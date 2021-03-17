З 18 березня в Україні відновлюється процес оформлення і видачі дозволів на зброю, - глава Нацполіції Клименко
В Україні з четверга, 18 березня, відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідна служба все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - написав Клименко.
Він підкреслив, що термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї.
"Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде. Зараз ми напрацьовуємо алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї", - зазначив Клименко.
За його словами, в найближчих планах Нацполіції – передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри МВС України. Весь документообіг буде здійснюватися через електронну базу. Крім того, створюється Єдина база даних зареєстрованої зброї.
"Скажу відверто: нам потрібен час. На організацію роботи, перерозподіл повноважень, розробку необхідного програмного забезпечення. Декілька місяців точно, бо це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ. Але ми докладемо всіх зусиль, щоби процес переформатування дозвільної служби пройшов ефективно і максимально швидко", – додав чиновник.
Нагадуємо, 1 березня голова Національної поліції України Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї, всі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.
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Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Стосовно показника 5,35 на 100 тисяч по США то, це зростання мабуть пов'язано з останніми подіями безладів БЛМ та Антіфи. Ще пару років тому там індекс сягав 4,7-4,3, менше ніж в Україні до 2011.
А по ерефії показники занижені бо, ще недавно, згідно статистиці ООН, там було більше 18 на 100 тисяч.