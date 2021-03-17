Росія відкликала посла зі США для консультацій після слів Байдена про Путіна-вбивцю

Посла Росії в США Анатолія Антонова запрошено в Москву на консультації щодо подальшого вектору російсько-американських відносин.

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол Росії у Вашингтоні А.І. Антонов запрошений у Москву на консультації, що проводяться з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США", - сказано в її заяві.

Захарова зазначає, що "не за горами символічний рубіж в 100 днів" перебування при владі нової американської адміністрації, це, на думку МЗС РФ - відповідний привід для оцінки дій команди президента США Джо Байдена.

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За її словами, для російської сторони головним є визначення способів виправити російсько-американські відносини, які Вашингтон в останні роки нібито завів у "глухий кут".

"Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх (двосторонніх зв'язків. - Ред.) незворотної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - додала Захарова.