Комітет Ради підтримав створення ТСК, яка займеться діями політиків проти України. "Вагнерівці" будуть перший кейсом, - "слуга народу" Безугла
Комітет з питань регламенту Верховної Ради України підтримав створення нової тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування дій політиків і чиновників проти України.
Про це повідомила в Facebook нардепка "Слуги народу", заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
"Регламентний комітет щойно підтримав створення ТСК, яка розслідуватиме дії високопосадовців і політиків проти України", - написала вона.
За даними Безуглої, повна назва - "ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам і безпеці України".
Нардепка додала, що "вагнерівці будуть перший кейсом" діяльності цієї комісії.
Нагадаємо, 12 березня глава фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію про те, що питання провалу операції з вагнерівцями в Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня. Також ТСК займеться "плівками Суркова - Медведчука" та іншими "резонансними справами".
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Ці точно розслідують державну зраду.
Журналист говорит, что пророссийский политик и представители монобольшинства имеют общие бизнес-интересы.
Фракция "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде новую временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованием срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев. Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич должен стать заместителем председателя ВСК.
"Нестор Шуфрич, депутат ОПЗЖ, плодотворно сотрудничает в партией "Слуга народа", постоянно на эфирах отстаивает, пиарит "слуг". И как представителю пророссийской партии ему выгодно замолчать эту ситуацию. Человек заинтересован в сокрытии этой ситуации, он сопредседатель этой комиссии - то есть будет помогать россиянам скрывать эту историю.
Кроме того, Шуфрич тесно сотрудничает по многим проектам со "слугами народа", в частности, именно Шуфрич вместе со "слугой" Олегом Семинским сейчас пытаюсь выбить 10% акций "Нефтегаздобычи". И вот сейчас лоббируют. Например, уголовный процесс по Рудковскому. То есть все это совместный бизнес, общие интересы. Поэтому, конечно, что на этой бизнес-основе он сотрудничает с властью, в том числе его даже в эту комиссию включают", - сказал журналист.
Показовим буде результат діяльності ТСК у ВР. Нічого не знайдуть, значить заодно з Єрмаком, і тонути будуть разом
В тандеме с ЮЛЕЙ И ОПЗЖ - партию проглотят диназавры совка
Там должна была стоять фамилия Безмозглая.
Когда её слушаю, убеждаюсь в этом снова и снова.
Поэтому ему нужно доказать свою проукраинскость и пропатриотичность, для чего вспомнили историю о «харьковских соглашениях»…
Если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не с тех, кто ратифицировал «харьковские соглашения», а кто их готовил. Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне - заместитель секретаря СНБО.
Об этом заявил нардеп «Голоса» Сергей Рахманин, передает сегодня https://censor.net/.
«Почему именно сейчас появилась история о «харьковских соглашениях»? Это достоверно известно только Владимиру Зеленскому. Но можно предположить.
Первое, очень востребованным является тезис о восстановлении справедливости, который он сейчас активно использует. «Разбор полетов» относительно харьковских соглашений как раз хорошо сюда «ложится».
Второе, Зеленский очень опасается документального фильма о «вагнеровцах», поэтому ему нужно доказать свою проукраинскость и пропатриотичность.
Именно поэтому он затронул тему, которая связана с отношениями с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и выразительно подчеркивает его антироссийскость.
Третье, эксплуатируется тема всенародной нелюбви к Верховной Раде любых созывов.
Четвертое, годовщина захвата Крыма и подписания харьковских соглашений.
Пятое, ему нужно на фоне невнятных пока отношений с новой администрацией Белого Дома продемонстрировать свое желание занимать яркую выразительную антироссийскую позицию.
Это больше похоже на эксплуатацию темы, чем на попытки разобраться в ситуации», - считает нардеп.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0.html В ОП предлагали Бурбе должность посла в обмен на обещание не сотрудничать с Bellingcat по «делу вагнеровцев»
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5.html Вагнеровцы. История грандиозного предательства Украины ее президентом. Видео
По словам Рахманина, «если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не из тех, кто ратифицировал «харьковские соглашения», а кто их готовил».
«Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне по иронии судьбы - заместитель секретаря СНБО», - добавил парламентарий.