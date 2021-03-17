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Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко

Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин посів під час голосування четверте місце, отримавши лише 4% голосів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "BBC News Україна".

Лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров і Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.

Хто з них стане керівником столичного вишу, стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.

У голосуванні на шести дільницях взяли участь 4139 виборців, зокрема 598 студентів і 23 курсанти коледжів.

Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконуючого обов'язки ректора Леоніда Губерського, який працював з жовтня 2015 року, закінчилися.

Читайте також: На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них ексспікер Ради Литвин

Раніше користувачі в соціальних мережах звертали увагу на те, що Литвин взагалі не мав права брати участь у виборах. Адже Статут національного університету чітко визначає, хто не може бути обраний і призначений ректором вишу. Серед переліку - особи, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

У Київському університеті Шевченка це не перші вибори ректора.

У листопаді 2020 року ніхто з 10 кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Причиною була не тільки розпорошеність голосів між усіма кандидатами, а й жорсткі норми закону "Про вищу освіту". На той час закон передбачав, що переможцем буде той, хто отримає 50% підтримки в першому або другому турі. Тому хоча найбільшу кількість голосів - понад 47% - у другому турі отримав проректор Володимир Бугров, він керівником КНУ не став.

Але в лютому 2021 набрали сили зміни до закону "Про вищу освіту", згідно з якими перемогти стало простіше. Норму про необхідні 50% голосів для другого туру скасували. Саме після цієї законодавчої поправки в списку кандидатів з'явилися і Володимир Литвин, і Олександр Рожко.

Автор: 

виш (546) вибори (6687) Литвин Володимир (441) Університет (180) вища освіта (208)


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Топ коментарі
+52
Три брата Литвиных и три предателя Украины. Если В.Литвин уже давно стал синонимом предательства в Украине, то о других его братьях-предателях, уже забыли, а зря. Один брат командовал пограничными войсками Украины именно в 2014 г., сделав границу с РФ проходным двором, пропуская десятки тысяч российских граждан, игравших роль "протестующих "в донецких городах, многие из которых стали потом террористами. Другой брат -генерал "отличился" под Иловайском, сбежав с поля боя, бросив своих солдат, дав российским войскам замкнуть кольцо окружения
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17.03.2021 19:58
+35
Країні НЕ ПОТРІБЕН литвин - на сміттєзвалище, ****
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17.03.2021 19:58
+27
Куда пойти? Куда податься? Может в ТКГ литвину сходить? Там всякую шваль всегда приветствуют.
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17.03.2021 19:51
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Куда пойти? Куда податься? Может в ТКГ литвину сходить? Там всякую шваль всегда приветствуют.
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17.03.2021 19:51 Відповісти
Як варіант - до Будинку-З-Потворами в ОП.
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17.03.2021 19:52 Відповісти
не підказуй!
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18.03.2021 00:50 Відповісти
Схоже, Вован - Свинячий Перукар - заліз у потужну "чорну смугу".
Та й дідько з ним.
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17.03.2021 19:51 Відповісти
Бугров!!!! Красава!!!!! мой препод в КНУ, Очень классный преподаватель и настоящий Патриот Украины!!!! Вова ДАВАЙ!!!
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17.03.2021 19:51 Відповісти
Не знаю какой он человек этот ваш Багров но пачка у него больше чем у Хряка Януковича .
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17.03.2021 20:08 Відповісти
Философа должно быть много и не пойму, причем здесь вес в кг. и сам человек как личность. Страдаете анорексией?
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17.03.2021 20:16 Відповісти
Если человек из за отсутствия силы воли и самоконтроля не может контролировать свое тело это уже достаточно говорит о его личности. Случаи болезней конечно не в счет. Честно говоря мне побоку этот ваш Багров, нравится Вам ну и хорошо Хорошо что не Медведев или Песков
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17.03.2021 20:28 Відповісти
пффф так зачем тогда грязью поливать, ну если побоку....
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17.03.2021 20:53 Відповісти
Поддержу, Владимира и Олю, знаю лично, я за них!
Литвин конченный гандон!
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17.03.2021 22:30 Відповісти
Литвина на свалку !
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17.03.2021 19:52 Відповісти
лучше, на гилляку.
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17.03.2021 20:12 Відповісти
как вообще допустили к выборам на должность ректора Главного университета страны это малограмотное совково-коммуняцкое говно Литвина, у которого "научная" диссертация называется «Деятельность Коммунистической партии Украины по усовершенствованию подготовки преподавателей общественно-идеологичесских дисциплин (1966-1975 гг.)».

