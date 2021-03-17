НАТО збільшить присутність у Чорному морі через дії Росії в окупованому Криму, - Столтенберг

У НАТО занепокоєні діями Російської Федерації, яка нарощує свої військові спроможності в регіоні Чорного моря та використовує Крим для демонстрації сили. Тож Альянс буде й надалі збільшувати свою присутність для зміцнення безпеки й стабільності цього регіону.

Про це у середу у Брюсселі за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпека у Чорному морі є пріоритетом для НАТО та для Грузії, і ми занепокоєння триваючим нарощуванням російських сил в цьому регіоні. Росія використовує Крим для демонстрації сили, тож ми працюємо над тим, щоб зміцнити нашу присутність в чорноморському регіоні", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО поважає суверенітет та територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах та продовжує закликати Росію зупинити політику визнання самопроголошених регіонів Абхазії та Південної Осетії, і вивести звідти всі свої сили.

"Наше тісне партнерство також означає, що ми не уникаємо важких дискусій. Нещодавній розвиток політичних подій у Грузії є тривожним. НАТО очікує, що Грузія дотримуватиметься демократичних стандартів, над розвитком яких так важко працювала протягом минулих років. Це також включає вирішення політичних розбіжностей шляхом діалогу та уникнення риторики й дій, що ведуть до розділення (в суспільстві)", - наголосив керівник НАТО.

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Відповідаючи на запитання преси щодо перспектив Грузії приєднатися до НАТО, генеральний секретар Альянсу закликав Грузію продовжувати реформи, що наближають її до цієї мети.

"Ми продовжуємо дотримуватися тих рішень, які були прийняті в Бухаресті у 2008 році, і ми продовжуємо підтримувати зусилля, спрямовані на просування до членства в НАТО", - додав Столтенберг.

"Така присутність є стримувальним чинником, який має потужний стабілізаційний ефект для безпеки країн регіону. Європейська безпека не може бути повною без безпечного та стабільного Чорного моря, чому ми отримали болісні докази протягом минулих років", - підкреслив грузинський урядовець.