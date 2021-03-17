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Новини Агресія Росії проти України
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Політична підгрупа ТКГ не працює, оскільки окупанти наполягають на участі в її роботі засудженої за тероризм Пирогової, - Гармаш

Політична підгрупа ТКГ не працює, оскільки окупанти наполягають на участі в її роботі засудженої за тероризм Пирогової, - Гармаш

Переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) стосовно Донбасу заблоковано через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" з т. зв. ОРДО Майї Пирогової.

Про це повідомив у фейсбуці представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з самого початку попередили, що, якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь у роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б нас почули. Але ... Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч із Никаноровим (представником в ТКГ від т. зв. ОРДО, - Ред.). Українська делегація залишила кімнату", - повідомив Гармаш.

За його словами, "звіт політичної групи заблоковано, як і сама робоча група. ТКГ почала заслуховувати звіти в інших робочих групах, де немає Пирогової".

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Політична підгрупа ТКГ не працює, оскільки окупанти наполягають на участі в її роботі засудженої за тероризм Пирогової, - Гармаш 01

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+11
Початок навчального року в американській школі. Класна керівниця знайомить клас:
- Діти, у нас новенький - Шакіро Сузукі з Японії, знайомтеся. А зараз починаємо урок і подивимося, як добре ви знаєте американську історію.
Хто сказав "Свобода або смерть"?
У класі мертва тиша. Сузукі піднімає руку:
- Патрік Генрі, 1775 рік, Філадельфія.
- Дуже добре. А чиї слова: "Держава - це народ, і як така ніколи не повинна померти"?
Знову рука Сузукі:
- Абрахам Лінкольн, 1863, Вашингтон.
Вчителька суворо дивиться на клас:
- Соромно, діти! Сузукі - японець, а знає американську історію краще за всіх!
У цей момент тихий голос із задньої парти:
- Заграли довбані емігранти!
Вчителька різко обертається:
- Хто сказав?
Сузукі підхоплюється і відтарабанює:
- Генерал МакАртур, острів Гвадалканал, 1942 рік.
При повному онімінні класу, вигук із задньої парти:
- Поцілуй мане в …!
Вчителька покривається плямами:
- Хто?
Сузукі миттєво схоплюється:
- Білл Клінтон Моніці Левінські в Овальному кабінеті, Вашингтон, 1997 рік.
Обурений крик:
- Сузукі - лайно!
І ні секунди затримки:
- Валентино Россі на мотогонках ГранПрі-Бразилія в Ріо де Жанейро, 2002! - Випалює японець!
Клас в істериці, вчителька в непритомності, відкриваються двері і з'являється розлючений директор школи:
- Й@б вашу мать! Що тут за бардак?
Сузукі:
- Президент Єльцин, засідання парламенту Росії, 1993 рік.
Вчителька: Все, діти, перерва.
Репліка із задньої парти: Яка, на х@й, перерва?
Вчителька: це ще хто?
Сузукі: Олег Ляшко, лютий 2014 року
Десь знову з гальорки пролунало: Та пішов ти нах@й!
Сузукі: Алєксєй Арестович, березень 2021 рокуПолитическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8895
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17.03.2021 19:23
+3
Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 751
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17.03.2021 19:29
+3
Террористы есть террористы. То есть гражданка Никанорова без Пироговой "(представителем в ТКГ от т. наз. ОРДО, - Ред. )" вас устраивает на переговорах??!!!
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17.03.2021 19:42
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Початок навчального року в американській школі. Класна керівниця знайомить клас:
- Діти, у нас новенький - Шакіро Сузукі з Японії, знайомтеся. А зараз починаємо урок і подивимося, як добре ви знаєте американську історію.
Хто сказав "Свобода або смерть"?
У класі мертва тиша. Сузукі піднімає руку:
- Патрік Генрі, 1775 рік, Філадельфія.
- Дуже добре. А чиї слова: "Держава - це народ, і як така ніколи не повинна померти"?
Знову рука Сузукі:
- Абрахам Лінкольн, 1863, Вашингтон.
Вчителька суворо дивиться на клас:
- Соромно, діти! Сузукі - японець, а знає американську історію краще за всіх!
У цей момент тихий голос із задньої парти:
- Заграли довбані емігранти!
Вчителька різко обертається:
- Хто сказав?
Сузукі підхоплюється і відтарабанює:
- Генерал МакАртур, острів Гвадалканал, 1942 рік.
При повному онімінні класу, вигук із задньої парти:
- Поцілуй мане в …!
Вчителька покривається плямами:
- Хто?
Сузукі миттєво схоплюється:
- Білл Клінтон Моніці Левінські в Овальному кабінеті, Вашингтон, 1997 рік.
Обурений крик:
- Сузукі - лайно!
І ні секунди затримки:
- Валентино Россі на мотогонках ГранПрі-Бразилія в Ріо де Жанейро, 2002! - Випалює японець!
Клас в істериці, вчителька в непритомності, відкриваються двері і з'являється розлючений директор школи:
- Й@б вашу мать! Що тут за бардак?
Сузукі:
- Президент Єльцин, засідання парламенту Росії, 1993 рік.
Вчителька: Все, діти, перерва.
Репліка із задньої парти: Яка, на х@й, перерва?
Вчителька: це ще хто?
Сузукі: Олег Ляшко, лютий 2014 року
Десь знову з гальорки пролунало: Та пішов ти нах@й!
Сузукі: Алєксєй Арестович, березень 2021 рокуПолитическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8895
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17.03.2021 19:23 Відповісти
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17.03.2021 19:27 Відповісти
Творческий подход
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17.03.2021 19:38 Відповісти
Шедевр 😁😁😁
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17.03.2021 20:03 Відповісти
скоро они ещё начнут требовать также участия министерши культурки луганды с бутылкой и сивухи с его неизменными спутниками - лавочкой и мокрыми джинсами )
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17.03.2021 19:24 Відповісти
Пусть люська террористку нах пошлёт и разблокирует работу.
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17.03.2021 19:26 Відповісти
Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 751
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17.03.2021 19:29 Відповісти
ну..хоть зарплату получаете... не виртуальную? (навряд ли на общественных началах?))))
... а люське хоть хватает на косметику? (или приходится на шоу подрабатывать? ))))
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17.03.2021 19:30 Відповісти
народ должен знать затраты из казны на ТКГ и зачем она нужна, если: Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе. 03.03.21
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17.03.2021 19:38 Відповісти
Террористы есть террористы. То есть гражданка Никанорова без Пироговой "(представителем в ТКГ от т. наз. ОРДО, - Ред. )" вас устраивает на переговорах??!!!
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17.03.2021 19:42 Відповісти
Вот, вот, и я о том же.
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17.03.2021 19:53 Відповісти
так это замечательно - для европы есть прекрасная отмазка почему эта группа не работает, а реального толку от группы все равно нет
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17.03.2021 19:43 Відповісти
Тупому кацапу - ДНР законом визнана терористичною організацією. Відповідно, всі її учасники є терористами. Та сама пирогова за терористичну діяльність заочно засуджена до 10 років ув`язнення, а тому її участь в переговорах то відверто кацапська провокація, щоб заблокувати роботу ТКГ.
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17.03.2021 20:04 Відповісти
Не втрачайте час на ватну наволоч. Це явна мижебратська латинська потороча.
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17.03.2021 20:13 Відповісти
Чий Крим ?
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17.03.2021 20:16 Відповісти
Все ясно. Ватна наволоч
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17.03.2021 20:20 Відповісти
То есть какая то подгруппа всё таки работает? Опять нас разводите?
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17.03.2021 20:06 Відповісти
 
 