Этот предатель и пособник московских оккупантов был холуём московского гауляйтера Москвы: 1-го секретаря ЦК КПУ.

Его надо гнать ссаными тряпками до границы с Брянской областью... Мразота совкая.
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18.03.2021 03:31 Відповісти
О боже!.. не ужели это карма?!
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17.03.2021 19:54 Відповісти
А ти ще досі в неї не віриш
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17.03.2021 20:00 Відповісти
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17.03.2021 20:00 Відповісти
поки що прелюдія.

карма буде за Гонгадзе та Харківську капітуляцію
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17.03.2021 20:07 Відповісти
Незабуваймо й про Андрія Галущенко "Ендрю", який в останньому інтерв'ю вказав на нього, як на вірогідного замовника через брата. Він ще тоді казав що, "всі кінці тягнуться на Печерські пагорби".
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18.03.2021 09:57 Відповісти
Літвін нехай свиней пасе! На житомирщині потрібно розвивати фермерство! Мі йому скоро, ще одного Вову, відправим!
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17.03.2021 19:54 Відповісти
Він так розвив, що дорогу до коровника за 137 млн грн бюджету заклали. А скільки до цього розвивав за рахунок громадян України!
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17.03.2021 20:48 Відповісти
хоть так и то хорошо. еще бы осудить мыролюбца за предательство народа Украины.
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17.03.2021 19:55 Відповісти
Все буде. Миролюбець зі своїм Нада проста пєрєстать стрєлять™ неодмінно опиниться як не в буцигарні, так на гілляці чи у Ростові.

Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко - Цензор.НЕТ 7606
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18.03.2021 00:29 Відповісти
Л-Т-В-Н - П-Н-Х 👍
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17.03.2021 19:56 Відповісти
Три брата Литвиных и три предателя Украины. Если В.Литвин уже давно стал синонимом предательства в Украине, то о других его братьях-предателях, уже забыли, а зря. Один брат командовал пограничными войсками Украины именно в 2014 г., сделав границу с РФ проходным двором, пропуская десятки тысяч российских граждан, игравших роль "протестующих "в донецких городах, многие из которых стали потом террористами. Другой брат -генерал "отличился" под Иловайском, сбежав с поля боя, бросив своих солдат, дав российским войскам замкнуть кольцо окружения
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17.03.2021 19:58 Відповісти
история не забудет трех иуд литвиных
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17.03.2021 20:08 Відповісти
будь проклято семейство предателей Литвинов в истории Украины!!!
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17.03.2021 20:10 Відповісти
Первый раз почти повторяю верхний комент. Не было по всему даже экватору и особо даже в Африке такой страны---где бы одновременно один брат таможней страны правил, другой погранслужбой, а самый изощрённый что третий парламентом заправлял лет с 10 точно. Ну не было такого нигде!
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17.03.2021 21:18 Відповісти
Семейный подряд на предательство Украины.
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18.03.2021 03:33 Відповісти
Країні НЕ ПОТРІБЕН литвин - на сміттєзвалище, ****
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17.03.2021 19:58 Відповісти
Ось так потрохи Україна і звільниться від тих вошей та гнид, котрі 30 років розказують про "Ми йдемо в Європу, нада патірпєть! Нада шокові реформи - тоді заживьом!".
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17.03.2021 20:05 Відповісти
вовремя насрали полный собачий рот литвина
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17.03.2021 20:07 Відповісти
У него остались шансы на первый срок за Гонгадзе.
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17.03.2021 20:07 Відповісти
позорного литвина с назначенными себе, с использованием служебного положения, профессорскими званиями послали нах... и очень правильно сделали... он больше чем нах недостоин.
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17.03.2021 20:11 Відповісти
Ви не написали про УБД.
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17.03.2021 20:17 Відповісти
где он воевал? на кухне с тараканами?
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17.03.2021 20:22 Відповісти
Якось так .
А коли серйозно, була така мутна історія. Якось Вован за казенний рахунок з'їздив на одну добу до Югославії. Так трапилось, що за кількадесят кілометрів від місця перебування Вована була якась перестрілка. По прибуттю в Україну Вован тихцем виправив для себе УБД.
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17.03.2021 20:38 Відповісти
это красноречиво говорит про морально-этический уровень этого негодяя и передаста. такое ничтожество рктором хотело быть? студентов учить????? что оно может дать???
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17.03.2021 22:15 Відповісти
Ну... дещо цей мерзотник таки вміє робити. Як то розводити всіляку демагогію, плести інтриги, підсиджувати конкурентів, підставляти начальство (коли куЧМОві підсунув до-о-обру свинюку - історію з Г. Гонгадзе пригадуєте?)... Словом, арсенал його навичок та інших художеств можна продовжити і далі.
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18.03.2021 01:36 Відповісти
навички дыйсно часто дуже ціняться в його колі злочинного й білязлочинного світу... але при чому тут невинні, чисті, не зіпсовані студети, при чому наука??? сама його присутність створюватиме нездорову педагогічно-викладацьку атмосферу... "авторитет" цього підкилимного урки можуть похоронити авторитет такого поважного в суспільстві і в віках вузу... литвин - бракований професор, для універу він сміття.
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18.03.2021 09:28 Відповісти
Студенти, направду, ні до чого. Як і авторитет вишу. Суть тут в іншому. Є в мене така підозра, що ще із совєцьких часів у внутрішній кишені Вованового піджака тихенько лежить посвідчення працівника КГБ. Як відомо, такі персонажі "колишніми" не бувають. От Вован і трудиться в поті чола над виконанням чергового наказу. І, до речі, згадані у моєму попередньому пості навички для "глибоководного сотрудніка" є вкрай необхідними.
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18.03.2021 11:38 Відповісти
не можу не погодитись... висновок напрошуэться сам-собою - литвин небезпечна для України людина.
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18.03.2021 11:55 Відповісти
Саме так. Тому я не поскупився на отруйний сарказм в коментарях про цього персонажа.
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18.03.2021 12:09 Відповісти
до таких "діячів" сарказм і тролінг, це природно...
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18.03.2021 12:52 Відповісти
Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко - Цензор.НЕТ 1487Володимир Литвин https://glavcom.ua/ / Главком Прийдётся вернуться на старую работу ТАКСИСТОМ
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17.03.2021 20:15 Відповісти
Сивочолий старець
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17.03.2021 21:23 Відповісти
Короче по простому..отсосал литвин .пора на свалку..
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17.03.2021 20:22 Відповісти
І чого було "світитися"? Пенсії не вистачало?
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17.03.2021 20:24 Відповісти
Руки самі тягнуться розвалити ще щось цінне.
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18.03.2021 10:02 Відповісти
Коли вже цю гниду посадять?
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17.03.2021 20:26 Відповісти
Зонтик ему в руки и под яйцепад в Ростов !
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17.03.2021 20:29 Відповісти
Воно, в свій час, злітало на 2 дні в Югославію і получило УБД...потвора рідка.
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17.03.2021 20:39 Відповісти
Стосовно 4%.
Це ж як треба ненавидіти КНУ, щоб голосувати за такого мерзотника і пройдисвіта!
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17.03.2021 20:56 Відповісти
Радісно за НКУ - геть тварин продажних комуняцьких!
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17.03.2021 21:08 Відповісти
Не пустили к одной кормушке бросится к другой, найдёт несколько аферистов и новую "народную партию за справедливость" сообразят, хотя их уже столько развелось, что возможно и такая существует.
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17.03.2021 21:13 Відповісти
буде ***! блок Литвина і ЮлЯ!
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17.03.2021 21:26 Відповісти
Тем не менее эту биоособь голосовавшую ЗА диктаторские законы допустили. Почему?
Это биомусор. Его нигде не должны принимать.
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17.03.2021 21:32 Відповісти
Щоб офіційно показати середній палець.
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18.03.2021 10:05 Відповісти
.. и всё же 160-170чел. нарида (при чем не простого - просвещенного..) голосили за эту гибкую мразь....
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17.03.2021 21:39 Відповісти
Держу кулачки за Бугрова
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17.03.2021 22:24 Відповісти
як же цей малорос тепер харчуватися буде, шляк би його трафив?
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17.03.2021 22:24 Відповісти
Ура, что эта дурнопахнущая плесень не прошла.
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17.03.2021 23:25 Відповісти
Хитра паскуда! Цей Литвин. Брехливий і лукавий
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18.03.2021 01:47 Відповісти
Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин занял во время голосования четвертое место, получив всего 4% голосов. Источник: https://censor.net/ru/n3253999

