У літак було випущено дві ракети через помилку оператора ППО, - остаточний звіт Ірану про збитий літак МАУ
Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи українського пасажирського літака компанії МАУ в січні 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Згідно зі звітом, причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".
"Літак було ідентифіковано як ворожу ціль через помилку оператора ППО ... поблизу Тегерана, і в нього було випущено дві ракети", - сказано у звіті.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иранцы трындят, что ..... чешут. Решение на открытие огня не принимает один человек, тем более в ПВО (главный лозунг - "подожди выполнять отменят")
Есть аэропорт (не совместного базирования), есть 9к330, он же "Тор". Трындят, что это комплекс стал на дежурство и не был включен в систему ПВО Ирана, т.к. принадлежал к стражам исламскоой революции. У них свои терки.
Тупой вопрос, кто обучал экипаж, кто его продал, ирнскому МО или СИР?
Мне по мозгам ездить не стоит. Цель была выбрана и уничтожена. Автоматический режим сам не включается.
Іран відповів ударом по базам США(там були руйнування і загибель військових), якби не збиття нашого борта, то Ірану насипали б стільки тамагавків що мама не горюй, ну не пробачили б такого позора навіть клоуну Трампу, військові загинули, не тільки американці а і союзники. А так всі відразу переключились на збиття боїнга, і вже відповідь США виглядала б якось не так.
Це велика геополітична гра КАЦАПІВ, іранці там тільки статисти. І наш борт ВИБРАЛИ не просто так, зелоху показали що можуть "випадково" і його збити.
Хоча що це я рашаботу тут розписую ))
Збиття рашистами свого літака, означало б що Ми не контролюємо не тільки "посвтанців" а і власну армію, тому нас срочно потрібно "захищати" миротворцям, І це б подалось СВІТУ як перемога. Ну в Грузії ж проканало.
А так пару помилок тупих кацапів, перевернули все і похерили плани, розрахунок того БУКа вже давно годує хробаків за ту помилку.
Ну так що Порошок мав обявити війну ************ ? І так відвоював 3/2 територій у так званих ЛДНР.
это еще нужно уметь "случайно" уничтожить цель
как на меня - кацапы четко дали понять зе
будеш упиратся в Омане, собьем и спишем на стрвжей революции
или маджахедов
или еще каких непонятных талибов
качинського ляпнули и без пво
так что делайте выводы сами...
да ещё со стороны аэропорта, с ракетой или военным самолётом типа штурмовика абсолют-
но невозможно - то есть в него конкретно целились и то что пульнули 2-мя!!! торпедами лиш-
нее тому подтверждение - была конкретная задача уничтожить конкретно этот борт..................
иран - государство террорист