Учнів 4 і 9 класів звільнили від державної підсумкової атестації через поширення COVID-19, - Кабмін

Учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки від 03.03.2021 №273 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.2021 за №338/35960, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Рішення ухвалено у зв’язку з установленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року №338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації".

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 17 Закону України "Про повну загальну середню освіту", кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

Пунктом 6 розділу IV Порядку проведення ДПА встановлено, що здобувачі освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освітою. Відповідно до пункту 9 розділу IV зазначеного Порядку, здобувачам освіти, звільненим від атестації, у відповідному документі про освіту робиться запис "звільнений(а)".

Відповідно до позицій 32 та 33 розділу ІІ класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, перевищення порогового рівня захворюваності людей на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання удвічі і більше разів протягом періоду понад 2 тижні у двох та більше адміністративних районах області (Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь), містах або в цілому по країні, інфекційні захворювання людей невиявленої етіології віднесено до надзвичайних ситуацій природного характеру.

Зважаючи на це, МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році", - говориться в повідомленні.

У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно зробити запис "звільнений(а)".

У відомстві впевнені, що це рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19.

Рішення набуде чинності у день його публікації в "Офіційному віснику України".