З 18 березня в Україні відновлюється процес оформлення і видачі дозволів на зброю, - глава Нацполіції Клименко

В Україні з четверга, 18 березня, відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідна служба все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - написав Клименко.

Він підкреслив, що термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї.

"Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде. Зараз ми напрацьовуємо алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї", - зазначив Клименко.

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За його словами, в найближчих планах Нацполіції – передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри МВС України. Весь документообіг буде здійснюватися через електронну базу. Крім того, створюється Єдина база даних зареєстрованої зброї.

"Скажу відверто: нам потрібен час. На організацію роботи, перерозподіл повноважень, розробку необхідного програмного забезпечення. Декілька місяців точно, бо це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ. Але ми докладемо всіх зусиль, щоби процес переформатування дозвільної служби пройшов ефективно і максимально швидко", – додав чиновник.

Нагадуємо, 1 березня голова Національної поліції України Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї, всі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.