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Росія відкликала посла зі США для консультацій після слів Байдена про Путіна-вбивцю

Росія відкликала посла зі США для консультацій після слів Байдена про Путіна-вбивцю

Посла Росії в США Анатолія Антонова запрошено в Москву на консультації щодо подальшого вектору російсько-американських відносин.

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол Росії у Вашингтоні А.І. Антонов запрошений у Москву на консультації, що проводяться з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США", - сказано в її заяві.

Захарова зазначає, що "не за горами символічний рубіж в 100 днів" перебування при владі нової американської адміністрації, це, на думку МЗС РФ - відповідний привід для оцінки дій команди президента США Джо Байдена.

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За її словами, для російської сторони головним є визначення способів виправити російсько-американські відносини, які Вашингтон в останні роки нібито завів у "глухий кут".

"Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх (двосторонніх зв'язків. - Ред.) незворотної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - додала Захарова.

Автор: 

дипломатія (711) росія (65035) США (22665)


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Топ коментарі
+52
НЕ в бровь а в глаз !!! Убийца и *****
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17.03.2021 21:33
+31
як я обожнюю холодну війну між Держдепом і кремлем... після яких країни завільняються від касапської окупаційї...
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17.03.2021 21:35
+30
будуть думать и гадать, как ответить, если байден скажет- ***** лалалалала! )
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17.03.2021 21:34
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Росія відкликала посла з США для консультацій після слів Байдена про Путіна-вбивцю - Цензор.НЕТ 9040
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17.03.2021 22:24 Відповісти
Последнее противостояние северных болот с Америкой привело к выпрашиванию ножек Буша.
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17.03.2021 22:27 Відповісти
Все. Доигрался Байден. Звиздец Воронежу.
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17.03.2021 22:28 Відповісти
Росія відкликала посла з США для консультацій після слів Байдена про Путіна-вбивцю - Цензор.НЕТ 4965
Очевидная ответка ху...йла: - "Сам дурак!"
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17.03.2021 22:29 Відповісти
Та ну ,шо это за порнография ,войну объявите Штатам чего от то тянуть кота за яйца ,раньше сядешь раньше выйдешь ...
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17.03.2021 22:29 Відповісти
Та да. Была надежда шо Московия крякнет к 2040 году. Но ху...йло нашло способ сократить этот срок
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17.03.2021 22:48 Відповісти
Хе-хе, даёшь разрыв дипотношений и полную блокаду поставки в Залесье аргентинской муки, вот это у них ломка начнется))
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17.03.2021 22:37 Відповісти
Если посол глухой пусть цука по губам читает...
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17.03.2021 22:47 Відповісти
Посла решили отозвать от греха подальше, пока его оттуда не послали в известном направлении
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17.03.2021 22:51 Відповісти
А шо, мне нравицца такой Байден !!!
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17.03.2021 22:54 Відповісти
Сразу видно шо человек пришел в Белый Дом не в носу ковыряться
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17.03.2021 22:58 Відповісти
Ну, так а я за шо ???
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17.03.2021 23:01 Відповісти
Посол, наверное, матюкается сейчас. Сидел себе в Америке, и тут внезапно в эту Москву дурацкую ехать.
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17.03.2021 22:58 Відповісти
Интересно получается. Американцы пока не воюют с московским сатанатом, просто они честные люди и прямо называют сатанинское отродье человечества подходящими словами. А Украинская влада, что прошлая что эта, боится пукнуть в сторону сатанинской грязной нечисти которая уже 7 лет убивает Украинцев, отобрала территории и всеми силами пытается уничтожить Украину. Если уж трусливые зайцы боитесь пинками погнать сатанинских типа дипломатов назад в их смердячее болото, то хоть наберитесь мужества в глаза говорить всемирной мрази что она мразь.
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17.03.2021 22:59 Відповісти
А Порошенко всё время, на всех уровнях, во всех форматах обвинял кремлёвского выродка в агрессии, в нападении, в убийстве наших граждан.... Вы, наверное,прослушали....
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17.03.2021 23:21 Відповісти
Алё, кремлёвские, сходите кто-нибудь в подземелье потыкайте крысу палкой... Оно ещё живое или уже остывает? Почему не возражает Байдену?
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17.03.2021 23:16 Відповісти
Надо шоб еще Унылая Лошадь доцю свою из ненавистной Омерики отозвал. А то как-то нескрепно получается..😁 Она уже и на москвоязе с трудом говорит...
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17.03.2021 23:42 Відповісти
При всей моей ненависти к расее и путину лично так ляпать в интервью дипломатическое фиаско для любого государственного лидера . Другой вопрос что байден читает ответы на вопросы заранее подготовленные ,а значит что его недалекая команда подставила старика под удар , зная что вскором времени его и так придеться менять на Камалу Харис . Самое противное что ничего байден против путина делать не будет . Очередная болтовня для публики .
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18.03.2021 01:14 Відповісти
А чего дочь Пескова и прочих детишек "элиты" РФ не отозвал?

Бегите рашисты за железньій зановес Кацапстана.
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18.03.2021 01:50 Відповісти
дочке писькова в ********* нельзя, она так любит расею что даже не выучила русский язык, деткам лаврова вообще всё побарабану, они давно с американскими паспортами.
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18.03.2021 11:27 Відповісти
Что ж, самокритично высказалась о необратимой деградации, и не оспоришь.
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18.03.2021 08:47 Відповісти
Империя зла....
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18.03.2021 10:13 Відповісти
Шаровары и украинский язык -главная цель!
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18.03.2021 10:31 Відповісти
...главная цель протухшей кремлевской консервы...
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18.03.2021 10:32 Відповісти
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