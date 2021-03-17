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Радник Єрмака Арестович порівняв патріотів України з кремлівськими пропагандистами: не відрізняються одні від одних ні за суттю, ні за формою

Радник Єрмака Арестович порівняв патріотів України з кремлівськими пропагандистами: не відрізняються одні від одних ні за суттю, ні за формою

Радник голови ОП Олексій Арестович назвав себе "росіянином за культурою" і заявив, що не бачить різниці між патріотами України і кремлівськими пропагандистами.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівські пропагандисти і частина найпатріотичніших українських патріотів давно і щільно злилися в любовному екстазі з приводу якогось там Арестовича. Подача не відрізняється нічим, окрім мови: ні сенсом, ні змістом, ні символічним рядом, ні термінами, ні обсягами", - написав він.

"Це відбувається тому, що вони не надто одні від одних відрізняються, ні за суттю, ні за формою. Борці з НКВД самі стали НКВД і в цьому сенсі істинно програли НКВД. Це я кажу, як росіянин за культурою і українець за громадянством", - додав Арестович.

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Радник Єрмака Арестович порівняв патріотів України з кремлівськими пропагандистами: не відрізняються одні від одних ні за суттю, ні за формою 01

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Автор: 

кремль (521) патріотизм (107) пропаганда (2799) скандал (625) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+99
Арестович молодець. Вправно топить імідж Зеленського своєю брудною пащею.
Всі ж бачать, що він брехло
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17.03.2021 20:21
+61
нечего удивляться - обыкновенный зэбил
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17.03.2021 20:22
+49
Закат карьеры Аферистовича... Печальное зрелище...
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17.03.2021 20:25
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"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде."
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18.03.2021 15:21 Відповісти
Страшна біда України в тому, що українці вибрали у владу отаких арестовичів. Ну. що ж, бачили очі, кого вибирали, тепер їжте, хоч повилазьте!
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18.03.2021 18:35 Відповісти
Проститутки , что элитные , что с окружной , что такие как Люса Арестович , не отличаются не по сути не по форме , их задача за бабки клиента удовлетворить любое его желание . Ну , а то что у Люси клиентов всего двое Осел и Ермак не как не меняет того словесного миньета , что он каждый день им делает.
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18.03.2021 19:48 Відповісти
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