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НАТО збільшить присутність у Чорному морі через дії Росії в окупованому Криму, - Столтенберг

НАТО збільшить присутність у Чорному морі через дії Росії в окупованому Криму, - Столтенберг

У НАТО занепокоєні діями Російської Федерації, яка нарощує свої військові спроможності в регіоні Чорного моря та використовує Крим для демонстрації сили. Тож Альянс буде й надалі збільшувати свою присутність для зміцнення безпеки й стабільності цього регіону.

Про це у середу у Брюсселі за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпека у Чорному морі є пріоритетом для НАТО та для Грузії, і ми занепокоєння триваючим нарощуванням російських сил в цьому регіоні. Росія використовує Крим для демонстрації сили, тож ми працюємо над тим, щоб зміцнити нашу присутність в чорноморському регіоні", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО поважає суверенітет та територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах та продовжує закликати Росію зупинити політику визнання самопроголошених регіонів Абхазії та Південної Осетії, і вивести звідти всі свої сили.

"Наше тісне партнерство також означає, що ми не уникаємо важких дискусій. Нещодавній розвиток політичних подій у Грузії є тривожним. НАТО очікує, що Грузія дотримуватиметься демократичних стандартів, над розвитком яких так важко працювала протягом минулих років. Це також включає вирішення політичних розбіжностей шляхом діалогу та уникнення риторики й дій, що ведуть до розділення (в суспільстві)", - наголосив керівник НАТО.

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Відповідаючи на запитання преси щодо перспектив Грузії приєднатися до НАТО, генеральний секретар Альянсу закликав Грузію продовжувати реформи, що наближають її до цієї мети.

"Ми продовжуємо дотримуватися тих рішень, які були прийняті в Бухаресті у 2008 році, і ми продовжуємо підтримувати зусилля, спрямовані на просування до членства в НАТО", - додав Столтенберг.

"Така присутність є стримувальним чинником, який має потужний стабілізаційний ефект для безпеки країн регіону. Європейська безпека не може бути повною без безпечного та стабільного Чорного моря, чому ми отримали болісні докази протягом минулих років", - підкреслив грузинський урядовець.

Автор: 

Крим (14137) НАТО (6431) росія (65035) Чорне море (1665) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+6
КРЫМ ЭТО УКРАИНА И ЕСТЕСТВЕННО БУДЕТ БАЗОЙ НАТО В ЧЁРНОМ МОРЕ ...
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17.03.2021 19:01
+5
базу в очакове давайте, постоянную
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17.03.2021 19:04
+3
+++ Дай пан Бог вам, .американцы ненавидеть Кацпию, как Кацапия - Россияя ненавидит Вас. Америку США.
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17.03.2021 18:58
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17.03.2021 18:49 Відповісти
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17.03.2021 18:57 Відповісти
😀🌷🌷🌷
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17.03.2021 19:03 Відповісти
+++ Дай пан Бог вам, .американцы ненавидеть Кацпию, как Кацапия - Россияя ненавидит Вас. Америку США.
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17.03.2021 18:58 Відповісти
Это оголтелая руССофобия!
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17.03.2021 19:00 Відповісти
Паааапрашу не Оскарблять наших дам!!!
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17.03.2021 19:57 Відповісти
КРЫМ ЭТО УКРАИНА И ЕСТЕСТВЕННО БУДЕТ БАЗОЙ НАТО В ЧЁРНОМ МОРЕ ...
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17.03.2021 19:01 Відповісти
базу в очакове давайте, постоянную
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17.03.2021 19:04 Відповісти
Браво! Побольше НАТОвских кораблей в Чёрном море!!!!!!! Кремлёвской крысе с вещами приготовиться на выход.....В Гаагу........
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17.03.2021 19:06 Відповісти
Интересно, додумается ли зелёная власть, создать у нас, например, базу ВМФ и назвать её именем Байдена? P.S. Если что, идея запатентована!)))))
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17.03.2021 19:10 Відповісти
/// ЧП в рашке....молчат аки пни и брешут как с*ки ))))
Сообщения о взрыве при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля в закрытом городе Фокино в Приморском крае не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ
В ведомстве уточнили, что связанных с обслуживанием вооружения Тихоокеанского флота происшествий не было.
О взрыве днем ранее сообщил канал РЕН ТВ
По данным канала, взрыв произошел еще 10 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Предположительно, ЧП не связано с нарушением технологического процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности - эпицентр взрыва находился на плавучем кране, перемещавшем груз.
После взрыва начался пожар, произошло обрушение стрелы крана на борт корабля. Семь человек получили повреждения разной степени тяжести (в том числе и крвновщик), часть из них отравились, предположительно, продуктами горения либо нервно-паралитическим веществом. Кроме того, из-за пробоины от падения крана в трюм начала поступать вода, возникла угроза опрокидывания и затопления корабля.К расследованию подключили ФСБ РФ.
(интересно, кто ж краше брешет? ))))
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17.03.2021 19:26 Відповісти
для идиота - В УКРАИНЕ... а все остальное - тебя не касается.....гнида кацапская
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17.03.2021 20:11 Відповісти
На Росії усі ідіоти.
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17.03.2021 20:20 Відповісти
То-то тут такая погода "ненормальная" над Чёрным морем. Видать в Крыму уже поставили какой-то "Русский Хаарп" . ))
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17.03.2021 20:01 Відповісти
Байден поставить їх раком.
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17.03.2021 20:16 Відповісти
и в Одессе - ЖЕЛАТЕЛЬНО!!!!!
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17.03.2021 20:06 Відповісти
 
 