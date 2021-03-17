Венедіктова про привід голови ОАСК Вовка до суду: Я повинна діяти в рамках закону, не можу його просто приволокти
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова "з самого початку" не бачила судової перспективи слідства стосовно судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Про це вона заявила в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Всі вважають, що якщо хтось когось не може кудись приволокти – винна Венедіктова. Вона має взяти когось кудись і приволокти. Але я можу робити тільки те, що написано мені в КПК (Кримінально-процесуальному кодексі. - Ред.), в законі "Про прокуратуру"… Я не можу брати Вовка і волокти його до суду, тому що це буде злочин у мене. Я слідство продовжила ще до року. Чи буде воно ефективним – не впевнена. Я з самого початку не бачила судової перспективи цих справ. Я розумію, що всім не подобається суддя Вовк і ОАСК всім не подобається. Так, а що з цим робити? Це ж не означає, що ми можемо жити в категоріях "подобається - не подобається". Я можу жити тільки в категоріях "законно - не законно", - підкреслила Венедіктова.
Вона також сказала, що Вища рада правосуддя повернула назад в Офіс Генпрокурора клопотання на Вовка, оскільки там вбачалися недоліки. Наразі нове клопотання повинні надіслати слідчі НАБУ.
Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.
Будь ласка, зачекайте...
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а здесь - "Вовк в законе"
Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,
Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.
Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...
А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.
Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
почему не КОРОЛЬ-ЗЕЛЯЧКО ?
Приволочь могут только холопа какого- нибудь.
А небожителя то за что?
А от таке питання: прокурор може виписати ордер на примусове приведення до суду?
"Государственное бюро расследований готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко.
Об этом https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua."
https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html
"Згідно з повідомленням, Порошенка повинні доправити на допит в ДБР співробітники Нацполіції 28 лютого на 14:00.
Постанова оскарженню не підлягає.
Раніше очільниця Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова https://hromadske.ua/posts/ochilnicya-dbr-poroshenko-ne-zyavlyayetsya-na-dopiti-gotuyemo-dokumenti-dlya-silovogo-privodu повідомила , що її відомство готує документи, аби силою привести на допит народного депутата Петра Порошенка.
Вона також https://hromadske.ua/posts/bilshist-zayav-u-dbr-proti-poroshenka-podav-portnov-ochilnicya-byuro зазначала , що більшість заяв до Державного бюро розслідувань проти Порошенка подав заступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.!
вовка зуби годують, зайца ноги носять, а лисицю хвіст береже
А как же это решились приволочь Стерненка, не считаясь с его волей?
Кто должен приволочь? МВД? НАБУ?
Значит всем там известно, что дырка в законах есть конкретная! А появились в ВР предложения о правке в ЦПК учитывая, что вся страна уже знает об этой дырке?
Ко мне когда-то явились менты и лихо клацнули наручники для принудительного привода, да? А в чём проблема сейчас? Почему никто не огласит в чём именно проблема? Всё общими фразами...
Общество 17-мар, 16:069 1 816 0
Среди задержанных "вагнеривцив" должны быть и такие, которые получили награду от Путина за сбитый Ил с нашими десантниками.
А теперь вспомните, кого судят за сбивание того самолета. Правильно - Украинская генерала, кого же еще.
Так что это дело сорванной спецоперации во всей красе демонстрирует состояние государства и извращенный менталитет значительной части ее населения, умудрилось по указанию из Кремля поверить буквально во всем пропагандистский маразм.
Коломойский воровал миллиарды из Привата, а народ ненавидит Гонтарева.
Озверевшие менты Януковича убивали людей на Майдане, а браслет носит Таня Чорновил, в то время как заместитель предателя Захарченко сидит в ОП.
В эпидемию уже умерло 28 000 человек в то время как "мастера спорта" продавали маски, воровали из фонда, опозорились с вакцинами, а "доктор смерть" - Супрун.
Сравнивать состояние экономики за Порошенко с настоящим - все равно что министра Полторак с Гриценко, но это была "эпоха бедности", оказывается.
Зеленский на стадионе бросает обвинения в ненаказанных за военные преступления, а сам отдает Путину в частности Цемах, и ничего.
Украинцы добровольно живут в этой матрице, и одним фильмом-расследованием это точно не исправить, но это очередной шанс увидеть реальность и сделать хоть какие-то выводы.
По дороге к Счастью и завершения эпохи Бедности никто кормить не обещал!
Валерій Прозапас
Антонєнко в кайданах
то по закону??
Так это получается, коррумпированная ты тварь, кто не хочет идти в суд, любой преступник, может не ходить?!
Типа - "и шо ты мне сделаешь"?
Вот сейчас тысячи - "А что, так можно было"?