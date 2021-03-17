Росія провела в Радбезі ООН неформальне засідання стосовно Криму, щоб "спростувати неправдиві твердження"

На обговореннях проблем окупованого півострова, проведених 12 березня в Радбезі ООН, нібито була створена "спотворена картина" і "помилкове враження" про реальну ситуацію.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН стосовно Криму за "формулою Арріа" в режимі відеоконференції 17 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Не коментуючи політизовану зустріч Арріі щодо ситуації в Криму минулого тижня, хочу підкреслити, що запрошені організаторами доповідачі були ретельно відібрані, щоб створити викривлену картину і помилкове враження про ситуацію на півострові ... Заступник генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Кехріс дозволила собі у своїй заяві про Крим посилатися на односторонню інформацію з упереджених джерел. Ми підкреслюємо неприпустимість того, щоб Секретаріат ООН виносив судження про дотримання державами-членами норм внутрішнього права", - сказав Небензя.

Він додав, що організатори обговорень стосовно Криму 12 березня "вважали за краще дотримуватися свого політизованого підходу", нібито відмовившись без будь-яких пояснень надати слово тим, хто "мав усі підстави сумніватися в достовірності заяв і міг би спростувати неправдиві твердження".

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Нагадаємо, 12 березня проходило неформальне віртуальне засідання представників країн-членів Радбезу ООН "Крим: сім років порушень суверенітету і територіальної цілісності України". Організаторами зустрічі були, зокрема, Велика Британія, Естонія, Ірландія, Норвегія, США і Франція - спільно з Україною.

Під час цього засідання також виступив цивільний журналіст з Криму Нариман Мемедемінов, який розповів про переслідування Росією кримських татар на півострові.