Політична підгрупа ТКГ не працює, оскільки окупанти наполягають на участі в її роботі засудженої за тероризм Пирогової, - Гармаш
Переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) стосовно Донбасу заблоковано через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" з т. зв. ОРДО Майї Пирогової.
Про це повідомив у фейсбуці представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми з самого початку попередили, що, якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь у роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б нас почули. Але ... Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч із Никаноровим (представником в ТКГ від т. зв. ОРДО, - Ред.). Українська делегація залишила кімнату", - повідомив Гармаш.
За його словами, "звіт політичної групи заблоковано, як і сама робоча група. ТКГ почала заслуховувати звіти в інших робочих групах, де немає Пирогової".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Діти, у нас новенький - Шакіро Сузукі з Японії, знайомтеся. А зараз починаємо урок і подивимося, як добре ви знаєте американську історію.
Хто сказав "Свобода або смерть"?
У класі мертва тиша. Сузукі піднімає руку:
- Патрік Генрі, 1775 рік, Філадельфія.
- Дуже добре. А чиї слова: "Держава - це народ, і як така ніколи не повинна померти"?
Знову рука Сузукі:
- Абрахам Лінкольн, 1863, Вашингтон.
Вчителька суворо дивиться на клас:
- Соромно, діти! Сузукі - японець, а знає американську історію краще за всіх!
У цей момент тихий голос із задньої парти:
- Заграли довбані емігранти!
Вчителька різко обертається:
- Хто сказав?
Сузукі підхоплюється і відтарабанює:
- Генерал МакАртур, острів Гвадалканал, 1942 рік.
При повному онімінні класу, вигук із задньої парти:
- Поцілуй мане в …!
Вчителька покривається плямами:
- Хто?
Сузукі миттєво схоплюється:
- Білл Клінтон Моніці Левінські в Овальному кабінеті, Вашингтон, 1997 рік.
Обурений крик:
- Сузукі - лайно!
І ні секунди затримки:
- Валентино Россі на мотогонках ГранПрі-Бразилія в Ріо де Жанейро, 2002! - Випалює японець!
Клас в істериці, вчителька в непритомності, відкриваються двері і з'являється розлючений директор школи:
- Й@б вашу мать! Що тут за бардак?
Сузукі:
- Президент Єльцин, засідання парламенту Росії, 1993 рік.
Вчителька: Все, діти, перерва.
Репліка із задньої парти: Яка, на х@й, перерва?
Вчителька: це ще хто?
Сузукі: Олег Ляшко, лютий 2014 року
Десь знову з гальорки пролунало: Та пішов ти нах@й!
Сузукі: Алєксєй Арестович, березень 2021 року
... а люське хоть хватает на косметику? (или приходится на шоу подрабатывать? ))))