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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Гнутового і Луганського, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Гнутового і Луганського, - пресцентр ОС

Від початку доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від селища Новотошківське, противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарська і Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Гнутове ворог обстріляв позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в передмісті селища Луганське - ще й із ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також повідомляється, що за допомогою БПЛА малого і далекого радіусів дії СММ ОБСЄ зафіксувала на полігонах ОРДЛО значне скупчення озброєння і військової техніки.

Місія ОБСЄ повідомила про систематичне перешкоджання роботі БПЛА різних радіусів дії. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати Збройні Сили України, звинувачуючи в перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території.

Читайте також: Один український воїн зазнав бойової травми внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

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обстріл (28357) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Я дякую, Солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття...
Хай Янгол буде завжди там, з тобою.

Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.

Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.
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17.03.2021 18:36 Відповісти
вопрос нашим войнам - вы хоть матом их кроете, или и это тоже запрещено?
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17.03.2021 20:01 Відповісти
Слава Українським воїнам
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17.03.2021 23:05 Відповісти
 
 