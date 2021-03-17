Росія провела в Радбезі ООН неформальне засідання стосовно Криму, щоб "спростувати неправдиві твердження"
На обговореннях проблем окупованого півострова, проведених 12 березня в Радбезі ООН, нібито була створена "спотворена картина" і "помилкове враження" про реальну ситуацію.
Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН стосовно Криму за "формулою Арріа" в режимі відеоконференції 17 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Не коментуючи політизовану зустріч Арріі щодо ситуації в Криму минулого тижня, хочу підкреслити, що запрошені організаторами доповідачі були ретельно відібрані, щоб створити викривлену картину і помилкове враження про ситуацію на півострові ... Заступник генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Кехріс дозволила собі у своїй заяві про Крим посилатися на односторонню інформацію з упереджених джерел. Ми підкреслюємо неприпустимість того, щоб Секретаріат ООН виносив судження про дотримання державами-членами норм внутрішнього права", - сказав Небензя.
Він додав, що організатори обговорень стосовно Криму 12 березня "вважали за краще дотримуватися свого політизованого підходу", нібито відмовившись без будь-яких пояснень надати слово тим, хто "мав усі підстави сумніватися в достовірності заяв і міг би спростувати неправдиві твердження".
Нагадаємо, 12 березня проходило неформальне віртуальне засідання представників країн-членів Радбезу ООН "Крим: сім років порушень суверенітету і територіальної цілісності України". Організаторами зустрічі були, зокрема, Велика Британія, Естонія, Ірландія, Норвегія, США і Франція - спільно з Україною.
Під час цього засідання також виступив цивільний журналіст з Криму Нариман Мемедемінов, який розповів про переслідування Росією кримських татар на півострові.
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клоун забыл добавить, что "вопрос закрыт"
крым на задании и работает на все 12 баллов.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Обама мочился в подъездах. Байден пошёл дальше. Он насрал в душу.
Більшість українців вважають, що Володимир Зеленський не має достатнього досвіду і компетентності, щоб займати посаду президента України.
Середа, 17 березня 2021, 16:46
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Про це https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-osobystisnykh-iakostei-ta-diialnosti-volodymyra-zelenskogo-na-posadi-prezydenta-ukrainy-berezen-2021r свідчать результати опитування , проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.
Соціологи попросили респондентів дати оцінку, чи володіє, на їхню думку, Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути главою держави.
Для відповіді пропонувалася шкала від 1 до 5 (де 1 означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а 5 - "володіє значним професійним досвідом і компетентністю").
Відтак, 58,2% опитаних обрали бали 1 або 2, що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності Володимира Зеленського.
Ще 23,4% респондентів обрали бал 3 (що означає, що вони вважають діючого президента малокомпетентним).
Відтак, загалом понад 81% опитаних вважають Володимира Зеленського некомпетентним чи малокомпетентним (обрали бали від 1 до 3).
https://twitter.com/FpCclw7PHiMzBVm Злобный Мокша
Особый путь - это Лавров и террористы Хэзболла. "Русский мир" - он такой.
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko
Виявляється,не тільки Захарова не знає основ міжнародного права. Лавров щойно повторив ту ж саму дурницю про «самовизначення кримчан».Не може «самовизначатися» населення областей,це роблять народи.Риють собі могилу,бо так недалеко до самовизначення Сибіру,Уралу чи Далекого Сходу
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письков
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Где они такие фамилии берут?