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Новини Окуповані території
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Росія провела в Радбезі ООН неформальне засідання стосовно Криму, щоб "спростувати неправдиві твердження"

Росія провела в Радбезі ООН неформальне засідання стосовно Криму, щоб

На обговореннях проблем окупованого півострова, проведених 12 березня в Радбезі ООН, нібито була створена "спотворена картина" і "помилкове враження" про реальну ситуацію.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН стосовно Криму за "формулою Арріа" в режимі відеоконференції 17 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Не коментуючи політизовану зустріч Арріі щодо ситуації в Криму минулого тижня, хочу підкреслити, що запрошені організаторами доповідачі були ретельно відібрані, щоб створити викривлену картину і помилкове враження про ситуацію на півострові ... Заступник генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Кехріс дозволила собі у своїй заяві про Крим посилатися на односторонню інформацію з упереджених джерел. Ми підкреслюємо неприпустимість того, щоб Секретаріат ООН виносив судження про дотримання державами-членами норм внутрішнього права", - сказав Небензя.

Він додав, що організатори обговорень стосовно Криму 12 березня "вважали за краще дотримуватися свого політизованого підходу", нібито відмовившись без будь-яких пояснень надати слово тим, хто "мав усі підстави сумніватися в достовірності заяв і міг би спростувати неправдиві твердження".

Читайте також: Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій

Нагадаємо, 12 березня проходило неформальне віртуальне засідання представників країн-членів Радбезу ООН "Крим: сім років порушень суверенітету і територіальної цілісності України". Організаторами зустрічі були, зокрема, Велика Британія, Естонія, Ірландія, Норвегія, США і Франція - спільно з Україною.

Під час цього засідання також виступив цивільний журналіст з Криму Нариман Мемедемінов, який розповів про переслідування Росією кримських татар на півострові.

Автор: 

Крим (14137) ООН (3343) росія (65035) Радбез ООН (852) Небензя Василь (49)


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Топ коментарі
+19
Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 5465
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17.03.2021 21:01
+13
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Обама мочился в подъездах. Байден пошёл дальше. Он насрал в душу.
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17.03.2021 21:20
+8
отличная истерика.
клоун забыл добавить, что "вопрос закрыт"
крым на задании и работает на все 12 баллов.
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17.03.2021 20:59
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отличная истерика.
клоун забыл добавить, что "вопрос закрыт"
крым на задании и работает на все 12 баллов.
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17.03.2021 20:59 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Обама мочился в подъездах. Байден пошёл дальше. Он насрал в душу.
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17.03.2021 21:20 Відповісти
"небензя"-это диагноз из области психиатрии.
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17.03.2021 21:00 Відповісти
Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 5465
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17.03.2021 21:01 Відповісти
прикольно. русня еще и щупальцами пытается шевелить.
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17.03.2021 21:02 Відповісти
https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-********-shchodo-zahodu-postijnogo-predstavnictva-rosiyi-pri-oon Відповідь МЗС України на це чергове шоу фріків.
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17.03.2021 21:04 Відповісти
То ли дело "ЗАДУПУ" . Те скажут , а еще лучше споют - "Вставай, стирана огромная" Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 3241
Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 5384
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17.03.2021 21:13 Відповісти
Сдохнет падло ,как Чуркин-попередник ....
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17.03.2021 21:05 Відповісти
Ну где эти фекалистанцы находят таких одаренных как этот Дебензя,та же Машка с тверской или тот же Дима-перепуганые усы ? Любая нормальная страна даже близко не допустила бы таких даунов к должностям оказывающих влияние на имидж страны...
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17.03.2021 21:09 Відповісти
Який імідж? У кацапів імідж? Ви нічого не плутаєте?
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17.03.2021 21:17 Відповісти
Извините,но я имел ввиду ВООБЩЕ страны! Ну а с этим фекалистаном -все ясно! Блин,я сейчас включил какой-то ватный наш канал -тут показывают этого рыжего засранца. Он реально болен! Ему совсем скоро хана!
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17.03.2021 21:49 Відповісти
Майже 60% українців вважають Зеленського некомпетентним для посади президента: опитування

Більшість українців вважають, що Володимир Зеленський не має достатнього досвіду і компетентності, щоб займати посаду президента України.

