Радник Єрмака Арестович порівняв патріотів України з кремлівськими пропагандистами: не відрізняються одні від одних ні за суттю, ні за формою

Радник голови ОП Олексій Арестович назвав себе "росіянином за культурою" і заявив, що не бачить різниці між патріотами України і кремлівськими пропагандистами.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівські пропагандисти і частина найпатріотичніших українських патріотів давно і щільно злилися в любовному екстазі з приводу якогось там Арестовича. Подача не відрізняється нічим, окрім мови: ні сенсом, ні змістом, ні символічним рядом, ні термінами, ні обсягами", - написав він.

"Це відбувається тому, що вони не надто одні від одних відрізняються, ні за суттю, ні за формою. Борці з НКВД самі стали НКВД і в цьому сенсі істинно програли НКВД. Це я кажу, як росіянин за культурою і українець за громадянством", - додав Арестович.

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