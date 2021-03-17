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Новини Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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Венедіктова про привід голови ОАСК Вовка до суду: Я повинна діяти в рамках закону, не можу його просто приволокти

Венедіктова про привід голови ОАСК Вовка до суду: Я повинна діяти в рамках закону, не можу його просто приволокти

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова "з самого початку" не бачила судової перспективи слідства стосовно судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це вона заявила в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Всі вважають, що якщо хтось когось не може кудись приволокти – винна Венедіктова. Вона має взяти когось кудись і приволокти. Але я можу робити тільки те, що написано мені в КПК (Кримінально-процесуальному кодексі. - Ред.), в законі "Про прокуратуру"… Я не можу брати Вовка і волокти його до суду, тому що це буде злочин у мене. Я слідство продовжила ще до року. Чи буде воно ефективним – не впевнена. Я з самого початку не бачила судової перспективи цих справ. Я розумію, що всім не подобається суддя Вовк і ОАСК всім не подобається. Так, а що з цим робити? Це ж не означає, що ми можемо жити в категоріях "подобається - не подобається". Я можу жити тільки в категоріях "законно - не законно", - підкреслила Венедіктова.

Вона також сказала, що Вища рада правосуддя повернула назад в Офіс Генпрокурора клопотання на Вовка, оскільки там вбачалися недоліки. Наразі нове клопотання повинні надіслати слідчі НАБУ.

Читайте також: Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

Автор: 

Вовк Павло (300) Венедіктова Ірина (829) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+38
Ну это ж не патриот какой-то ты забыла добавить...
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17.03.2021 18:53
+25
Та да.
Приволочь могут только холопа какого- нибудь.
А небожителя то за что?
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17.03.2021 18:55
+24
Тьотя "забула", що робила з іншими.

"Государственное бюро расследований готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко.

Об этом https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua."

https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html
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17.03.2021 19:00
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Ну это ж не патриот какой-то ты забыла добавить...
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17.03.2021 18:53 Відповісти
Рифмастера, Кузьменко, Стерненко и других патриотов взяли и ПОВОЛОКЛИ.

а здесь - "Вовк в законе"
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17.03.2021 20:15 Відповісти
Якщо Байден зумів знайти "смірітєльную рубашку" для Путіна, то й для ЗЕ суддів, прокурорів - знайде однозначно...
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17.03.2021 20:50 Відповісти
Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Байден відповів: «Так, вважаю». Він згадав одну з давніх зустрічей з Путіним, в ході якої сказав російському президенту, що у нього «немає душі». За словами Байдена, Путін у відповідь подивився на його та заявив: «Ми розуміємо один одного».

Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,

Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.

Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...

А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.

Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
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17.03.2021 20:51 Відповісти
Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь - Цензор.НЕТ 8929
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17.03.2021 18:53 Відповісти
Уж точно, нет у вас методов против Вовка, это ж не Антоненко или Стерненко.
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17.03.2021 19:31 Відповісти
Не "в рамках закона", а по приказу Гундосика, Татарова, или Ермака.
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17.03.2021 18:54 Відповісти
Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь - Цензор.НЕТ 5895
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17.03.2021 19:06 Відповісти
почему не король ?

почему не КОРОЛЬ-ЗЕЛЯЧКО ?
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17.03.2021 22:16 Відповісти
Та да.
Приволочь могут только холопа какого- нибудь.
А небожителя то за что?
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17.03.2021 18:55 Відповісти
***** ,слов нет ! работягу ,за хищение гвоздя,за яйца бы в суд притянули,а здесь ОНО не видет перспектив,ОДЕНЬ ОЧКИ б....ь !!!!!
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17.03.2021 20:14 Відповісти
Тю! Так подай позов до печерського суду на судовий процес без підсудного (заочне судочинство чи як там)! Там всі свої, знайомі - рішення в тебе в кармані! І ти знову біла та пухнаста...
А от таке питання: прокурор може виписати ордер на примусове приведення до суду?
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17.03.2021 18:56 Відповісти
Тьотя "забула", що робила з іншими.

