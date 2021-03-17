Перший мер Севастополя Семенов: Член підкомісії із ЧФ РФ після окупації мені сказав: "Віддав би нам 1994-го Севастополь, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен"

Перший мер Севастополя Віктор Семенов розповів, як після окупації Росією Криму поїхав до Севастополя і зустрів знайомих із російської частини підкомісії з питань перебування Чорноморського флоту на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" Семенов розповів, що після звільнення з Міністерства закордонних справ України 2014 року поїхав до Севастополя, щоб навідати важко хвору маму. У місті він зустрів знайомих із російської частини підкомісії з питань перебування Чорноморського флоту на території України.

"Розговорилися. Я наполягав, що все, що відбулося, незаконне. Один із присутніх сказав: "Вікторе, досить звинувачувати Путіна, звинувачуй краще себе. Віддав би нам 1994-го місто, зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен", – розповів він.



Семенов керував Севастополем із 1992-го до 1998 року. Із 1998-го до 2004 року був генеральним консулом України в Санкт-Петербурзі. Був учасником змішаної російсько-української комісії зі співпраці, де із жовтня 1997 року до вересня 1998 року очолював підкомісію з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Потім у ранзі посла з особливих доручень МЗС України із 2004-го до 2014 року був заступником голови цієї самої комісії. На початку 2014 року Семенов очолював робочу групу у МЗС України щодо ситуації у Криму та Севастополі.



Росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до Російської Федерації не визнають Україна і більшість країн світу.

Читайте також: "Моральний обов'язок Німеччини - покласти край незаконній окупації Криму", - посол України Мельник