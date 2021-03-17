Комітет Ради підтримав створення ТСК, яка займеться діями політиків проти України. "Вагнерівці" будуть перший кейсом, - "слуга народу" Безугла

Комітет з питань регламенту Верховної Ради України підтримав створення нової тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування дій політиків і чиновників проти України.

Про це повідомила в Facebook нардепка "Слуги народу", заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Регламентний комітет щойно підтримав створення ТСК, яка розслідуватиме дії високопосадовців і політиків проти України", - написала вона.

За даними Безуглої, повна назва - "ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам і безпеці України".

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Нардепка додала, що "вагнерівці будуть перший кейсом" діяльності цієї комісії.

Нагадаємо, 12 березня глава фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію про те, що питання провалу операції з вагнерівцями в Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня. Також ТСК займеться "плівками Суркова - Медведчука" та іншими "резонансними справами".