"Государственное бюро расследований готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко.

Об этом https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua."

https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html
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17.03.2021 19:00 Відповісти
А воно що ,з касти недоторканих?
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17.03.2021 19:01 Відповісти
выходит что так
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17.03.2021 19:08 Відповісти


"Згідно з повідомленням, Порошенка повинні доправити на допит в ДБР співробітники Нацполіції 28 лютого на 14:00.
Постанова оскарженню не підлягає.
Раніше очільниця Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова https://hromadske.ua/posts/ochilnicya-dbr-poroshenko-ne-zyavlyayetsya-na-dopiti-gotuyemo-dokumenti-dlya-silovogo-privodu повідомила , що її відомство готує документи, аби силою привести на допит народного депутата Петра Порошенка.
Вона також https://hromadske.ua/posts/bilshist-zayav-u-dbr-proti-poroshenka-podav-portnov-ochilnicya-byuro зазначала , що більшість заяв до Державного бюро розслідувань проти Порошенка подав заступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.!
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17.03.2021 19:02 Відповісти
Помню как спецназ ДБР, одетый как на войну, штурмовал музей, выламывая открытые двери... "в рамках закона".
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17.03.2021 19:05 Відповісти
Ну и что? В чем проблема, мотылек?
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17.03.2021 19:17 Відповісти
Проблема у Бенядиктовой, её Беня на кукан насадил. В этом проблема, мотылёк.
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17.03.2021 21:38 Відповісти
А что , - Маски Шоу , для простых Украинцев за шыворот и Лицом в Асфальт в Порядке Вещей , - Венедиктова.
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17.03.2021 19:02 Відповісти
Да а что ты можешь?
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17.03.2021 19:02 Відповісти
***
вовка зуби годують, зайца ноги носять, а лисицю хвіст береже
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17.03.2021 19:04 Відповісти
он дверь не откроет
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17.03.2021 19:04 Відповісти
Та що ж це за фінгня така? Мужик вкрав 15 кг собачого корму дали 3 роки,а тут правильному пацану навіть повістку вручити не можуть!
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17.03.2021 19:04 Відповісти
Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь- сказала прокурврор...
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17.03.2021 19:05 Відповісти
Раз так, то нужно заманить, в "ловушку".
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17.03.2021 19:36 Відповісти
Полный саботаж и предательство государства Украина судейской и прокурорской мафией под крышей шоумена, а где украинский народ, ау лохи..
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17.03.2021 19:10 Відповісти
Какой то выборочный генпрокурор и самое главное оно не видит перспектив данного уголовного дела ах какой нежданчик Перспективу делают следователи и прокуроры и т.д.
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17.03.2021 19:11 Відповісти
На х*я козе баян ,а Украине такой генеральный прокурор?
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17.03.2021 19:13 Відповісти
Какая же отвратительная парочка! Ну просто ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ!!!
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17.03.2021 19:17 Відповісти
Единственное, что может сделать пластилиновая ворона венедиктова в рамках закона - написать явку с повинной. И сдать подельника - достаточно пока одного - самого главного.
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17.03.2021 19:22 Відповісти
А где все з"******, хто в курсе ???
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17.03.2021 19:28 Відповісти
Это что же, есть несколько сортов граждан, одних можно приволочь в любое время суток и по любому поводу, а другие творят, что душе угодно?
А как же это решились приволочь Стерненка, не считаясь с его волей?
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17.03.2021 19:34 Відповісти
Так что некому обвинить в неисполнении кем-то решения суда о принудительном приводе?
Кто должен приволочь? МВД? НАБУ?
Значит всем там известно, что дырка в законах есть конкретная! А появились в ВР предложения о правке в ЦПК учитывая, что вся страна уже знает об этой дырке?
Ко мне когда-то явились менты и лихо клацнули наручники для принудительного привода, да? А в чём проблема сейчас? Почему никто не огласит в чём именно проблема? Всё общими фразами...
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17.03.2021 19:36 Відповісти
по иплу волку 2 часа ,сам приползёт .....
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17.03.2021 19:43 Відповісти
проб♫ядь, еталонна проб♫ядь.
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17.03.2021 19:48 Відповісти
https://route-66.cz/retro-cedule/plechova-cedule-black-lab-wanted-poster.html Вовка не знайшов
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17.03.2021 19:53 Відповісти
А инициировать изменения в закон О прокуратуре ты тоже не можешь, овца е-б@н@я?!!
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17.03.2021 19:54 Відповісти
ВЕНедІктова звичайна сява ЗЕ,крім відмазування Татарова вона і похвалитись немає чим.
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17.03.2021 20:02 Відповісти
Я не могу брать Вовка и волочить его в суд, потому что это будет преступление у меня. - но я могу среди ночи уволочь с НАБУ "татариново обвинительное дело" ,и это тоже мое преступление
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17.03.2021 20:04 Відповісти
А що скаже на це Мендель?
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17.03.2021 20:07 Відповісти
а Стерненко смогла??????
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17.03.2021 20:13 Відповісти
От же ж курва...
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17.03.2021 20:23 Відповісти
"Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел..." какая прелесть! Где уж теперь ей и всем Зе -патриотам, что то по "вагнеровцам " увидеть или по Коломойскому и Ко...Прохффесор же!!
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17.03.2021 20:45 Відповісти
дядю Васю или Федю можешь. а гандона судью не можешь ???
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17.03.2021 21:00 Відповісти
У Бенядиктовой всего три дырки, а дать надо всем. Понимать надо
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17.03.2021 21:39 Відповісти
По дороге к завершению Эпохи бедности никто кормить не обещал!
Общество 17-мар, 16:069 1 816 0