Середа, 17 березня 2021, 16:46

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/majzhe-60-ukrainciv-vvazhajut-zelenskogo-nekompetentnim-dlja-posadi-prezidenta-opituvannja/ Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 5923 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/majzhe-60-ukrainciv-vvazhajut-zelenskogo-nekompetentnim-dlja-posadi-prezidenta-opituvannja/&text=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%2060%%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0:%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 5923 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/majzhe-60-ukrainciv-vvazhajut-zelenskogo-nekompetentnim-dlja-posadi-prezidenta-opituvannja/&text=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%2060%%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0:%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 5923 https://bykvu.com/ua/bukvy/majzhe-60-ukrainciv-vvazhajut-zelenskogo-nekompetentnim-dlja-posadi-prezidenta-opituvannja/ Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения" - Цензор.НЕТ 5923

Про це https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-osobystisnykh-iakostei-ta-diialnosti-volodymyra-zelenskogo-na-posadi-prezydenta-ukrainy-berezen-2021r свідчать результати опитування , проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.
Соціологи попросили респондентів дати оцінку, чи володіє, на їхню думку, Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути главою держави.
Для відповіді пропонувалася шкала від 1 до 5 (де 1 означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а 5 - "володіє значним професійним досвідом і компетентністю").
Відтак, 58,2% опитаних обрали бали 1 або 2, що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності Володимира Зеленського.
Ще 23,4% респондентів обрали бал 3 (що означає, що вони вважають діючого президента малокомпетентним).
Відтак, загалом понад 81% опитаних вважають Володимира Зеленського некомпетентним чи малокомпетентним (обрали бали від 1 до 3).
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17.03.2021 21:13 Відповісти
це відповіли усі опитані, але ті 50 відсотків , що підуть на вибори-дали йому 27 в другому турі Половина ж взагаліне готова голосувати . нахрін такі опитування з маніпуляціями ?!!!
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17.03.2021 21:16 Відповісти
Байден вчера путина убийцей назвал, а сегодня весь вечер google лагает, - совпадение?! Не думаю!
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17.03.2021 21:18 Відповісти
https://twitter.com/FpCclw7PHiMzBVm

https://twitter.com/FpCclw7PHiMzBVm Злобный Мокша



Особый путь - это Лавров и террористы Хэзболла. "Русский мир" - он такой.


Росія провела в Радбезі ООН неформальне засідання стосовно Криму, щоб "спростувати неправдиві твердження" - Цензор.НЕТ 1312
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17.03.2021 21:20 Відповісти
шкода, що окупант володіє правом "вето" в Радбезі, через що неможливе формальне засідання...
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17.03.2021 21:20 Відповісти
неформальное заседание параши закончилось отправкой посылкой его реальных результатов якутскому скульптору, для создания новейшей гиперсветовой ракеты )
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17.03.2021 21:21 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko



Виявляється,не тільки Захарова не знає основ міжнародного права. Лавров щойно повторив ту ж саму дурницю про «самовизначення кримчан».Не може «самовизначатися» населення областей,це роблять народи.Риють собі могилу,бо так недалеко до самовизначення Сибіру,Уралу чи Далекого Сходу
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17.03.2021 21:22 Відповісти
Секретаріату варто взять приклад з Росії... Зробить "чавунну морду" і спитать - "А где ваши даказательства?!..." НУ, а потім пояснить, що "внутрішнє ставлення Росії до подій у Криму ООН не цікавить...
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17.03.2021 21:23 Відповісти
Росія провела в Радбезі ООН неформальне засідання стосовно Криму, щоб "спростувати неправдиві твердження" - Цензор.НЕТ 3256
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17.03.2021 21:26 Відповісти
як так сталося , що через 7 років після анексії Криму і війни на Донбасі , РФ і досі член Радбезу ООН ..?!
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17.03.2021 21:36 Відповісти
Илзе Брандс Кехрис позволила себе - конечно позволила, она же латышка и имеет право мокать рашку в овнецо.
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17.03.2021 21:41 Відповісти
Росія провела в Радбезі ООН неформальне засідання стосовно Криму, щоб "спростувати неправдиві твердження" - Цензор.НЕТ 3548
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17.03.2021 21:45 Відповісти
дивлюся репортаж Голосу Америки про цю подію на 5-му телекагналі... Чудово.
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17.03.2021 21:46 Відповісти
захерова
******
письков
*********
Где они такие фамилии берут?
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17.03.2021 22:02 Відповісти
в угро-финнов свои фамилии, им братьне нужно они все там такие... ********.
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17.03.2021 22:40 Відповісти
 
 