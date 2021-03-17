Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Гнутового і Луганського, - пресцентр ОС

Від початку доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від селища Новотошківське, противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарська і Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Гнутове ворог обстріляв позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в передмісті селища Луганське - ще й із ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також повідомляється, що за допомогою БПЛА малого і далекого радіусів дії СММ ОБСЄ зафіксувала на полігонах ОРДЛО значне скупчення озброєння і військової техніки.

Місія ОБСЄ повідомила про систематичне перешкоджання роботі БПЛА різних радіусів дії. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати Збройні Сили України, звинувачуючи в перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території.

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