Среди задержанных "вагнеривцив" должны быть и такие, которые получили награду от Путина за сбитый Ил с нашими десантниками.

А теперь вспомните, кого судят за сбивание того самолета. Правильно - Украинская генерала, кого же еще.

Так что это дело сорванной спецоперации во всей красе демонстрирует состояние государства и извращенный менталитет значительной части ее населения, умудрилось по указанию из Кремля поверить буквально во всем пропагандистский маразм.

Коломойский воровал миллиарды из Привата, а народ ненавидит Гонтарева.

Озверевшие менты Януковича убивали людей на Майдане, а браслет носит Таня Чорновил, в то время как заместитель предателя Захарченко сидит в ОП.

В эпидемию уже умерло 28 000 человек в то время как "мастера спорта" продавали маски, воровали из фонда, опозорились с вакцинами, а "доктор смерть" - Супрун.

Сравнивать состояние экономики за Порошенко с настоящим - все равно что министра Полторак с Гриценко, но это была "эпоха бедности", оказывается.

Зеленский на стадионе бросает обвинения в ненаказанных за военные преступления, а сам отдает Путину в частности Цемах, и ничего.

Украинцы добровольно живут в этой матрице, и одним фильмом-расследованием это точно не исправить, но это очередной шанс увидеть реальность и сделать хоть какие-то выводы.

По дороге к Счастью и завершения эпохи Бедности никто кормить не обещал!

Валерій Прозапас
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17.03.2021 21:51 Відповісти
а тримати
Антонєнко в кайданах
то по закону??
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17.03.2021 21:56 Відповісти
Падонка "приволочь" не может, а патриотов сиюминуту ! Мразь!
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18.03.2021 01:09 Відповісти
Коротко - СТЕРВА!
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18.03.2021 01:13 Відповісти
Правда?
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18.03.2021 02:02 Відповісти
В смысле?! Вот именно, приволочь, если не хочет идти!
Так это получается, коррумпированная ты тварь, кто не хочет идти в суд, любой преступник, может не ходить?!
Типа - "и шо ты мне сделаешь"?
Вот сейчас тысячи - "А что, так можно было"?
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18.03.2021 06:50 Відповісти
О как. Виявляється вовчарні у нас недоторкані? Може к венедіктам таку прокуратуру?
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18.03.2021 18:17 Відповісти
 
 