського ляпнули и без пво
так что делайте выводы сами...
показати весь коментар
18.03.2021 02:00 Відповісти
Полностью согласен с версией о причастности кацапов к этой трагедии. Так же думаю, что это было сделано для запугивания зе, ведь если бы сбили не украинский самолёт, то осёл так бы ничего и не понял.
показати весь коментар
18.03.2021 08:56 Відповісти
Это у тебя какой по счету ник? За третью тысячу уже перевалил, спец по всему на свете?
показати весь коментар
17.03.2021 19:03 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2021 19:13 Відповісти
Предсказуемо.
показати весь коментар
17.03.2021 18:04 Відповісти
пыль в глаза
показати весь коментар
17.03.2021 18:06 Відповісти
А всё-таки ,кого они так не хотели отпустить из Тегерана ? Ведь понимали последствия ,но это инкогнито было важнее. И для верности контрольной ракетой....
показати весь коментар
17.03.2021 18:59 Відповісти
Я же говорил , что стражам исламской революции ( обезьянам ) нельзя доверять ракеты
показати весь коментар
17.03.2021 19:19 Відповісти
Встреча зели в Омане, шантаж
показати весь коментар
17.03.2021 22:35 Відповісти
если почитать нормальных экспертов то !!! спутать медленно набирающий высоту пассажир,
да ещё со стороны аэропорта, с ракетой или военным самолётом типа штурмовика абсолют-
но невозможно - то есть в него конкретно целились и то что пульнули 2-мя!!! торпедами лиш-
нее тому подтверждение - была конкретная задача уничтожить конкретно этот борт..................
показати весь коментар
17.03.2021 23:05 Відповісти
какой бы вой стоял шоб тут по "ошибке" сбили иранский самолет , уже б флаги Украины жгли бы вовсю , и требовали бы крови
показати весь коментар
17.03.2021 23:28 Відповісти
Вообще какая-то дичь.Самолет был в воздушном пространстве АЭРОПОРТА!Его с вышки можно было увидеть!Так не бывает,это показательная порка.
показати весь коментар
18.03.2021 07:45 Відповісти
Да уж! А оператора зовут *****
показати весь коментар
18.03.2021 08:07 Відповісти
иранские свиньи сбили самолёт по приказу русских хозяев,
иран - государство террорист
показати весь коментар
18.03.2021 09:03 Відповісти
такое низзззя писать на Этом сайте !!!! ***!!!
показати весь коментар
18.03.2021 22:33 Відповісти
зеленский знает прааду, но Патрушев ему запретил рот открывать ...
показати весь коментар
18.03.2021 09:06 Відповісти
на Этом сайте Такое низззя писать!!!!!
показати весь коментар
18.03.2021 22:32 Відповісти
Дві!!, по помилці 'оператора'- , що за когнитивне марення .Оператори неприймають рішення,тим більше про массований обстріл літака з пасажирами (на взльоті) з міжнародного порта Ці ляпи хай клеють ,собі, в дурдомі
показати весь коментар
18.03.2021 09:19 Відповісти
Орда ,конечно, везде гадит,но в этом случае её "участие" не обязательно....Здесь разборки ИРАНСКИЕ . И кого они не хотели отпустить в Канаду ,в этом интрига!
показати весь коментар
18.03.2021 10:50 Відповісти
 
 