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Новини Силовики
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З 18 березня в Україні відновлюється процес оформлення і видачі дозволів на зброю, - глава Нацполіції Клименко

З 18 березня в Україні відновлюється процес оформлення і видачі дозволів на зброю, - глава Нацполіції Клименко

В Україні з четверга, 18 березня, відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідна служба все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - написав Клименко.

Він підкреслив, що термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї.

"Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде. Зараз ми напрацьовуємо алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї", - зазначив Клименко.

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За його словами, в найближчих планах Нацполіції – передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри МВС України. Весь документообіг буде здійснюватися через електронну базу. Крім того, створюється Єдина база даних зареєстрованої зброї.

"Скажу відверто: нам потрібен час. На організацію роботи, перерозподіл повноважень, розробку необхідного програмного забезпечення. Декілька місяців точно, бо це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ. Але ми докладемо всіх зусиль, щоби процес переформатування дозвільної служби пройшов ефективно і максимально швидко", – додав чиновник.

Нагадуємо, 1 березня голова Національної поліції України Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї, всі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Автор: 

зброя (7447) Нацполіція (15147) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Клименко Ігор (483)


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Топ коментарі
+8
що? уже всех кто за бабки оформлял стволы посадили а у тех кому они эти разрешения выдали стволы отобрали? вот это турбо так турбо
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17.03.2021 20:01
+7
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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17.03.2021 20:21
+6
Просто місцеві з Києвом не поділилися спочатку. А тепер поділилися і отримали добро на подальшу діяльність.
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17.03.2021 20:09
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що? уже всех кто за бабки оформлял стволы посадили а у тех кому они эти разрешения выдали стволы отобрали? вот это турбо так турбо
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17.03.2021 20:01 Відповісти
Просто місцеві з Києвом не поділилися спочатку. А тепер поділилися і отримали добро на подальшу діяльність.
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17.03.2021 20:09 Відповісти
Гарні справи з таким ґвалтом не робляться- в цьому я впевнений.
А що ви там нареорганізували ще подивимося...
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17.03.2021 20:09 Відповісти
І да- пореготав,. 😆
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17.03.2021 20:13 Відповісти
Иммитация кипучей деятельности
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17.03.2021 20:13 Відповісти
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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17.03.2021 20:21 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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17.03.2021 20:24 Відповісти
То что оружия там больше чем у всех вместе взятых ни о чём не говорит. Там и ипподромов больше всех, и денег, и лауреатов Нобелевской премии, кажись 305. И музыкальных магазинов валом. Когда всего валом--это значит что работают хорошо, думают великолепно, и закон работает. А вот там где такого почти нет или совсем нет---как раз с мозгами совсем дрова, харчи с туфты, а закон сам не знает что это значит.
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17.03.2021 21:10 Відповісти
Принижуєте національну гідність? Якщо рівень економіки низький то, це не вина народу, а державного управління. Так само і з кількістю злочинів вина не народу, а поліції, яка не розкриває справ. Он якогось суддю Вовка впіймати на могли місяцями і вимушені були закрити справу за неявку підсудного.
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18.03.2021 09:44 Відповісти
Да, есть такое старое понятие что мол народ не виноват, в том что...... А дальше перечень всегда идёт вами указаный. Но тогда по логике решения проблему возникает другой вопрос. А кто виноват? Может опять те что рядом с Палестиной живут, или коротышка за кремлёвскими стенами? Может за океаном виноваты? Так там наших за последние 150 лет скопилось много. Народ и виноват. И унижать национальную гордость мне на 68 году жизни нет смысла. Национальная гордость от слова нация. Пока в таких не превратились, а верней не хотим становится. Что же тут унижать? Тем более повторяюсь уже---сам же здесь я.
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18.03.2021 21:23 Відповісти
Так і Європа має країни з ліберальними законами про обіг цивільної зброї. Взяти б хочаби країни колишньої Югославії, як то Хорватія чи Словенія де, наряду з великою кількістю зброї у населення феноменально низькі показники вбивств на 100 тисяч (менше 2). В рази менші ніж в США.
Стосовно показника 5,35 на 100 тисяч по США то, це зростання мабуть пов'язано з останніми подіями безладів БЛМ та Антіфи. Ще пару років тому там індекс сягав 4,7-4,3, менше ніж в Україні до 2011.
А по ерефії показники занижені бо, ще недавно, згідно статистиці ООН, там було більше 18 на 100 тисяч.
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18.03.2021 09:41 Відповісти
олять разрешения за взятки
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17.03.2021 20:25 Відповісти
Когда будет разрешено ношение короткоствола?
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17.03.2021 20:35 Відповісти
После революции 😀
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17.03.2021 20:43 Відповісти
Когда сами пойдём и возьмём в руки свои. Ведь есть такое Конституционное право у граждан--- право на самозащиту. А этот анонс новости о совсем другом праве и людях. Это те которым как раз очень не охота что бы было у всех кто по закону имеет право и по закону хотел бы приобрести. Пора идти и брать.
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17.03.2021 21:04 Відповісти
А що ви особисто зробили для того аби мати закон, який дозволяє носіння короткостволу? Підключайтеся до УАВЗ і допомагайте боротися за право для кожного.
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18.03.2021 09:46 Відповісти
Порішали?
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17.03.2021 20:35 Відповісти
Це ситуація нагадує наступне - Шановні громадяни ваша власність вже є незаконна, бо якийсь ідіот і його начальники щось там наплутали в дозволах від БТІ, і вам потрібно все переоформити по новому! Я вибачаюсь, чому не звільнений поліцай Аваков, вся його мусорська шобла, адже громадянин звернувся до МВС за отриманням дозволу, а йому підсунули поліцаї документ, де є підпис їх начальників, а потім сказали - А звіняйте раби, ми трішки помилились, замість зошита в клітинку, ми вам оформили дозвіл в зошиті в косинку . Хочу поліції нагадати, що у кожної помилки, як мудро казав Лаврентій Павлович Берія, є конкретне прізвище і ім'я. Тому це проблеми не громадян, а влади, конкретно поліцаїв і їх бугра - Авакова. Ці дії поліції нагадують, що влада у Україні кукукнута на всю голову. Влада хоче відібрати всю зброю у кріпаків перед тим як вкрасти у них останнє.
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18.03.2021 07:18 Відповісти
 
 