Політична підгрупа ТКГ не працює, оскільки окупанти наполягають на участі в її роботі засудженої за тероризм Пирогової, - Гармаш

Переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) стосовно Донбасу заблоковано через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" з т. зв. ОРДО Майї Пирогової.

Про це повідомив у фейсбуці представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з самого початку попередили, що, якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь у роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б нас почули. Але ... Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч із Никаноровим (представником в ТКГ від т. зв. ОРДО, - Ред.). Українська делегація залишила кімнату", - повідомив Гармаш.

За його словами, "звіт політичної групи заблоковано, як і сама робоча група. ТКГ почала заслуховувати звіти в інших робочих групах, де немає Пирогової".

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