Коли цю падлу хитродупу посадять у тюрму за все "гарне" для України ?
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18.03.2021 03:56 Відповісти
У Літвіна свій ресторанний бізнес. Але треба ще статус. З аморальністю все зрозуміло.
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18.03.2021 05:52 Відповісти
кто не видел посмотрите у савика шустрого последнюю передачу как эта тварь выкручивалась по харьковским угодам . как это ничтожество брехало падло выгораживая себя в прямом эфире КАК СОВЕСТИ ХВАТИЛО ***** ПРИЙТИ НА ПРЯМОЙ ЭФИР И БЛЕЯТЬ ЧТО ОН ВСЕ СДЕЛАЛ ПО РЕГЛАМЕНТУ **** --- ***** ЧТО НЕТ РЕГЛАМЕНТА ПОСТАВИТЬ ТЕБЯ К СТЕНКЕ ГНИДА КРЕМЛЕВСКАЯ --- и мы все будем платить этой твари неплохую пенсию пока не сдохнет
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18.03.2021 06:42 Відповісти
Звідки у Литвинів совість? Її давно заміняє відданість кремлядським зорям.
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18.03.2021 10:08 Відповісти
этот "ректор" должен как минимум сидеть в Житомире на пожизненном с полной конфискацией со своими предателями братьями.....
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18.03.2021 07:26 Відповісти
Хотіли перетворити Університет ім. Т.Г. Шевченка в тупого КНУРа ім. Литвина
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18.03.2021 08:00 Відповісти
Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко - Цензор.НЕТ 2686
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18.03.2021 08:23 Відповісти
Ну, просто таки - король Лир, нигде себе, бедный пристанище не найдет.
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18.03.2021 08:26 Відповісти
Его даже Кучма-соратник не считал за достойного человека, изворотливого как гадюка.
и сказал Вольтер когда то... Раздавите гадину)))
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18.03.2021 08:29 Відповісти
До того міністра освіти ще не вистачає такого "ректора" - лектора!!!
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18.03.2021 09:19 Відповісти
Хоть одна радостная новость!
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18.03.2021 10:09 Відповісти
Какая наглость вообще участвовать в таких выборах. Какое он имеет моральное право на это? Хорошо, что студенты народ прогрессивный и умный, а если бы нет?
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18.03.2021 10:15 Відповісти
 
 