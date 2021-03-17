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Новини Окупація Криму
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Перший мер Севастополя Семенов: Член підкомісії із ЧФ РФ після окупації мені сказав: "Віддав би нам 1994-го Севастополь, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен"

Перший мер Севастополя Семенов: Член підкомісії із ЧФ РФ після окупації мені сказав:

Перший мер Севастополя Віктор Семенов розповів, як після окупації Росією Криму поїхав до Севастополя і зустрів знайомих із російської частини підкомісії з питань перебування Чорноморського флоту на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" Семенов розповів, що після звільнення з Міністерства закордонних справ України 2014 року поїхав до Севастополя, щоб навідати важко хвору маму. У місті він зустрів знайомих із російської частини підкомісії з питань перебування Чорноморського флоту на території України.

"Розговорилися. Я наполягав, що все, що відбулося, незаконне. Один із присутніх сказав: "Вікторе, досить звинувачувати Путіна, звинувачуй краще себе. Віддав би нам 1994-го місто, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен", – розповів він.

Семенов керував Севастополем із 1992-го до 1998 року. Із 1998-го до 2004 року був генеральним консулом України в Санкт-Петербурзі. Був учасником змішаної російсько-української комісії зі співпраці, де із жовтня 1997 року до вересня 1998 року очолював підкомісію з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Потім у ранзі посла з особливих доручень МЗС України із 2004-го до 2014 року був заступником голови цієї самої комісії. На початку 2014 року Семенов очолював робочу групу у МЗС України щодо ситуації у Криму та Севастополі.

Росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до Російської Федерації не визнають Україна і більшість країн світу.

Читайте також: "Моральний обов'язок Німеччини - покласти край незаконній окупації Криму", - посол України Мельник

Автор: 

Крим (14137) окупація (6681) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+36
что значит отдал? отдал взамен на Питер, например, или Калининград.....
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17.03.2021 18:36
+27
Опять какие-то дебилы рассказывают Гордону удивительные истории...
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17.03.2021 18:37
+23
Вхопили чумадан без ручки, ось нехай і несуть.
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17.03.2021 18:35
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Вхопили чумадан без ручки, ось нехай і несуть.
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17.03.2021 18:35 Відповісти
не, скорее ручку, без чемодана....
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17.03.2021 18:45 Відповісти
Нє, таки валіза без ручки.
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17.03.2021 19:01 Відповісти
что значит отдал? отдал взамен на Питер, например, или Калининград.....
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17.03.2021 18:36 Відповісти
на мацкву уже сразу))
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17.03.2021 18:40 Відповісти
Крим не бутерброд.
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17.03.2021 18:44 Відповісти
не преувеличивайте значения Крыма.

Крым это бутерброт, который ляпнулся маслом вниз
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17.03.2021 20:20 Відповісти
Опять какие-то дебилы рассказывают Гордону удивительные истории...
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17.03.2021 18:37 Відповісти
А Дима потом так... с загаааадкой... скажет, что день "Ч" там такого то числа, а вот что будет он не может сказать, слово кому то дал... В благородство поиграет... К стати так он же так и не сказал, что за день "Ч" был 15-го марта ?
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17.03.2021 18:50 Відповісти
и для кого день Ч? Сученок этот Дыма.
Дима Г. очень любит Зе.Он обосрет всех, ради Зе (бени) И после публикации Bellingcat, найдет слова оправдание для Зе.
Слушал Дыму Гонндона на рашинских СМИ. Как же он там признается в любви Зе...противно....
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17.03.2021 19:33 Відповісти
Так он уже вчера отбелил Зе. Раз десять повторил, что он порядочный чєлавєк и президент не обязан знать тонкости всего происходяШШего, а его просто пАдставили. Ну как то так он сказал...
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17.03.2021 20:23 Відповісти
Так им и Сева с тополь нах не нужен,-одни понты.Основная база все равно в Балаклаве.
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17.03.2021 18:39 Відповісти
Это где подземная парковка подводных лодок ?
дак там ЧФ никогда и не было, было пограничных 3 Катера ВСУ
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17.03.2021 18:45 Відповісти
В Балаклаве разве не музей уже давно?
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17.03.2021 18:59 Відповісти
ну я имел ввиду музей.

