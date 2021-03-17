Венедіктова про привід голови ОАСК Вовка до суду: Я повинна діяти в рамках закону, не можу його просто приволокти

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова "з самого початку" не бачила судової перспективи слідства стосовно судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це вона заявила в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Всі вважають, що якщо хтось когось не може кудись приволокти – винна Венедіктова. Вона має взяти когось кудись і приволокти. Але я можу робити тільки те, що написано мені в КПК (Кримінально-процесуальному кодексі. - Ред.), в законі "Про прокуратуру"… Я не можу брати Вовка і волокти його до суду, тому що це буде злочин у мене. Я слідство продовжила ще до року. Чи буде воно ефективним – не впевнена. Я з самого початку не бачила судової перспективи цих справ. Я розумію, що всім не подобається суддя Вовк і ОАСК всім не подобається. Так, а що з цим робити? Це ж не означає, що ми можемо жити в категоріях "подобається - не подобається". Я можу жити тільки в категоріях "законно - не законно", - підкреслила Венедіктова.

Вона також сказала, що Вища рада правосуддя повернула назад в Офіс Генпрокурора клопотання на Вовка, оскільки там вбачалися недоліки. Наразі нове клопотання повинні надіслати слідчі НАБУ.

Читайте також: Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.