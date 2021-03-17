Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко
Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин посів під час голосування четверте місце, отримавши лише 4% голосів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "BBC News Україна".
Лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров і Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.
Хто з них стане керівником столичного вишу, стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.
У голосуванні на шести дільницях взяли участь 4139 виборців, зокрема 598 студентів і 23 курсанти коледжів.
Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконуючого обов'язки ректора Леоніда Губерського, який працював з жовтня 2015 року, закінчилися.
Раніше користувачі в соціальних мережах звертали увагу на те, що Литвин взагалі не мав права брати участь у виборах. Адже Статут національного університету чітко визначає, хто не може бути обраний і призначений ректором вишу. Серед переліку - особи, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.
У Київському університеті Шевченка це не перші вибори ректора.
У листопаді 2020 року ніхто з 10 кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Причиною була не тільки розпорошеність голосів між усіма кандидатами, а й жорсткі норми закону "Про вищу освіту". На той час закон передбачав, що переможцем буде той, хто отримає 50% підтримки в першому або другому турі. Тому хоча найбільшу кількість голосів - понад 47% - у другому турі отримав проректор Володимир Бугров, він керівником КНУ не став.
Але в лютому 2021 набрали сили зміни до закону "Про вищу освіту", згідно з якими перемогти стало простіше. Норму про необхідні 50% голосів для другого туру скасували. Саме після цієї законодавчої поправки в списку кандидатів з'явилися і Володимир Литвин, і Олександр Рожко.
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до Будинку-З-Потворамив ОП.
Та й дідько з ним.
Литвин конченный гандон!
Этот предатель и пособник московских оккупантов был холуём московского гауляйтера Москвы: 1-го секретаря ЦК КПУ.
Его надо гнать ссаными тряпками до границы с Брянской областью... Мразота совкая.
карма буде за Гонгадзе та Харківську капітуляцію
А коли серйозно, була така мутна історія. Якось Вован за казенний рахунок з'їздив на одну добу до Югославії. Так трапилось, що за кількадесят кілометрів від місця перебування Вована була якась перестрілка. По прибуттю в Україну Вован тихцем виправив для себе УБД.
Це ж як треба ненавидіти КНУ, щоб голосувати за такого мерзотника і пройдисвіта!
Это биомусор. Его нигде не должны принимать.
Коли цю падлу хитродупу посадять у тюрму за все "гарне" для України ?
и сказал Вольтер когда то... Раздавите гадину)))