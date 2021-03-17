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Новини
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ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо "плівок Вовка", справу можуть закрити

ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо

Вищий антикорупційний суд відмовив Національному антикорупційному бюро у продовженні розслідування справи щодо плівок голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Таке рішення 17 березня ухвалив суддя Андрій Біцюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське". Ухвала оскарженню не підлягає.

Сьогодні, 17 березня, був останній день, відведений на розслідування справи. Тепер правоохоронці мають оголосити кінцеве рішення — завершити розслідування або закрити справу.

"Це може максимально негативно вплинути на хід справи, адже низка експертиз досі не завершена", — наголошують у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 15 березня Вищий антикорупційний суд вирішив зупинити судове провадження на час розшуку голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Його вкотре не змогли знайти і примусово доправити до суду, щоб обрати запобіжний захід.

Читайте також: Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

Тепер суд відмовив НАБУ у продовженні строків слідства у цій справі.

У січні той самий суддя Біцюк уже відмовляв детективам Національного антикорупційного бюро у клопотанні продовжити ще на два місяці строки розслідування у справі. Тоді НАБУ подало ще одне клопотання і вдруге суддя його задовольнив.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні й неправосудних рішеннях на користь політичних еліт і бізнесменів. Антикорупціонери опублікували записи розмов суддів ОАСК як докази правопорушень.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, установивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створивши штучні перешкоди в їхній роботі.

Автор: 

НАБУ (5064) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1947) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+28
Ха, вот так - просто не идешь в суд и дело закрывается само собой) Это только лохов могут силой притащить, а не вовка.
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17.03.2021 18:21
+10
Рехварміровалі, рехварміровалі і не вирехварміровалі...
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17.03.2021 18:20
+10
Не приходь до суду і ти не винен! Кльово, чо!

-Підсудний, ви вбили дружину?
-Нєт!
-Ну, на "нєт" - і суда нєт! (с)
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17.03.2021 18:23
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Рехварміровалі, рехварміровалі і не вирехварміровалі...
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17.03.2021 18:20 Відповісти
писюнисту и карты в руки. Хотя, о чем это я??? У него же во рту бенин леденец.
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17.03.2021 18:22 Відповісти
Судьям ВАКСа намазать жопу ваксой
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17.03.2021 18:29 Відповісти
ой, а що тут зєбануті роблять при владі 2 роки?
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17.03.2021 18:47 Відповісти
Ну от - бджоли проти меду? Аж ніяк
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17.03.2021 18:20 Відповісти
Ха, вот так - просто не идешь в суд и дело закрывается само собой) Это только лохов могут силой притащить, а не вовка.
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17.03.2021 18:21 Відповісти
Тому що на Вовка потрібно було відкривати полювання а не тягнути в суд. Тоді і результат був би нормальний, в когось мабуть і шкіра на стіні висіла б до цього часу.
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17.03.2021 18:54 Відповісти
Может его уже кто-то того... пристрелил ? А тут его ищут пожарные, ищут с собаками...
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17.03.2021 20:43 Відповісти
Зато эпоха бидности-та-брэхни закончилась...
вот.
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17.03.2021 18:22 Відповісти
А до суду Лінча не пробували звертатись?
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17.03.2021 18:22 Відповісти
А по другому нельзя.ТОЛЬКО СУД ЛИНЧА,
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17.03.2021 18:26 Відповісти
Не приходь до суду і ти не винен! Кльово, чо!

-Підсудний, ви вбили дружину?
-Нєт!
-Ну, на "нєт" - і суда нєт! (с)
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17.03.2021 18:23 Відповісти
Верховерство права, честь судьи?
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17.03.2021 18:26 Відповісти
ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо "плівок Вовка", справу можуть закрити - Цензор.НЕТ 3337
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17.03.2021 18:29 Відповісти
ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо "плівок Вовка", справу можуть закрити - Цензор.НЕТ 2688
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17.03.2021 18:32 Відповісти
Вовк- це лакмус:відрразу ясно,що всі розмови про правову реформу і боротьбу з корупцією-до сра.и
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17.03.2021 18:35 Відповісти
Так Вовк этот ВАКС может с потрохами сдать, дураки они что-ли ....
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17.03.2021 18:50 Відповісти
отстреливать пора уродов...
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17.03.2021 18:58 Відповісти
Судова мафія своїх не здає ,навіть ніякого інстинкту самозбереження ,вони думають що прийшли на завжди ,помиляєтесь ,скількир ще народ може терпіти ?
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17.03.2021 19:27 Відповісти
Пабло Собаков наш будущий приЗЕдент,до гадалки не ходи.
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17.03.2021 20:09 Відповісти
По судьям надо отдельный карательный орган создавать.
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17.03.2021 20:39 Відповісти
Вовк весь этот спектакль согласовал сначала с ВАКСОМ.
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17.03.2021 20:40 Відповісти
ВОТ СКОТЫ !
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18.03.2021 01:11 Відповісти
судейская мафия в деле! таким судьям нужно пожизненное давать и с полной конфискацией имущества.
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18.03.2021 01:58 Відповісти
А на роботі його не шукали чи він взяв відпустку?
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18.03.2021 09:19 Відповісти
 
 