Перший мер Севастополя Семенов: Член підкомісії із ЧФ РФ після окупації мені сказав: "Віддав би нам 1994-го Севастополь, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен"
Перший мер Севастополя Віктор Семенов розповів, як після окупації Росією Криму поїхав до Севастополя і зустрів знайомих із російської частини підкомісії з питань перебування Чорноморського флоту на території України.
Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" Семенов розповів, що після звільнення з Міністерства закордонних справ України 2014 року поїхав до Севастополя, щоб навідати важко хвору маму. У місті він зустрів знайомих із російської частини підкомісії з питань перебування Чорноморського флоту на території України.
"Розговорилися. Я наполягав, що все, що відбулося, незаконне. Один із присутніх сказав: "Вікторе, досить звинувачувати Путіна, звинувачуй краще себе. Віддав би нам 1994-го місто, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен", – розповів він.
Семенов керував Севастополем із 1992-го до 1998 року. Із 1998-го до 2004 року був генеральним консулом України в Санкт-Петербурзі. Був учасником змішаної російсько-української комісії зі співпраці, де із жовтня 1997 року до вересня 1998 року очолював підкомісію з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Потім у ранзі посла з особливих доручень МЗС України із 2004-го до 2014 року був заступником голови цієї самої комісії. На початку 2014 року Семенов очолював робочу групу у МЗС України щодо ситуації у Криму та Севастополі.
Росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до Російської Федерації не визнають Україна і більшість країн світу.
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Крым это бутерброт, который ляпнулся маслом вниз
Дима Г. очень любит Зе.Он обосрет всех, ради Зе (бени) И после публикации Bellingcat, найдет слова оправдание для Зе.
Слушал Дыму Гонндона на рашинских СМИ. Как же он там признается в любви Зе...противно....
дак там ЧФ никогда и не было, было пограничных 3 Катера ВСУ
на причале ВМС РФ никогда не видел, только 2-3 катера ВСУ - погранцы.
остальная бухта забита яхтами и прочими гражданскими судами.
Быдло МАЗОЛЕЙНОЕ,все что вы трендите сейчас засуньте КГБшным тупым МУДАКАМ в ДУПУ...
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
хххххххх
https://youtu.be/G_ZnMWudzq4?t=20 карта Украины 1919
"Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе."
срани-рязани завсегда были и будут хуже любого приличного города в Украине.
и тогда и сейчас.