на причале ВМС РФ никогда не видел, только 2-3 катера ВСУ - погранцы.
остальная бухта забита яхтами и прочими гражданскими судами.
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17.03.2021 20:26 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?
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17.03.2021 18:41 Відповісти
Несут чуш!!!! А чушь она такая!!!! Пусть несут!!!!
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17.03.2021 18:42 Відповісти
Це така інформація - одна баба сказала....
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17.03.2021 18:43 Відповісти
Чому ? Він виступає як свідок.
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17.03.2021 19:05 Відповісти
кацапам вірити - себе не поважати..
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17.03.2021 18:44 Відповісти
Первый мэр Севастополя Семенов: Член подкомиссии по ЧФ РФ после оккупации мне сказал: "Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен" - Цензор.НЕТ 3466
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17.03.2021 18:47 Відповісти
Украина вернула домой крымских татар на истрорическую РОДИНУ в 1991 году...
Быдло МАЗОЛЕЙНОЕ,все что вы трендите сейчас засуньте КГБшным тупым МУДАКАМ в ДУПУ...
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17.03.2021 18:47 Відповісти
Кацапня по обычаю брешет. Как это Крым им не был нужен??? Да это самая большая, стратегически выгодная и давно облюбованная ими военная база! Жители им на х** не нужны, тут не соврали. Но ситуация быстро меняется за счет вытеснения крымчан с полуострова и замещением их понаехавшими пенсами с пидоросии и их семьями в двух-трех поколениях. Как колорадские жуки на картошке, блин...
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17.03.2021 18:49 Відповісти
Не, отчасти он прав. Основная база - Севастополь с окрестностями.
Перший мер Севастополя Семенов: Член підкомісії із ЧФ РФ після окупації мені сказав: "Віддав би нам 1994-го Севастополь, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен" - Цензор.НЕТ 4525
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17.03.2021 19:01 Відповісти
в будущем передать севастополь правому сектору
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17.03.2021 19:50 Відповісти
Я нашел статьи советских тварей,крыс и комуняк и том почему Крым отдали Украине...от 1954 года...Интернет классная вещь
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17.03.2021 18:53 Відповісти
кацапы не отдавали Крым УСССР, а навязали экономически невыгодный Крым взамен на равнозначную территорию. Ради интереса, посмотрите на советскую карту Украины до 50-х годов, где Украина длиннее, но без Крыма. И помотрите на карту после присоединения- Украина короче , но с Крымом. Пока Украина отстраивала Крым и несла расходы по содержанию ЧФ в Севасе, никакая кокцапо.лять не требовала вернуть Крым. Но как только Украина провела в Крым воду , облагородила Крым, кокцапам Крым опять понадобился, чтобы опять его уделать.
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17.03.2021 19:38 Відповісти
Длиннее?
Перший мер Севастополя Семенов: Член підкомісії із ЧФ РФ після окупації мені сказав: "Віддав би нам 1994-го Севастополь, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен" - Цензор.НЕТ 1757
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17.03.2021 20:58 Відповісти
Ниже длиннее. Ваш вариант - итог разбазаривания кремлядью наших территорий
Перший мер Севастополя Семенов: Член підкомісії із ЧФ РФ після окупації мені сказав: "Віддав би нам 1994-го Севастополь, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен" - Цензор.НЕТ 8652http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg

хххххххх
https://youtu.be/G_ZnMWudzq4?t=20 карта Украины 1919
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17.03.2021 23:39 Відповісти
Это не более, чем проект. Кубань, к примеру, никогда не входила в УНР, хотя такой вариант обсуждался. К тому же Вы говорили о карте начала 50-х годов.
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18.03.2021 00:07 Відповісти
Много этот потц знает. Ему Путин доложил что надо что не надо !!
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17.03.2021 18:54 Відповісти
Севастополь город рюсскава ПОЗОРА 1855 год...типа быдло рюссакае мочит ТУРКОВ Эрдогана....
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17.03.2021 18:57 Відповісти
Город ли, полуостров ли-оба украинские, разница разве что в масштабе. Он должен был торговать интересами Украины?
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17.03.2021 19:02 Відповісти
та да) крым на...й не нужен - а потом окажется что мост в Севастополь нужен...
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17.03.2021 19:07 Відповісти
удивительным образом совпало желание России присоединить Крым с желанием США наложить санкции... ))) все довольны
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17.03.2021 19:11 Відповісти
Предлагают чтобы Украина отдала оккупантам Севастополь, не добровольно, в обмен на Крым, как вариант. Вброс сделан через своего завербованного агента Семенова.

"Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе."
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17.03.2021 19:11 Відповісти
*но добровольно
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17.03.2021 19:14 Відповісти
Ага. тоді і Власов агент Сталін виходить?
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17.03.2021 19:21 Відповісти
Да, мало кто помнит, но в 94 годочке кацапня хотела так же отжать Крым и Севастополь в частности, но у тогдашнего руководства страны хватило яиц и морпехи быстро угомонили ватников. И ведь знали, что рано, или поздно будут повторять, но в 14 году уже была деградация армии и руководства страны, которое погрязло в коррупции и внутренних разборках. До Крыма ли им было? В итоге, имеем отжатые территории, войну и тысячи погибших. Это всё результат нахождения у власти предателей, дилетантов, неучей и барыг. Собсно, даже сегодня мы от этого недалеко ушли.
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17.03.2021 19:23 Відповісти
так тогда ни один крысьчанен и не поднял бы хвоста чтобы к русне переметнуться. крыся как потомственные иуды тихонько тогда сидели и в страшном сне не думали чтобы в рашку переметнуться вместе с крымом. потому что на изгойной была полная жуть. А в Украине они откормились и жирок уже нагуливали в это время.
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17.03.2021 19:29 Відповісти
Они и тогда за рашку были, просто в 90-х постсовок был практически везде одинаков и, скажем, какая-нибудь условная Рязань, ничем не отличалась, к примеру, от Кривого Рога, да и граждане сами по себе были не настолько агрессивны как сейчас. Кроме того, в лихих девяностых, простому люду было не до политики, самим бы выжить и кусок хлеба заработать.
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17.03.2021 19:35 Відповісти
нихрена подобного. я помню крым и в 90 х годах. тогда крысы тупо морозились когда им говорили что они кацапня самозавезенная. и даже баблом своих соплеменников оставшихся на мордовии подогревали втихую. К стати русни в крым понаехало самое большее в тех же 90 х годах.
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17.03.2021 19:42 Відповісти
И я тоже в 90-х отдыхал в Крыму. Никаких воплей о руцком Крыме не слышал. В целом, всем было пох. Может в самом Севасе и было что-то подобное, учитывая то, что это не курортный город и больше был населён военными.
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17.03.2021 19:48 Відповісти
может не так открыто , но терки были.
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17.03.2021 20:04 Відповісти
это раз, а второе тогда все же у руководства страны были я.ца. Бо в Херсон были дислоцированы криворожские вертолеты, а к ним была прикреплена тогдашняя беркутня, хотя и безбашенная, но готова была тогда постоять за Крым. беркуто-головорезы в начале 90-х базировались ( на случай событий в Крыму) в экипаже херсонского высшего мореходного училища. Шобы местные менты не сильно щемила порою распоясавшихся безбашенников, Беркут периодически помогал ментам щимить местных хулиганов с алкашней... Тогда у командира того беркута был в командирской второй экземплер карты Херсона и Крыма с подробными инструкциями действий на случай времени "Х" в Крыму. Карта была испещрена сплошными значками , которые были понятны только военным... Впоследствии беркутня спилась, а криворожские вертолеты убрали из Херсона.
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17.03.2021 19:51 Відповісти
В 94-ом в Крыму, если не ошибаюсь, новообразованная нацгвардия помогла унять вату. Позже, в 2000-ом, её, почему-то распустили и возродили в 14-ом году.
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17.03.2021 21:27 Відповісти
Рязань, ничем не отличалась, к примеру, от Кривого Рога



срани-рязани завсегда были и будут хуже любого приличного города в Украине.
и тогда и сейчас.
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17.03.2021 20:24 Відповісти
Не выдумывай. В начале 90-х, несмотря на юридический развод бывших республик, по факту, на территории постсовка, всё было серым одинаково-убогим. Я свидетель этого и знаю о чём пишу. И не сравнивай, к примеру Киев и какой-то российский Зажопинск. Это разные весовые категории.
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17.03.2021 21:20 Відповісти
Так а зачем же его взяли, долбодятлы. Сидели бы в том Севастополе до 2042 года и в х.. не дули бы.
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17.03.2021 19:42 Відповісти
теперь у кацапни вырвут крым вместе с желудком, как у дурной рыбы которая заглотила червяка
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17.03.2021 19:43 Відповісти
для того чтобы Украину из-за территориальных претензий не взяли в НАТО. Тогда это кокцапам удалось, но времена меняются, запасаемся попкорном.
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17.03.2021 19:54 Відповісти
не совсем. у Украины тоже нету времени на безальтернативное мыролюбство. Люди ждут массовой денатурализации русни и дамбасни. а нато это меньше всего людей волнует.
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17.03.2021 19:58 Відповісти
Вы меня не поняли? НАТО как раз это и волнует. Только мы смиримся и согласимся с тем, что захваченные территории деюре стали кокцапскими или же мы их отберем назад, когда не будет территориальной тяжбы, НАТО нам раскроет двери, по их законам.
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17.03.2021 20:03 Відповісти
Украина не имеет территориальных претензий к россии равно как и к любой другой стране. Есть претензии по возврату своих оккупированніх территорий, а это совершенно разные вещи!
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17.03.2021 20:04 Відповісти
"Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было". - ога, не было бы. В 14-ом мы не сопротивляйся , то кокцапы стояли бы на нашей западной границе... Бо аппетит приходит во время еды.
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17.03.2021 19:58 Відповісти
Весь этот Сявка с тополь в обоих случаях своих гяроизмов получал вяличайшей езды.И если в первом случае удавлось хоть как-то хранить лицо.Во втором все командование хероически сдрыснуло,на самолетах, торпедных катерах и подвдных лодках.Не забыв при этом взорвать собственных раненных солдат в количестве как минимум 20-ти тысячь в подземных госпиталях.Заставив кого мгновенно, а кого и долго мучительно подыхать.
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17.03.2021 19:59 Відповісти
а потом еще и до 5 тыс загнали в катакомбы аджимушкая, где благополучно выморили всех голодом.
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17.03.2021 20:01 Відповісти
 
 