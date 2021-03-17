ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо "плівок Вовка", справу можуть закрити

Вищий антикорупційний суд відмовив Національному антикорупційному бюро у продовженні розслідування справи щодо плівок голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Таке рішення 17 березня ухвалив суддя Андрій Біцюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське". Ухвала оскарженню не підлягає.

Сьогодні, 17 березня, був останній день, відведений на розслідування справи. Тепер правоохоронці мають оголосити кінцеве рішення — завершити розслідування або закрити справу.

"Це може максимально негативно вплинути на хід справи, адже низка експертиз досі не завершена", — наголошують у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 15 березня Вищий антикорупційний суд вирішив зупинити судове провадження на час розшуку голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Його вкотре не змогли знайти і примусово доправити до суду, щоб обрати запобіжний захід.

Читайте також: Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

Тепер суд відмовив НАБУ у продовженні строків слідства у цій справі.

У січні той самий суддя Біцюк уже відмовляв детективам Національного антикорупційного бюро у клопотанні продовжити ще на два місяці строки розслідування у справі. Тоді НАБУ подало ще одне клопотання і вдруге суддя його задовольнив.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні й неправосудних рішеннях на користь політичних еліт і бізнесменів. Антикорупціонери опублікували записи розмов суддів ОАСК як докази правопорушень.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, установивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створивши штучні перешкоди в їхній роботі.